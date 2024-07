Bývalý nejvyšší velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj je nyní velvyslancem Ukrajiny ve Velké Británii, která patří k nejbližším spojencům země. A jak informoval včera britský deník The Times, na konferenci o pozemním válčení think-tanku RUSI v Londýně měl svůj první veřejný projev od nástupu do funkce.

V něm řekl, že se západní země musejí „probudit“ a připravit se na hrozbu třetí světové války. Deník připomíná, že z pozice vrchního velitele ozbrojených sil byl Zalužnyj odvolán v únoru tohoto roku po mocenské roztržce v Kyjevě, nicméně na domácí půdě zůstává oblíbený a průzkumy napovídají, že by vyhrál prezidentské volby, pokud by v nich kandidoval. Zprávy o tom přinesl magazín Newsweek, dle průzkumu agentury SOCIS z Kyjeva s třemi tisíci účastníky by Zalužnyj obdržel 41 % hlasů, Zelenskyj jen 23,7 %. Je otázkou, jak se situace od té doby změnila vzhledem k ukrajinským neúspěchům na bojišti a také neschopnosti ochránit ukrajinskou elektrickou síť.

Zalužnyj dle The Times uvedl, že „totální válka s Ruskem“ vyžaduje, aby politici dělali nepopulární rozhodnutí. Zde deník připomíná, že Zalužnyj byl propuštěn poté, co od Zelenského požadoval, aby mobilizoval 1,5 milionu mužů na obranu země. Prezident sice snížil věk odvodu z 27 na 25 let, zvýšil tresty pro ty, kdo se vyhýbají odvodu, ale větší opatření zatím neudělal.

„Politici mohou a mají mobilizovat národ. Pro tento účel může stát použít vojsko a i jiné zdroje, včetně ekonomiky, financí, populace a partnerů,“ uvedl. Při projevu podle deníku citoval slavné vojenské teoretiky, tedy Carla von Clausewitze a čínského vojevůdce Sun-Tzu. Ukrajina je prý připravena se o bojové zkušenosti podělit. Ale zároveň varoval, že Západ stojí na úpatí velkého konfliktu srovnatelného s první a druhou světovou válkou.

„Je lidstvo připraveno s klidem přijmout další válku, pokud jde o rozsah utrpení? Tentokrát třetí světovou válku? Svobodné a demokratické země a jejich vlády se musejí probudit a zamyslet se nad tím, jak ochránit své občany a své země. Jsme připraveni podělit se o všechny naše znalosti,“ řekl a citoval římského učence Vegetia: „Kdo chce mír, chystá válku.“

