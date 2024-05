Přirovnali ho k Hitlerovi, hrozili totalitou. To se muselo projevit, má jasno poradce Fica

„Stupňující se a neustále živená nenávist ve společnosti si vyžádala tu nejhorší daň. Jistě chápete, že jsem dnes neměl čas ani chuť psát statusy. Od oběda odpovídám domácím i zahraničním novinářům, volají mi velvyslanci, přátelé, kolegové. Všichni jsou vyděšení a kladou si otázku, co se to děje. Nechtěl jsem k vám mluvit pod tlakem obrovských emocí, které zmohly i mě. Všechno, co chci v této chvíli říct, je toto,“ napsal Chmelár, jenž je mimo jiné také poradcem Roberta Fica.

„Slovensko prožilo nejdramatičtější den své moderní historie. Byli jsme svědky prvního atentátu na slovenského politika. Toto se na Slovensku ještě nikdy nestalo. Nedá se to přirovnat k ničemu, jen k atmosféře politických atentátů v USA v šedesátých letech minulého století na Johna F. Kennedyho, Roberta Kennedyho a Martina Luthera Kinga. Je to strašný zlomový moment pro Slovensko a chápu všechny, kteří cítí strach, nejistotu, žal a hněv. Robert Fico toto vyústění předvídal. Krátce po prezidentských volbách, když vládní politiky začali napadat na ulicích, si položil otázku, kam to směřuje a kdy někoho zastřelí,“ píše Chmelár.

„To poslední, co v této chvíli potřebujeme, je začít se navzájem obviňovat. Umím si představit, jaké teorie vám probíhají hlavou, ale nedělejte to. Ve sporu o tom, kam jsme se dostali, není nevinných. Neukazujte prstem na druhé, zamyslete se nad tím, čím jste vy osobně přispěli k tomu, aby se tu neprohlubovala vzájemná nevraživost. Každý musí začít od sebe. Katarze může přijít až po společném uvědomění si chyb, které každý z nás dělal, než to vyústilo do tohoto tragického bodu. V kritických chvílích jako je tato, se každá zdravá společnost semkne okolo vedení státu, vědoma si toho, že nyní jsme v ohrožení všichni. Všichni jsme terče. A potřebujeme se navzájem chránit. Pokud budeme namísto východiska hledat viníky, upadneme ještě do hlubší krize než dosud,“ dodal Chmelár.

„Dnes jsem viděl plakat lidi, kteří Roberta Fica nikdy neměli rádi. Všechny nás to zasáhlo. Kéž by nás to všechny spojilo. Neboť soudržnost je nejdůležitější nástroj, jak překonat toto hrozné období a obnovit stabilitu státu. Všichni tu věříme, že Robert Fico přežije a že ho tato strašná zkušenost posílí. Skutečně silně věříme. A pláčeme. Pláčeme jako malé děti. Ženy i silní chlapi. Je to nepřenosný pocit. Když jsem byl v přímém vysílání TV Nova, moderátorka mi přinesla čerstvou zprávu, že jedna z kulek zasáhla břicho a důležité orgány a náš premiér bojuje o život. V té chvíli se mi roztřásl hlas. A jako tehdy, ani nyní nedokážu říct už nic víc než toto: Robo, drž se, potřebujeme tě,“ uzavřel Chmelár.

v mimořádném vysílání TV Nova. „Je to absolutní bezprecedentní situace. V moderních dějinách Slovenska se ještě nikdy nestalo, aby byl spáchán politický atentát. Dokonce i za první republiky, když byl spáchán atentát například na Rašína a podobně – vždy to byli čeští politici. Toto je první politický atentát na slovenského politika a podobá se to skutečně situaci v 60. letech ve Spojených státech a doufám, že to neproroste do něčeho podobného, do něčeho většího. Ale v každém případě tato událost slovenskou veřejnost absolutně šokovala," sdělil Chmelár.

Podle něj je třeba počkat na výsledky vyšetřování. „Mám takové déjà vu jako v případě atentátu na Kennedyho, že je tu více chaosu a dezinformací než skutečně potvrzených informací,“ podotkl Chmelár.

„Je úplně jedno, zda to byla organizovaná skupina, nebo vyšinutý jednotlivec. To podstatné je, že k tomuto mohlo dojít jedině tak, že tato společnost je dlouhodobě bičována vášněmi, polarizována až do extrémů. Chci připomenout, že zhruba před měsícem, když vrcholily vášně v parlamentu a opozice premiérovi vulgárně nadávala a premiér se jich ptal: Kam to až chcete vybičovat? Až nás tu začnou střílet? Nechci nyní z toho obviňovat nikoho, ale toto je jednoznačně důsledek toho, jak v té společnosti existuje patologická komunikace. Musíme se všichni uklidnit, dnes není čas na to, abychom se obviňovali z toho, kdo je za to vinný, ale toto je jednoznačný signál k tomu, že společnost musí být soudržná, musí nyní zahodit spory. A já oceňuji, že opozice zrušila dnešní protestní shromáždění, protože v této chvíli se musíme začít bavit jinak a oslovovat tu veřejnost s úplně jinými poselstvími, protože toto je výsledek,“ dodal Chmelár.

„Pokud jste viděli video, jak k tomu atentátu došlo, ty výstřely vyšly z hloučku skupiny, která mimořádně vulgárně nadávala tomu premiérovi. To jsou prostě důsledky toho, jak se navzájem k sobě chováme, jak tu neexistuje ani základní respekt mezi koalicí a opozicí, protože vždy tu v demokracii musí existovat kontrola a zdravá kritika, ale nesmí to prorůst až do takového extrému, který právě zažíváme,“ dodal Chmelár.

Vyjádřil se i k prvotnímu komentáři strany Směr, která dávala situaci za vinu Progresivnímu Slovensku a liberálním médiím. „Kdybych měl mluvit jako analytik, tak povím, že ty výstupy opozice v posledních měsících byly až šílené. Včera pan Šimečka přirovnal premiéra k Hitlerovi a opozice straší, že směřujeme k totalitě a takové nesmysly. To se dřív nebo později muselo projevit ve společnosti. Ti lidé velmi emotivně a někdy až překvapivě kopírují chování těch politiků. Politici si musejí uvědomit, že mají nějakou zodpovědnost, že ano, i slovo zabíjí a že musíme vážit slova. Ale toto jsem řekl jako analytik. Jako poradce premiéra bych řekl, že dnes není čas na vzájemné obviňování a musíme spíš společně – koalice i opozice – vyslat občanům signál, že takto se už dále k sobě chovat nesmíme, že to musí přestat,“ sdělil Chmelár.

Když následně moderátorka přečetla aktuální informace o vážném zdravotním stavu premiéra, Chmelárovi se zlomil hlas. „V této chvíli mohu zareagovat jen jednou větu: Drž se, Robo, potřebujeme tě,“ řekl Chmelár.