Prigožin mířil na Moskvu, Putin byl prý na party na jachtě

ZAHRANIČNÍ MONITORING Vladimir Putin se v době vzpoury šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina zúčastnil oslav svátku Šarlatových plachet v Petrohradě. Slavit měl podle ruského novináře Michaila Zygara se svým přítelem, bankéřem Jurijem Kovalčukem. Podle novináře tak jde o jasný důkaz toho, jak moc je ruský prezident odtržen od reality. Mluvčí Kremlu popřel, že by Putin do Petrohradu odletěl.

Ruský prezident Vladimir Putin se zúčastnil festivalu Šarlatových plachet v Petrohradě. Jde o jeden z nejoblíbenějších ruských svátků, při němž probíhají oslavy a večírky na oslavu maturit, vše vrcholí velkolepou světelnou show, při níž lodě – včetně jedné s šarlatovými plachtami – proplouvají po řece Něvě.

I letos Putin tento svátek oslavil, a to z luxusní jachty svého přítele Jurije Kovalčuka. S tímto ruským oligarchou měl údajně strávit dobu covidovou. „To bylo poněkud zvláštní, protože festival se konal v sobotu 24. června – v den, kdy Jevgenij Prigožin, vůdce skupiny Wagner, zahájil svou vzpouru,“ napsal pro The New York Times ruský novinář a spisovatel Michail Zygar. Zygar působil přes deset let jako válečný zpravodaj listu Kommersant. Pokrýval i dění války v Irákůu, Libanonu, genocidu v Dárfúru nebo tulipánovou revoluci v Kyrgyzstánu. V letech 2010 až 2015 působil jako šéfredaktor nezávislé televizní stanice Dožď.

„Navzdory šoku ze vzpoury, při níž Wagnerovy síly nerušeně pochodovaly až do vzdálenosti 125 mil od Moskvy, odletěl Putin do Petrohradu. Nic, ani ozbrojená vzpoura ho neodradí od jeho oblíbené párty,“ napsal Zygar a tuto Putinovu párty považuje za „jasný důkaz toho, že je prezident odtržen od reality“.

„Stále věří, že má vše pod kontrolou a že povstání pana Prigožina nijak nezměnilo politickou situaci. Ale mýlí se. Nejenže je atmosféra kolem pana Putina zásadně odlišná, ale také roste chuť ke změně – a to i mezi těmi, kdo jsou prezidentovi blízcí,“ uvedl s tím, že pro mnohé lidi, s kterými hovořil, Putinův systém vlády nemůže mít dlouhého trvání.

Podle Zygara Putin dovolil situaci vymknout se z ruky už tím, že Prigožina podporoval v rekrutování vězňů do svých jednotek pro invazi na Ukrajinu a že mu dovolil zaujmout významné postavení na bojišti, zejména u Bachmutu.

Podle agentury TASS tiskový mluvčí Kremlu Dimitrij Peskov popřel, že by Putin do Petrohradu za oslavou letěl. Investigativní projekt Agentstvo nicméně uvedl, že dvě letadla, jež Putin využívá, v sobotu odletěla směrem na Tverskou oblast, která leží severně od Moskvy – tedy na cestě do Petrohradu. „Dne 24. června vzlétla dvě letadla speciální létající eskadry Rossija, kterou využívá Vladimir Putin, z Moskvy směrem na Tverskou oblast,“ napsal projekt Agentstvo na Telegram.

