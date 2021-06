Přilepila se k silnici. Není žena. Bojí se o planetu. Zavřeli ji do sanitky, nevzdala se. Další akce budou

Několikanásobné přilepení se k vozovce přineslo aktivistickému Alžbětku pozvání na rozhovor na iDnesu, spolu s mluvčí Extinction Rebellion v Česku, Veronikou Holcerovou. Uhlí by podle Alžbětka mělo skončit hned a uhlíková neutralita by měla nastat už v roce 2025, tedy za čtyři roky. Komentovalo i svůj protest: „Pořád do mě jeli, co to tam dělám, proč je kvůli takové hlouposti musí volat. Nevěděli, co mají napsat do těch papírů. Křičeli na mě a házeli na mě nějaké jejich osobní názory.“ A na konec června se chystá velká akce v Praze. Aktivistka je původním pohlavím žena, nicméně se nepovažuje ani za muže, ani za ženu.

Alžbětko také mínilo, že o klimatickou změnu se zajímají více mladí, protože se jich bude více týkat. Není spokojeno ani s návrhem uhelné komise, která navrhuje ukončit užívání uhlí do roku 2038, protože v hnutí chtějí uhlíkovou neutralitu už v roce 2025. Tvrdí, že když se to nestane, tak dojde ke kolapsu ekosystému a společnosti. Ale kdy, to nevědělo. „Já osobně nemám ty informace, nevím kdy přesně, myslím, že nikdo to nedokáže odhadnout na rok přesně, možná v řádu desítky let,“ řeklo a odhadlo, že to bude v řádu století.

I v Česku se prý zvýší teploty a zasáhne ho sucho. A kvůli globální situaci se pak začnou stěhovat lidé z jihu do Česka. „Bude velká uprchlická vlna do naší země. A budou docházet zdroje pitné vody a taky jídla, protože na půdě ho nebudeme schopni vypěstovat,“ malovalo Alžbětko temnou budoucnost.

Došlo i na název hnutí, tedy Rebelie proti vyhynutí. Jeho mluvčí přiznala, že k úplnému vyhynutí nedojde, i kdyby se scénáře splnily. Ale planeta uživí jen např. 4 miliardy lidí, takže podstatná část lidstva zemře. Jak rychle se bude klima měnit, se neví, ale ví se podle mluvčí ER, že pokud v příštích několika letech radikálně nezměníme způsob svého života, tak dojde k rozpadu společnosti.

Došlo i na otázku přilepení Alžbětka k silnici. Prý to mělo větší odezvu, než když silnici blokovala skupina aktivistů. „Je to prostě dané tím, že do toho jde ten jednotlivec a je to kontroverzní. Zvlášť pro Čechy, kteří tu žili třicet let v komunismu, kdy bylo velice obtížné vystoupit z řady,“ uvedlo. A na otázku, zda se nebálo o své zdraví, odpovědělo, že stále věří, že když bojuje za něco obecně prospěšného, tak není důvod, aby se mu něco stalo. „Ještě cítím nějaké spojení s přírodou, takže ve chvíli, kdy ochraňuju přírodu, tak mám pocit, že ona mi to nějak vrátí, promítne mi to nějak v globální karmě nebo něco,“ dodalo. Vokál si povšiml, že Alžbětko přineslo kytku v květináči a ptal se proč. „Protože se kamarádíme,“ odpovědělo se smíchem.

Zatčeno bylo aktivistické individuum dohromady čtyřikrát. A průběhy byly různé. Zvlášť při druhém zásahu. „Pořád do mě jeli, co to tam dělám, proč je kvůli takové hlouposti musí volat. Nevěděli, co mají napsat do těch papírů. Křičeli na mě a házeli na mě nějaké jejich osobní názory,“ tvrdí Alžbětko. „Nemyslím, že je to úplně v pořádku, když mě zavřou do sanitky a křičí na mě čtyři lidi,“ dodalo. Zatím jediná pokuta byla dva tisíce korun, ostatní jsou v řízení. Akce prý byly velmi spontánní a Alžbětko neví, jestli se zúčastní ještě dalších. Že se přilepilo na silnici, nemělo nic společného se Škodovkou, pouze bydlí v Mladé Boleslavi.

Snažilo se prý upozornit na problém klimatické změny. „Moje zoufalost už dochází tak daleko, protože neděláme dost proti tomuto problému,“ uvedlo a dodalo, že se cítí bezmocně a zoufale z toho, že s problémem prý nikdo nic nedělá. Za což údajně mohou i kampaně popírající klimatickou krizi. Lidé se prý nechtějí omezit, protože se jim žije velmi dobře, ale to je neudržitelné. „My bychom potřebovali, aby každý jeden člověk se rozhodl, že teďka začne žít úplně jinak, ale to není možné, to znamená, že my potřebujeme tlačit na ty vlády,“ uváděla Holcnerová, že ty pak můžou změnu zařídit shora.

U Alžbětka začal aktivismus tím, že si přestalo kupovat nové oblečení a přestalo jíst maso. „Potom jsem jelo na nějaký environmentální tábor, který pořádala Masarykova univerzita. Tam mi poradili nějaké další omezení, které můžu udělat, ale zároveň nám tam ukázali tu cestu aktivismu, což pro mě bylo dost podstatné,“ vyprávělo.

A také řeklo, že tu hnutí Extinction Rebellion není od toho, aby si povídalo s politiky nebo s nimi jednalo. „My jsme tu od toho, abychom na ně vytvořili tlak, dostatečný tlak, aby oni museli jednat,“ namítlo. A k vytváření tlaku se chystají. „My chystáme letní rebelii ke konci června. Konkrétně víkend 26. 6. a 27. 6,“ uvedlo. Bude se jednat o cyklojízdu a „kulturnější festival“ v Praze. A vrcholit bude blíže neznámou „akcí“ v pondělí 28. 6.

Alžbětko má také profil na facebooku, kde vysvětluje svou akci na silnici v Mladé Boleslavi. „Jsem nesmírně vděčné za dosah, který akce jednoho živáčka může mít. Věřím, že jsem si tam hrclo/keclo za dobrou věc, věřím vědcům a nechci už přihlížet tomu, jak nikdo nedělá nic adekvátního v otázce klimatu,“ říká.

Dokonce apeluje i na další potenciální zasedávače vozovek: „Jestli uvažuješ, že by ses přidal/a/o, určitě mi soukromě piš a já ti pomůžu se v hnutí rozkoukat. Máme spousty maličkých nenáročných rolí a rolí nikým neviděných, tak neboj a pojď jen taky kopat za žitelnou budoucnost. A i o zdroje pro víc informací mi můžeš psát!“

„Cokoliv konstruktivního tě zajímá, nebo mi chceš sdělit, jen na urážky odpovídat nebudu (vzkaz pro náhodný SPD lidi, co mi teď píšou hnusný věci na profil),“ dodává.

Kromě toho má Extinction Rebellion i další zasedávače vozovek, ovšem ti takovou pozornost nepoutají, možná i proto, že se neoslovují ve středním rodě a nekamarádí se s květinami. Například „rebela Frantu“, který v pondělí protestoval v Brně a posadil se poblíže zastávky Pionýrská. Nicméně, protest byl poklidný. „Svou akci Franta udělal tak, že jej auta mohla objíždět, a na výzvu policie poklidně odešel,“ uvádí Extinction Rebellion.

