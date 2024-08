Proč by mu to mělo projít? Senátorka Hamplová vytáhla proti Foltýnovi. Není sama

Vládní koordinátor strategické komunikace plukovník Otakar Foltýn o minulém víkendu na festivalu ve Slavonicích promlouval o informační válce a lidech, kteří na sítích šíří ruskou propagandu, označil je za „zombíky“ a ty, kteří sympatizují s ruským prezidentem Putinem jsou podle něj často lidé nešťastní, zahořklí, opuštění, mají životní smůlu, nebo jsou to prostě jenom „svině“.

Členka horní parlamentní komory Jana Zwyrtek Hamplová označila za nepřijatelné, aby zástupce vlády urážlivě hovořil na adresu českých občanů. „Žádný starosta si nedovolí nazvat občany sviněmi. Nevím, proč by to mělo projít zástupci vlády,“ napsala na svém facebooku senátorka.

Ve svém facebookovém příspěvku senátorka informovala, že vyzvala premiéra osobním dopisem k okamžitému personálnímu řešení pozice koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna a k tomu, aby jako osoba politicky odpovědná za jeho výroky podal podnět o podezření ze spáchání trestného činu „Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod“.

V dopise mj. uvádí: „Je více než pravděpodobné, že jeho výroky došlo ke spáchání tohoto trestného činu, když skupinu obyvatel označil za ‚zombíky‘, ‚svině‘, ‚nepřátele státu‘, a že je třeba ve vztahu k nim ‚hloubit příkop‘ a je nutná vůči nim ‚karanténa‘, tedy jejich uzavření a separace, protože by mohli nakazit své okolí. Projevy tohoto typu, plné nenávisti, založené pouze na osobním názoru a fanatismu, nemají daleko k projevům diktátorským. A zdůrazňuji, že zde je společenská nebezpečnost násobena tím, že tyto projevy pronáší oficiální zástupce a zaměstnanec české vlády na oficiální akci.“

Požádala současně o všechny listiny a informace, vztahující se k výkonu dané funkce, a uvedla, že nejlépe by bylo tuto pozici jako nadbytečnou zrušit.

Dopis odešel na vědomí rovněž Velvyslanectví USA, které akci, na níž problematické výroky padly, podpořilo.

Pro média pak dodala, že podobně se o občanech vyjadřovat starosta v kterékoli obci, tedy jako o „sviních“, a urážet seniory, že jsou hloupí, druhý den skončí.

Poslanec hnutí ANO a místopředseda Výboru pro obranu Pavel Růžička s kontroverzním výroky Otakara Foltýna konfrontoval náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky Radka Hasalu. Jejich e-mailovou komunikaci zveřejnil na sociální síti X. Hasala v ní vysvětluje, že z obsahu musí být všem zcela jasné, že se jedná o ryze soukromou komunikaci plukovníka Foltýna, nikoli o vyjádření Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

„I přes tuto skutečnost jsem s jmenovaným předmětnou záležitost projednal a požádal jej, aby i svá mimopracovní, avšak veřejně přístupná sdělení formuloval uvážlivěji a bez používání nevhodných slov či jejich spojení,“ uvedl Hasala ve své reakci na Foltýnovo vyjádření o radikálních lidech jako o „sviních“. K Foltýnovým názorům má generálmajor Radek Hasala blízko, v loňském roce v rozhovoru pro Právo například prohlásil, že jej „děsí lidé, kteří chtějí za mír nechat Ukrajinu padnout“.

Růžička k Hasalově odpovědi následně dodal: „Už jsem se o to pokoušel, ale je to marné. ANO s tímto psychopatem nikdy nebude jednat. Asi to pan generál Hasala špatně vysvětlil svému podřízenému a prezident Pavel, ten to má, víte kde, u...? Víc se dělat nedá, je to blbec, což dokázal i na Vojenské policii,“ zakončil poslanec hnutí ANO svůj komentář.

K situaci se později vyjádřil sám plukovník Foltýn s tím, že si za svým vyjádřením pevně stojí: „Proruští tro(t)llíci piští, že jsem o někom měl říct, že je sv*ně. Aby bylo jasno, můj výrok zněl: Lidé obdivující a blahořečící tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je současný Putinův ... jsou lidé, kteří jsou velmi často nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo jen mající životní smůlu – anebo jsou to prostě jen sv*ně‘,“ uvedl na faceboku.

A doplnil: „Tedy pro pány Daniely Vávry a další manipulátory: Pakliže kdokoliv obdivuje současný kremelský režim (i po tom, co i úplný idiot ví, kam vede kremelská agrese), je nezbytně jedním z výše uvedeného. To není radikalizace populace, to je prosté nazývání věcí pravými jmény.“

Následně přidal obrázek Emanuela Moravce, který se za protektorátu stal podle Foltýna „odpornou kolaborantskou sv*ní kolaborující s agresivním režimem okupujícím tanky cizí území“.

