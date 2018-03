Proč nemáme takový vliv v EU? Europoslankyně Charanzová to osvětlila

Česká europoslankyně Dita Charanzová poskytla rozhovor serveru Info.cz. Podle jejích slov jsme do Evropské unie vstupovali s určitými očekáváními, ale ne všechna se naplnila.

Charanzová v rozhovoru mimo jiné uvedla, že za dobu, co jsme členy Evropské unie, jsme se nenaučili s ní pracovat a využívat mechanismů, které nabízí. Náš vliv je proto menší, než by mohl být, tvrdí europoslankyně s tím, že stále hledáme své místo na slunci. „Ve většině případů stále hasíme jen požáry,“ podotkla.

Charanzová mimo jiné radí společně s další poslankyní Martinou Dlabajovou premiérovi Andreji Babišovi (ANO), jak se pohybovat na evropské scéně.

Co však Charanzové v Evropském parlamentu schází, je to, že se nedaří nastartovat spolupráci mezi všemi 21 českými europoslanci. Podle ní zatím nebylo na scéně jediné téma, na němž by se shodli všichni.

