Proč Drahoš jezdil po severní Moravě, kde stejně nemohl uspět? Slavný komentátor rozebral zoufalství jeho kampaně

Profesor Jiří Drahoš prohrál prezidentskou volbu. Najdou se lidé, kteří budou říkat, že prohrál díky dezinformacím, že prohrál díky tomu, jak staronový prezident Miloš Zeman pět let projel křížem krážem celou republiku. Tedy až na Prahu a její nejbližší okolí. Bohumil Pečinka ale nabídl trochu jiný pohled. Jiří Drahoš mohl vyhrát. Mohl vyhrát, kdyby neudělal jednu velkou chybu.

Jiří Drahoš si řekl, že zkusí získat hlasy tam, kde dominoval Miloš Zeman. Pan profesor vyjel na severní Moravu a snažil se tady získávat hlasy voličů. A to byla ta chyba. V regionech, které tradičně patří Zemanovi, nemohl podle Pečinky příliš uspět. Profesor Drahoš by prý udělal lépe, kdyby jel do krajů, kde mohl skutečně získat víc hlasů – v Praze, ve středních Čechách, v Jihočeském kraji, v Královéhradeckém kraji a v Libereckém kraji.

Celý komentář naleznete zde.

„Pachtit se po Ostravsku a oblepovat svými billboardy Jesenicko a Bruntálsko byl ze strany Drahoše nesmysl dělaný v dobré víře, že lidé ho tam neznají. No a co? Drahošovi mohl vyhrát tyto volby jen pronikavý výsledek v železném pásu České republiky, který od roku 1992 tradičně volil strany středu a hlavně pravice. Sahal od Českých Budějovic přes střední Čechy, Prahu, Liberecko a Královéhradecko. Na Moravě zase od Brna přes východní část hranic až k Valašsku. Jiří Drahoš v těchto pásech voličské podpory buďto zvítězil těsně, nebo vůbec,“ podotkl Pečinka.

Jestliže Drahoš prohrál jen o necelých 153 tisíc hlasů, lze říci, že je mohl získat, kdyby oslovil ještě více lidí ve větších městech, kde jsou lidé znechucení z toho, co předvádí Miloše Zeman. Jenže Drahoš nedokázal ve větších městech přesvědčit asi 20 procent voličů Marka Hilšera a Pavla Fischera, aby ve druhém kole volili právě jeho. Zeman naproti tomu ukázal svou sílu. Pečinka staronovému prezidentovi složil poklonu. „Miloš Zeman podal vzhledem ke svému věku a jiným omezením výkon na hranici svých možností,“ uzavřel komentátor.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Teď teprve uvidíme "sračkomet", obává se Martin Konvička. Přečtěte si, co o Zemanově výhře napsal oblíbený list Jana Čulíka Václav Klaus po volbách: Je to výhra nezmanipulovaných lidí a důvod k optimismu. Obávám se ale, že příznivci Drahoše se s tím nesmíří Provokatér Zeman udržel otěže. V Bruselu nebudou mít radost, píše mezinárodní server Putin gratuloval Zemanovi k opětovnému zvolení prezidentem ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp