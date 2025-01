Proč asi chtějí korespondenční volbu v ČR? Kobza o dění na Slovensku, v Gruzii i jinde

Úvodem připomněl rumunský příběh, kde nedávné prezidentské volby vyústily v kontroverzi poté, co byly po prvotním potvrzení výsledků ústavním soudem zrušeny na základě tajných dokumentů, které údajně odhalily ruské vměšování. Kobza v komentáři poukazuje na to, že USA během kampaně rumunských voleb Rumunsko varovaly před odklonem od „Západu“ a vyjádřily „znepokojení“ nad zprávami rumunských úřadů o možném ruském vměšování do tamních voleb. „Tomu se v normálním světě říká vyhrožování a nátlak,“ míní Kobza. Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 88% Nezávidím 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 8609 lidí

Dále se Kobza zaměřuje na volby v Gruzii, kde vítězná strana Gruzínský sen čelila nařčením z údajného kupování hlasů a zastrašování voličů. Přes tato obvinění mezinárodní pozorovatelé nebyli schopni jednoznačně prohlásit volby za nesvobodné či nespravedlivé, což nechalo prostor pro politické spekulace a zvýšilo napětí mezi vládnoucí stranou a opozicí.

V části komentáře věnované Slovensku popisuje Kobza parlamentní volby, které přinesly značné změny ve volebních výsledcích. Strana Smer-SD vedená Robertem Ficem zaznamenala nárůst oproti předchozím volbám, zatímco dosud vládnoucí strana OLaNO Igora Matoviče zaznamenala výrazný pokles. V souvislosti s tím Kobza upozorňuje, že na Slovensku bylo možno hlasovat i korespondenčně. Z poměru volebních hlasů pak vyvozuje možné poučení pro Česko. „Podle Slovenského statistického úřadu byl poměr volebních korespondenčních hlasů pro Progresivní Slovensko ku Ficovu Smeru cca 62:6. Z toho si asi lze snadno odvodit, proč naši dnešní koaličníci tak brutálně tlačili korespondenční volbu,“ píše Kobza.

V poslední části se Kobza zaměřil na USA, kde kritizuje americká média a liberální elity za jejich reakci na vítězství Donalda Trumpa ve volbách, které podle něj nebylo přijato s nadšením ze strany „manhattanské kavárny“ a akademické sféry. Podle Kobzy média jako CNN, The Washington Post a The New York Times projevila značnou zaujatost a snížila svou sledovanost po Trumpově inauguraci, což interpretuje jako důkaz, že veřejnost odmítá být „krmena“ nepravdami a propagandou.

Kobza kritizuje jednostrannost médií během prezidentské kampaně v USA, v níž, podle něj, mnohá média neobjektivně vykreslovala a preferovala Kamalu Harrisovou. V souvislosti s tím poukazuje na to, že takové počínání médií a „elit“ vede k manipulaci s veřejným míněním a narušuje demokratické principy – a vyzval ke sledování chování českého mediálního mainstreamu před parlamentními volbami v ČR.

