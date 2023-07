Proč honíte Duška? Proč se neptáte na toto? Temný konec kauzy „rakovina“

„Komu věřit více? Válkovi nebo Duškovi?“ Publicista Petr Bohuš se ve svém komentáři zamýšlí nad kauzou kolem slov herce Jaroslava Duška, který v nedávném rozhovoru s Čestmírem Strakatým prohlásil, že lidé umírají na rakovinu, protože nenávidí život, čímž pobouřil značnou část veřejnosti. Bohuš usuzuje, že otevřenost, která provokuje k zamyšlení, není považována za žádoucí. Zároveň připomíná, že Dušek jen ostřejšími slovy řekl to, co vlastně jinak vyznávají i mnozí jeho kritici: Tedy že psychické rozpoložení člověka ovlivňuje zdravotní stav. Stejně mu ale mnozí nerozumějí a chtějí ho umlčet. Na „kauze Dušek“ se prý dobře pozná, kdo naslouchá druhým lidem a kdo nevidí za horizont.

Značné kontroverze v posledních dnech budí výroky herce Jaroslava Duška o rakovině. Ten v rozhovoru s moderátorem Čestmírem Strakatým prohlásil, že onkologicky nemocní pacienti umírají, protože nechtějí žít a nenávidí život. Své pobouření nad Duškovými slovy vyjádřily mnohé mediálně známé osoby včetně ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) či herečky Evy Holubové. Jiné osobnosti, jako je například lékař Lukáš Pollert, se Duška naopak zastaly. Nyní se do debaty o „kauze Dušek“ vložil také publicista Petr Bohuš, někdejší šéfredaktor zpravodajství a publicistiky České televize v Ostravě a zakladatel portálu Modrý jelen.

„Kdo ještě neslyšel, co řekl herec Jaroslav Dušek v rozhovoru s Čestmírem Strakatým na téma rakoviny: Jeden jediný výrok, jedno krátké Duškovo vyjádření vyvolalo zájem a vášně. Pár vteřin z více než hodinového rozhovoru. Lidé se staví do pozic příznivců Jaroslava Duška. Jedni mu fandí, že řekl otevřeně, co si myslí o rakovině, a druzí mu nemohou přijít na jméno, že to bylo nevhodné, nevhodná forma. Je zajímavé sledovat, co je pro oba tábory důležité a co nikoliv. Zrodily se další tábory, abychom se lépe poznali. Slovo umí zasáhnout, povzbudit, popudit, rozdělit společnost. Společnost se ale sama od sebe nerozděluje,“ zamýšlí se Bohuš ve svém komentáři.

Bývalý redaktor ČT dále rozebírá, proč Duškova slova tolik lidem vadí. „Jaroslav Dušek říká: ‚Vy si myslíte, že člověk umře na rakovinu a já si myslím, že umře, protože nenávidí život. Vy si myslíte, já si myslím,‘ říká známý herec. Každý z nás si myslí něco jiného. Někteří lidé ale možná nechtějí, aby si Jaroslav Dušek myslel, co si myslí. A aby ještě k tomu své myšlenky sděloval veřejně. Lapidárně, stroze a přímočaře. Pro někoho drsně, tvrdě,“ míní publicista. Kritikové Jaroslava Duška prý vnímají svět podle svých představ a nevidí důvod, proč poslouchat jiné názory, které jsou pro ně ezoterické a nevědecké. „Pálí do Duška ostrou municí, že si dovolil pálit vlastním kalibrem,“ konstatuje Bohuš. „Strohé Duškovy myšlenky, nezaobalené do pěkných slov a slovní vaty, vyděsí. Sladké řeči se lépe poslouchají. Otevřenost, která provokuje k zamyšlení, není žádoucí,“ usuzuje publicista.

„Kritizují části jeho myšlenek, jednotlivá slova, a nad celkovým vyzněním se nezamýšlejí,“ uvádí dále na adresu Duškových názorových oponentů. Petr Bohuš si ve svém komentáři všímá, že mnoho lidí, jež Duškova slova pobouřila, vlastně jinými slovy říká totéž co on. Cituje např. psycholožku Jitku Weber, která v rozhovoru s Danielou Písařovicovou sice Duškova slova kritizovala, ale zároveň řekla následující: „My máme data v medicíně, která prostě dnes už jednoznačně ukazují, že lidé, kteří žijí v pozitivním naladění, optimismu, tak jejich onemocnění, když už onemocní, probíhají lehčí formou, jsou kratší a jednoznačně se šťastní lidé dožívají delšího života.“

„Proč si lidé nerozumí, když mluví podobně?“ ptá se Petr Bohuš. Kdyby Duškovi kritici viděli celý rozhovor, měli by prý větší nadhled.

Bohuš ve svém komentáři dále zmiňuje facebookový status lékaře Šimona Reicha, který prý „pálí zostra a úplně odjinud“. Reich se v krátkém textu podivuje nad tím, jaké bouře Duškovo vyjádření vyvolalo ve srovnání s tím, co se tu dělo za covidu. „Vyhoďte desítky miliard za zbytečné povinné šťourání lidí (včetně dětí) v nose nekvalitními testy z Číny, zavřete školy a narušte tak dětem jejich budoucnost i duševní zdraví, zavřete podniky a obchody a poduste tak zase jednou pořádně střední třídu, natiskněte tunu peněz a rozjeďte tak inflaci jako kráva, omezte zdravotní péči natolik, že zabijete tisíce lidí úplně zbytečně, donuťte všechny, co mají rameno, se očkovat i v těch případech, kdy to smysl naprosto postrádá, skrze šikanózní a ponižující podmínky a udělejte z těch, co se nepodvolí, nepřítele státu číslo jedna. Nic moc se nestane a skoro nikdo se neozve. Zeptejte se však před kamerou jednoho ezoterického herce na jeho názor na rakovinu a všichni se z toho okamžitě totálně zes*rou, jako kdyby měl být konec světa za rohem,“ napsal na svůj profil na facebooku lékař Šimon Reich.

„Proč se nikdo nebije za to, co nám říkali v pandemii a dnes víme, že to není pravda? Proč nikdo nezkoumá, co říká lékař Šimon Reich, a nejen on, a nevyvozuje z toho odpovědnost? Oč je pro nás Jaroslav Dušek ve svých vyjádřeních nebezpečnější, než co nám říkali politici nebo údajní experti na virózu? Komu věřit více? Adamovi? Prymulovi? Blatnému? Arenbergerovi? Válkovi? Nebo Duškovi?“ ptá se publicista Petr Bohuš.

Bohuš závěrem podotýká, že je dobře, že Jaroslav Dušek ve veřejném prostoru rozvířil diskusi. Lidé teď prý mají o čem přemýšlet a na tomto příkladu rozpoznat, „komu o co jde, kdo za co bojuje, kdo naslouchá druhým lidem a kdo nevidí za horizont a hájí jen to své.“

