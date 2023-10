Připravte se, že léčiva budou na příděl. Doba, kdy byl všeho dostatek, je pryč, vzkazuje Válek

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) si lidé budou muset zvyknout, že část léčiv bude dostupná jen v omezeném množství a lékárnám na příděl. „Doba, kdy bylo všeho dostatek, je pryč," řekl MF Dnes. Dodal také to, že stát zatím nemá páky, jak donutit výrobce léků, aby do Česka dodávali dostatečné množství preparátů.

reklama

Výpadky některých léků trápí Česko od jara. Ministr zdravotnictví Vlastimil válek však ujišťuje, že v letošní chřipkové sezoně by měl být dostatek penicilinu i jiných antibiotik. „Od 22. srpna jsme dovezli přes 200 tisíc balení, další 170 tisíc bude do konce listopadu,“ říká k penicilinu Válek a dušuje se, že dělá vše pro to, aby byl dostatek léků. Jak však dodává, má omezené možnosti.

Nemůže totiž podle svých slov do budoucna donutit výrobce, aby v Česku byla dostatečná zásoba léků v případě výpadku. „A nemám ani možnost, jak donutit distributory, aby ten lék dodávali do všech lékáren bez ohledu na velikost,“ dodal Válek, jenž postrádá zákon k této problematice. „Babiš tam stále žvaní, ale kdyby mu šlo o lidi, alespoň v tomto případě by nežvanil a nechal by mě to projednat,“ rozhorlil se Válek k dění ve Sněmovně.

Kromě léků hovořil Válek také o schůzce se zástupci mladých lékařů, kteří chtějí od prosince skončit v nemocnicích s přesčasy. „V přímo řízených organizacích rozhodně nedojde k omezení čehokoliv. Tyto nemocnice budou normálně fungovat tak, jak fungují doposud. Ředitelé se už na to připravují. Nicméně jsem si jistý, že s lékaři dojde k nějaké dohodě. Pevně tomu věřím, protože jsem přesvědčený, že všem zdravotníkům, byť chápu jejich výhrady, jde v první řadě o pacienta,“ dodal.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Válek také na svém resortu chystá velkou novelu zákona o veřejném zdravotním připojištění. „Chtěl bych, aby občan, který se stará o svoje zdraví a chodí na prevence a různé screeningy, měl u zdravotní pojišťovny jakýsi osobní účet a mohl část peněz, které odvádí pojišťovně, využívat pro různé typy podpory prevence. Měl by zkrátka svůj osobní účet a tam by si mohl vybrat z široké palety služeb,“ podotkl.

Při svém hodnocení vládního angažmá byl Válek pozitivní. Váží si podle svých slov toho, že i když jde o vládu pěti stran, komunikuje spolu a snaží se hledat řešení problémů. „Uvědomuju si, že musíme daleko více vysvětlovat ty pozitivní kroky, které děláme. Na druhou stranu jsme v polovině volebního období a je logické, že podpora vlády klesá. Tak to historicky vždy bylo,“ podotkl k výsledkům průzkumů, podle nichž vládní strany ztrácejí.

„Navíc bojujeme proti bezbřehému populismu se zkušenostmi od StB, který se nebojí jakkoliv lhát a je mu to úplně jedno. Když na jedné straně máte lháře, který je ochoten říct, že venku sněží, a když zjistí, že si většina lidí myslí, že by bylo lepší, aby svítilo sluníčko, tak otočí, proti tomu se těžko bojuje,“ pravil ministr Válek.

Psali jsme: Vláda je mimo realitu, požár hasí benzínem. Po válci sto osmičky se opozice chystá říci své Po světě hoří izraelské vlajky. V Česku nabádá starosta Novotný: „Žádné s*aní“ s Hamásem Alespoň minimální příčetnost vlády? No, nedočkali jsme se, lituje komentátor Rozstříleli dítě, nechápe americký ministr. Izraelci prý našli další těla, na kterých se Hamás vyřádil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE