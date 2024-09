Primář Erbrt: Green Deal nás zničí, chci bránit Česko před novým socialismem

Erbrt a zdravotnictví: O zdraví srdce a prevenci

Zkušený kardiolog Erbrt, který se ve své profesi věnuje diagnostice a léčbě srdečních onemocnění, upozorňuje na význam prevence. V rozhovoru vysvětlil, že dnešní populace čelí vzestupu koronární nemoci srdeční, což je jedno z nejčastějších a nejzávažnějších onemocnění kardiovaskulárního systému. „Největším rizikovým faktorem je kouření,“ zdůraznil Erbrt a zároveň vyvrátil některé rozšířené mýty o stresu: „Stres jako rizikový faktor už dnes nebereme, protože jsme ve stresu neustále. Má to smysl jen při nadměrné chronické zátěži.“

Jedním z témat, které se často probírá ve spojitosti se zdravím srdce, je také pití kávy. Zde Erbrt nabídl pragmatický pohled: „Pokud pijete kávu střídmě, například 3–4 šálky denně, není důvod se obávat," prohlásil a dodal, že by se lidé měli více zaměřit na eliminaci kouření a kontrolu váhy. Obezita, cukrovka a vysoký krevní tlak podle něj představují pro srdce mnohem větší riziko než kofein.

Erbrt také připomněl důležitost pravidelných prohlídek u lékaře a správné identifikace příznaků srdečních potíží. „Pokud pociťujete pálivou bolest za hrudní kostí, bušení srdce nebo dušnost, zvláště při fyzické námaze, vyhledejte lékaře,“ upozornil. Tyto symptomy mohou být varovnými signály srdečního onemocnění, které může bez včasné léčby vést k vážnějším problémům včetně infarktu.

Erbrt rovněž zdůraznil, že srdeční infarkt je z velké části „nemoc moderní doby“. „Lidé se dnes dožívají vyššího věku, a srdeční infarkt tak souvisí s prodlužováním lidského života. Dříve se lidé s tímto onemocněním nesetkávali, protože se ho zkrátka nedožili,“ vysvětlil s nadhledem.

Ostrá kritika Green Dealu a varování před socialismem

Zatímco Erbrtova lékařská kariéra je úctyhodná, jeho vstup do politiky je veden hlubokou nespokojeností se směrem, kterým se Česká republika a Evropská unie ubírají. „Mám pocit, že žijeme v době, kdy je téměř vše špatně. Vše se obrací naruby,“ prohlásil s odkazem na současnou politickou situaci, kterou označil za návrat k socialismu. Erbrt se vymezuje proti tomu, co označuje jako „nový socialismus“, který podle něj přichází v podobě environmentální politiky a nadměrné regulace ze strany Evropské unie.

Jedním z hlavních cílů jeho kritiky je Green Deal, plán Evropské unie na snížení emisí a dosažení uhlíkové neutrality. „Green Deal je sebevražedný. Znamená likvidaci evropského průmyslu a vede nás k tomu, abychom se stali bezprůmyslovým skanzenem pro čínské turisty,“ varoval. Podle něj tento plán ohrožuje nejen českou ekonomiku, ale i samotnou stabilitu celé Evropy.

Erbrt, který otevřeně přiznává, že vyrůstal v socialistickém Československu, vidí v současné politice EU paralely s minulým režimem. „V roce 1989 jsme si mysleli, že jsme opustili socialismus a vstoupili do svobodného kapitalistického světa. Místo toho jsme se ocitli v ještě horším socialismu, který je podbarvený zelenou ideologií,“ uvedl.

Ve své kritice Evropské unie jde ještě dále, když upozorňuje na problémy spojené s migrační politikou. „Politika multikulturalismu a migrace napáchala nesmírné škody. Ty důsledky budeme ještě dlouho řešit a já nevidím cestu, jak z toho ven,“ řekl Erbrt. Vyjádřil obavy, že západní Evropa již směřuje do hluboké krize, ze které bude těžké se vymanit. „Západní Evropa je těžce nemocný pacient utopickým socialismem. Vidíme centrální ekonomiku, dotace a kvóty. To jsou základní rysy socialismu,“ varuje Erbrt.

Vize pro Senát: Ochrana českých zájmů a zdravý rozum

Miroslav Erbrt kandiduje do Senátu s jasnou vizí chránit české národní zájmy a usilovat o změny ve směřování české i evropské politiky. Jeho kandidatura však není pouze o kritice stávající situace, ale také o naději na zlepšení. Erbrt věří, že Senát může být místem, kde budou prosazovány zájmy občanů, a nikoliv zahraničních vlivů. „Chci, aby Česká republika byla místem, kde se lidem bude dobře žít. A k tomu potřebujeme zdravý rozum a návrat k normálu," říká.

Zároveň se však Erbrt nevyhýbá přiznání, že jako senátor nebude mít možnost změnit vše sám. „Samotná osoba v Senátu nic nezmůže. Je potřeba najít lidi se stejným smýšlením, kteří budou tvořit silnou politickou sílu schopnou dosáhnout změn,“ vysvětlil. Jeho cílem je spojit síly s dalšími konzervativními a svobodomyslnými politiky, aby společně usilovali o skutečné změny.

Jedním z hlavních bodů, za který by v Senátu bojoval, je odmítnutí nových emisních povolenek, které by podle něj vedly k dramatickému zdražení pohonných hmot a dalších komodit. „Nechci, aby stál litr benzínu 60 korun. To by byla další rána pro české domácnosti a podniky,“ varuje Erbrt. Zdražení pohonných hmot by podle něj mělo dalekosáhlé důsledky pro celou ekonomiku, což by se promítlo do cen zboží i služeb.

Lékař s vizí a politik s odvahou

Miroslav Erbrt se v rozhovoru pro Xaver Live představil nejen jako uznávaný odborník na kardiologii, ale i jako politik s jasným programem a odvahou říkat nepříjemné pravdy. Jeho postoj ke Green Dealu a socialismu v Evropě je zcela jednoznačný – odmítá jakýkoli návrat k politice, která by znamenala větší zásahy státu do životů občanů a likvidaci volného trhu.

Jeho kandidatura do Senátu za Svobodné nabízí voličům v Praze 8 možnost zvolit zástupce, který bude bojovat za zachování národních zájmů a zdravého rozumu. „Nechci, aby nám někdo v Bruselu říkal, jak máme žít. Chci, abychom si to rozhodovali sami, tady v České republice,“ uzavřel Erbrt.