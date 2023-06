Pro ČT ne! Osvobozená učitelka mluvila jinde: Neříkat dětem, co se nehodí? Za názor před soud? Kdy tohle skončí!

MONITORING SÍTÍ Soud nepravomocně osvobodil pražskou češtinářku Martinu Bednářovou, viněnou z popírání ruských válečných zločinů na Ukrajině, tak alespoň zněla oficiální obžaloba. Podle ní měla Bednářová žákům tvrdit, že se na Ukrajině nic neděje. Osvobozená učitelka Bednářová, která odmítla poskytnout vyjádření mainstreamovým médiím, poskytla krátký telefonický rozhovor pořadu Aby bylo jasno. „Dětem jsem jen předestřela fakta, a i kdyby šlo o názory, tak postavit někoho k soudu za to, že má odlišný názor, to je naprosto alarmující. Zůstává ve mně pachuť politické špíny,“ hovořila osvobozená učitelka o politických procesech. Ostře se pustila do mainstreamových médií.

reklama

Paní Martina Bednářová stanula před soudem. Státní zástupce navrhoval osmiměsíční podmínku a také pětiletý zákaz pedagogické, výchovné či jiné práce s dětmi. Soud ji však dnes prvoinstančně osvobodil, soudkyně řekla, že „za názor paní obžalovaná být souzena nemůže a nebude“.

Podle soudkyně není skutek učitelky trestným činem. Bednářová vinu odmítá a hájí se mimo jiné tím, že její výroky při výuce na pražské základní škole zazněly na hodině mediální gramotnosti a že téma zvolila v souladu s pokynem Ministerstva školství. Média podle ní o situaci na Ukrajině lhala.

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 13258 lidí

„Za názor paní obžalovaná být souzena nemůže a nebude,“ konstatovala soudkyně Klára Jantošová z Obvodního soudu pro Prahu 6. Připomněla, že učitelka už byla za své selhání postižena jinými prostředky než trestním právem – škola jí dala výpověď.

Osvobozená učitelka Bednářová uvedla, že pocity má z celé situace smíšené: „Na jedné straně je samozřejmě v pořádku, že jsem ten soudní spor vyhrála. Další věc je, že nešlo o názory, já jsem opravdu těm dětem předestřela fakta a ta fakta jsem řádně zdokumentovala, podepřela, zargumentovala, a to jsem si s sebou přinesla k soudu.

A i kdyby šlo o názory, tak postavit někoho k soudu za to, že má odlišný názor, to je naprosto alarmující a nemůžu uvěřit tomu, kam jsme se jako společnost dostali,“ uvedla Bednářová.

„Pořád ve mně zůstává pachuť politické špíny, jsem z toho úplně konsternovaná, protože opravdu nemohu pochopit, že se ten můj případ ocitl před soudem,“ dodala.

Čekala Bednářová takové prvoinstanční rozhodnutí soudu? „Nahlodávalo mě to, i když nejsem pesimista, říkala jsem si ale, že přece není možné, abych za hodinu slohové výuky skončila u soudu a s rozsudkem se zákazem pedagogické činnosti. I když opravdu tyto politické procesy v současnosti probíhají u nás jako na objednávku, tak jsem se stejně zdráhala uvěřit, že by se něco takového mohlo u nás stát nebo že by to mohlo pokračovat, přece to musí někde skončit, tyhle politické věci, stíhání za názor, za historickou debatu se někde musí stopnout,“ pokračovala Bednářová. Proti rozhodnutí soudu se státní zástupce hodlá odvolat.

Soud rozhodl před několika hodinami, po osvobození se Bednářové nikdo z kolegů ani z jejích žáků neozval a neomluvil za osočování, které v uplynulém roce zažívala. „Samozřejmě se mi nikdo neomluvil, lidé, kteří mě osočili, asi nebudou s tímto rozsudkem ztotožněni, nebudou spokojeni,“ uvedla a jedním dechem dodala, že obrovská podpora přišla od lidí. „Ozvala se mi tak strašná spousta lidí, telefonáty, esemesky, strašná spousta lidí, kteří fandili a stejně jako já nemohli uvěřit, co se tu děje. Jsou opravdu šťastní a spokojení, že konečně došlo k nějakému posunu,“ řekla.

Fotogalerie: - Konference o Ukrajině

Na druhou stranu je podle ní smutné, že mnoho lidí jásá nad rozsudkem ve věci, která by se za normálních okolností vůbec neměla k soudu dostat, vypovídá podle Bednářové o dnešní době jediné: „Lidé vlastně jásají, že jsou spokojeni, šťastní, že tento rozsudek padl, ale jsou to přece věci, které se vůbec neměly u soudu ocitnout. Takže vnímám to tak, že lidé jsou názorově jaksi svázáni, spoutáni a bojí se projevit, lidi se cítí nesvobodní, protože tohle bylo alarmující a mělo to sloužit jako odstrašení kantorů, aby náhodou neříkali dětem něco, co se dnes moc nehodí, myslím tím naší vládě,“ zopakovala Martina Bednářová, že je to vládou tlačené a jde o politický proces.

Bednářová následně vysvětlila, proč odmítla poskytnout rozhovor mainstreamovým médiím: „Protože cílem těchto médií je převracet, mlžit, falšovat, popírat. Vždyť to vidíme, první titulek na Seznamu dnes „Učitelka, která popírala válku na Ukrajině, je osvobozena“. Přestože ti reportéři seděli u toho soudu, věděli, co tam padlo, slyšeli mou argumentaci, nenapsali o tom. Nemá cenu dávat rozhovory médiím, které píší nesmysly, oni to vše obrátí, přizpůsobí si to, jak potřebují, a z té pravdy tam nezbude nic,“ zdůvodnila, proč nechtěla promluvit pro Českou televizi, Český rozhlas, Seznam Zprávy, se kterými se nyní soudí.

Reagovala na zprávu, která se objevila na Novinkách, že „ruská média si všímají osvobození české učitelky, která podpořila speciální operaci, notují si“. „Je to samozřejmě to, o čem hovořím, zase si jedou to své a píší si, jak se jim hodí a jak potřebují. Přesně v tomto duchu oni pracují, proto nemá cenu je číst a dávat jim rozhovor, to je doslova házení perel sviním,“ řekla, jak se dívá na bezprostřední reakci tisku na její prvoinstanční osvobození.

Když Bednářová odcházela od soudu, řekla, že se na školu, ze které byla odejita, vrátí jako ředitelka. Nyní popsala své další kroky. „Je to prvoinstanční rozsudek, a jak jsem pochopila, pan státní zástupce už se těší na další kolo, ale rok a půl mi ničí život a celé mé rodině. Za to, co provedli mým nejbližším, budu opravdu požadovat nápravu věci, jak po pracovní stránce, tak samozřejmě. Nemohu nechat to, že mi ničili rok a půl život naprosto bezcharakterně ve vykonstruované věci. Chci samozřejmě, aby to byl další precedens i pro další, na kterých by se takto podepsala média a nejen média, ale i státní zástupce, vláda,“ dodala Martina Bednářová.

Psali jsme: Čím to argumentoval?! Kde to jsme! Chtěl tu učitelku uštvat... Advokáti se bouří proti státnímu zástupci Učitelka Bednářová, popotahovaná za Rusko, byla soudem osvobozena Nezavírat do vězení za podporu Ruska! Schwarzenberg překvapil „Kyjev? Nic.“ Vyhozená učitelka nemlčí. A další zvrat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama