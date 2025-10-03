Konečnou potěšila podpora ze Slovenska. Aby z ČR nebyl předražený odpadkový koš, nabádá

Paní předsedkyně, pošťuchování teď těsně před volbami vidíme i v opozičním táboře. Představitelé hnutí ANO říkají, že se STAČILO! vládnout nechtějí a referendum o EU a NATO nepřipustí, pan Okamura zase vyzývá lidi, aby vás ani Motoristy nevolili. Co na to říkáte?
Mě to samozřejmě velmi mrzí a mohu se jen domnívat, co za tím v případě hnutí ANO je. Jestli už se chystá – podobně jako v krajských volbách – na vládnutí s některými stranami současné vládní koalice, nevím. Je to možné.
A v případě pana Okamury je to bohužel takový folklór. Já jsem po celou dobu kampaně ani jednou nezaútočila na nikoho z opozičního tábora. Nerozumím tomu, proč to neustále dělá. Před několika lety o mě šířil takové lži, že mu dokonce soud nařídil se mi omluvit.
Pan Okamura mluví něco o propadlých hlasech, ale v eurovolbách to byl on, kdo měl nejblíže k tomu, aby jeho hlasy propadly. Připomenu, že výsledek SPD byl 5,7 %, hnutí STAČILO! získalo téměř 10 %, a to přesto, že nám některé průzkumy predikovaly 3 %. Stejně tak v krajských volbách, kde SPD nedosáhlo na 5 % například v Jihočeském kraji a jejich hlasy tak propadly. A to úplně pomíjím fakt, že na kandidátce má třeba horlivou zastánkyni neonacistického banderovského ukrajinského pluku Azov paní Šichtařovou. Nechám bez komentáře povolební zrady programu SPD, jako v případě Mošnovské vojenské základny, na kterou jste za dvě místa v krajské radě ochotně zapomněli. A tak bych mohla pokračovat. Nebudu to dělat, ale chtěla bych pana Okamuru poprosit, aby zase nerozbíjel opoziční tábor. Lidé chtějí, abychom spolupracovali, a ne si okopávali kotníky.
Pro mě je protivníkem Fialova vláda, nikoli současná opozice.
V sobotu jste vystoupila na akci, kterou organizoval spolek Svatopluk, zúčastnili se i představitelé SPD, PRO a další. Jaké pocity z té akce máte a co nejdůležitějšího tam zaznělo?
Já jsem byla opravdu překvapena, kolik lidí se sešlo a chtěla bych každému moc poděkovat, že obětoval svoji sobotu pro dobrou věc. Prezident je totiž součástí vládního mocenského paktu, který ovládá vládu, sněmovnu, Senát. Paktu, pro nějž nepokrytě pracují vybraná média, výzkumné agentury generující naprosto zcestná čísla k ovlivňování voličů, aktivističtí herci a na cecík státního rozpočtu přisáté tzv. neziskovky. Hnutí STAČILO! se snažili zastavit všemi cestami, ale nepovedlo se jim to. A teď už jen zbývá, aby prezident vůli občanů respektoval.
Vyzvali jste prezidenta, aby respektoval výsledky voleb. Máte důvod obávat se, že by tomu tak nemuselo být?
Prezident několikrát prohlásil, že do výběru ministrů hodlá zasahovat na základě vlastních kritérií, která se neopírají o žádný zákon, zvyklost ani ústavu. Ostatně nepřímo zaútočil na hnutí STAČILO! i ve svém předvolebním projevu, kdy se vyjádřil proti jednomu z našich programových bodů, a to je referendum o všech otázkách bez omezení toho, o čem občané smějí a nesmějí rozhodovat.
Čekali na vás i odpůrci, co konkrétně vám vyčítali a co byste jim vzkázala?
Že působí směšně, když nám – kdo jsme tam byli s českými vlajkami – nadávali do kolaborantů, a sami mávali vlajkami cizího státu. Je mi jich vlastně líto, musí to mít v hlavách strašně popletené.
Někteří odpůrci STAČILO! vyzývají – nedovolme návrat komunistů. A připomínají určité věci před rokem 1989, někdy dokonce i padesátá léta. Co byste vzkázala jim?
Že jsou k smíchu. Nemají nic, co by proti hnutí STAČILO! použili. Nemáme žádné korupčníky, žádné kampeličky, program neprodáváme za koryta, tak se snaží hrát na tuto trapnou kartu. Že tak nevytapetovali svoje názory na minulý režim, když podporovali Petra Pavla.
Ing. Kateřina Konečná
Podívejme se i na další akci, která se konala v neděli s názvem – Zabraňme vládě extremistů, kterou pořádal Milion chvilek pro demokracii. Překvapila vás něčím? Co říci k tomu, kdo na ní vystoupil, co zaznělo, ale třeba i k tomu, kolik lidí přišlo…
Ať si každý demonstruje, jak chce. Je to jeho právo. Ovšem co mi skutečně vadí je to, že celý Milion chvilek pro demokracii – i když by se měl správně jmenovat Milion chvilek pro Fialu – vystupuje stylem, že oni jsou lepšolidi. Že oni mají patent na pravdu. Že oni jsou povoláni k tomu říkat, co je správné a co není. Samozřejmě za podpory dobře placených umělců a herců, přiléhavěji možná prodejných režimních šašků. Demokracií se ohání, ale vůbec ji nepochopili.
Soud v minulých dnech začal řešit kauzu Dozimetr. Zaznělo něco pro vás překvapujícího? Co si o celé té kauze myslíte?
Zazněla strašná spousta toho, co ukazuje na STAN a TOP 09 – součást SPOLU – jako na strany naprosto pohlcené mafiány a korupcí. Jsou to tak skandální prohlášení, že nevím, co by to mohlo přebít. Ale za naprosto, ale naprosto šílené považuji informace, že předseda DoziSTANu, ministr vnitra, 1. místopředseda vlády Vít Rakušan o celé akci věděl měsíc dopředu. Mimochodem, kde je Milion chvilek vládních roztleskávačů a dezinformátorů. Kde jsou všichni novináři, aby se pana Rakušana ptali? Jen to vše ukazuje, jak aplikují dvojí metr.
Ministryně Černochová se dost ostře ohradila proti slovům slovenského prezidenta Pellegriniho ohledně možného zlepšení českých a slovenských vztahů v případě, kdy by se českým premiérem stal Babiš. Černochová to považuje za zásah do předvolebního boje a podporu opozice. Je její kritika na místě?
Její kritika by byla na místě tehdy, kdyby se vládní představitelé Fialova gangu nevměšovali do slovenské politiky. Připomenu nedávnou návštěvu vicepremiéra a ministra vnitra Rakušana na demonstraci proti Ficově vládě. Takže než paní ministryně začne něco kritizovat, ať si zamete před prahem vlastní vládní koalice. Jinak působí naprosto směšně. I když to působí i bez toho.
Já jsem každopádně velmi ráda, že hnutí STAČILO! vyjádřil podporu například místopředseda strany SMER Luboš Blaha. Podpory od našich slovenských bratrů si obecně moc vážím.
A mimochodem, také se domníváte, že česko-slovenské vztahy by byly za vlády Babiše lepší?
O tom snad není sporu. S celou Visegrádskou čtyřkou jsme měli do nástupu Fialy a přeběhlíka Lipavského lepší vztahy. Nevím, co ve skutečnosti vedlo k tomu, že Fiala, jenž dříve prohlašoval, že „silnější hlas Visegrádu je nutnost“, se pustil do destrukce V4, díky němuž jsme mohli na evropské úrovni spoustu věcí prosadit, a začal se chovat jako představitel další spolkové země Německa, nikoli jako suverénní premiér.
Co byste vzkázala voličům?
Pokud chtějí, aby byl proveden audit toho, co tady Fialova vláda napáchala; aby se lidé mohli svobodně vyjadřovat v referendu ke všem otázkám; aby zájem našeho občana byl přednější než zájmy Ursuly z Bruselu; aby bydlení nebyl jen nedostižný sen; aby z ČR nebyl předražený odpadkový koš; aby se z výplaty dalo žít a ne jen přežívat; aby se zdravotnictví nedělilo na to pro bohaté a to pro chudé; aby o studiu nerozhodovala peněženka rodičů, ale nadání dítěte; aby si lidé mohli doma normálně zatopit bez obav o účet za teplo; aby byla možnost svobodné volby, jestli si koupím elektroauto nebo auto na benzín; aby lidé mohli říct svůj názor bez toho, aby měli problémy v práci, pak ať dají Fialovi pětadvacet a volí hnutí STAČILO!
autor: David Hora