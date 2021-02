Příští rok bude z covidu jen rýmička... Novinářka si zavěštila z grafu

reklama

Anketa Kdo je pro vás nejdůvěryhodnější? Babiš 57% Hamáček 2% Blatný 2% Ani jeden z nich 39% hlasovalo: 16385 lidí

Novinářka Angelika Bazalová si všimla zajímavého faktu v posledním vývoji pandemie koronaviru. Z grafu ukazujícího vývoj podílu hospitalizovaných osob s covidem na celkovém počtu lidí, kteří se zrovna léčí s koronavirem, usoudila, že se tento podíl zmenšuje. „Počet nakažených roste, ale z tohoto grafu čtu, že poměr počtu hospitalizovaných vzhledem k počtu nakažených spíš klesá...“ napsala na facebooku.

Dále rozvedla své myšlenky. Pokud to prý chápe dobře, tak počet lidí v nemocnicích je sice velmi vysoký, ale to prý proto, že nové mutace jsou rychlé a napadají více lidí naráz. Prý to ovšem neznamená, jak vyčetla Bazalová z grafu, že je nová mutace nebezpečnější. Nemoc tedy v poslední době měla poslat do nemocnice poměrově méně lidí.

„Může to být také tím, že spousta lidí je už nakažená opakovaně, to znamená, že mezi nakaženými budou figurovat, ale v nemocnici díky nabyté imunitě z předchozí infekce nekončí. Ať tak či tak, obojí je dobrá zpráva, protože poměr hospitalizovaných k počtu nakažených je nižší, než byl na začátku ledna. Mýlím se?“ dodala.

Fotogalerie: - Orlické hory bez roušky

Psali jsme: Naočkovat všechny? Vlastně ne. Tvář z TV překvapuje

Myšlenku Bazalové potvrdil i novinář Jan Martínek. Ten souhlasil s myšlenkou, že podíl hospitalizovaných klesá. Proč tomu tak je, ovšem ve světle posledního vývoje epidemie nerozumí. Prý se též tento parametr nikde neuvádí.

Anketa Máte důvěru v Jana Hamáčka? (Hlasování od 25.2.2021) Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 5607 lidí

Bazalová na komentář Martínka odpověděla. Rozumět se tomu prý dá tak, že sice počet nakažených je enormní, jelikož se britská mutace rychle šíří, ale počet těch, u kterých vede koronavirus k těžkému průběhu, prý klesá. „A imunita nabytá předchozím onemocněním funguje... Tzn. až virus (bez ohledu na mutaci) projde populací úplně, tak se z něj stane ta rýmička, jak předpovídali imunologové. Příští zimu už budou nakaženi třeba všichni (nadsázka) a neumře nikdo,“ nastínila Bazalová možný vývoj.

Prý ovšem nezpochybňuje to, že ke stejnému výsledku jsme mohli dojít za cenu nižších ztrát na životech. Prý se toho dalo dosáhnout extrémní péčí o rizikovou skupinu, než se zvládne proočkovat. „Můžeme se do krve hádat, jestli stačilo chránit rizikové anebo je správné kvůli ochraně menšiny hibernovat celou společnost, oba ty přístupy se nakonec v určitém bodě potkávají... pokaždé jde jen o brždění toho sešupu. Chaos do toho vnášeli ti, kteří tvrdili, že se to dá zastavit,“ myslí si. Zastavit to prý tedy nelze.

Fotogalerie: - Na záchytce

Psali jsme: Tumáš holí u Lidlu! Až přes parkoviště! Babiš hrozí zavřením a kraj Prahy exploduje

Zmínila i mapu okresů dle zasažení koronavirem. Všechny západočeské okresy až na Tachov jsou na tom prý lépe a další se již nezhoršují. „Zatím... Takže neměli pravdu ti, co říkali, že teď to zahltí Prahu atd. Tak uvidíme, ale podle mne by to mohlo být tím, že ta infekce už prošla. Praha na tom byla nejhůř už zkraje podzimu, pak kolabovaly jihomoravské nemocnice, pak Vysočina, pak se stavěly mrazáky na Ostravsku a ty hraniční oblasti prostě přišly teď. Měly vlastně smůlu, že na ně přišla ta nejrychlejší mutace, protože v kombinaci s tím opravdu nefunkčním zdravotnictvím v těchto pohraničních regionech se nakonec ta (snad) poslední fáze ukázala jako nejhorší. To je na tom nejpikantnější. Měli jsme už být na všechno připraveni a dopadlo to nejhůř, jak mohlo. Ale snad už jsou z toho venku...“ dodala.

Psali jsme: „Malý Rom lže, jak když tiskne.“ Basiková bez covidu. Jan Kraus koukal Kalousek pro PL: Evropské hodnoty lžou, nevěřte jim Proč jsou Babiš s Hamáčkem nervózní: Na covid umírají jejich voliči Zeman je zhaslý maják. Nic nedělá pro lidi. Čaputová, to je jiná, píše deník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.