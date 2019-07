Proč pořád ČSSD cpe toho Šmardu? Jaromír Soukup vytáhl jiné jméno. A nebyl sám

Anketa Chcete, aby byl prezident Zeman sesazen z funkce? Chci 9% Nechci 91% hlasovalo: 16943 lidí

„Nic proti panu Šmardovi. Ale mimo jiné jsme se dozvěděli i to, že na ministerstvu sedí v nejvyšším vedení jako náměstkyně pro živé umění další členka ČSSD, paní doktorka Kateřina Kalistová. Tak jsem se podíval na její životopis. Paní je to velmi vzdělaná, velmi zkušená. Pracovala například na dětském filmovém festivalu ve Zlíně. A skvěle zná ministerstvo kultury a jeho specifika. Tak by mě opravdu zajímalo, když má ČSSD ve svých řadách stále ještě opravdové odborníky (to je pochvala), proč neustále opakuje jedno příjmení: Šmarda, Šmarda, Šmarda... Není to tedy tak, že cílem není kvalitně obsadit post ministra, ale jen najít místo pro nudícího se místopředsedu partaje? To se ale pak nedivme, že sociální demokracie klesá na hranici volitelnosti,“ dodal.

Ke Kalistové se pak vyjádřil i Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Nevěděl jsem, že Kateřina Kalistová, I. náměstkyně Ministerstva kultury, je členka nebo má blízko k ČSSD. Jestli se premiér ptá, proč ČSSD trvá na Michalu Šmardovi, když má v rukávě někoho, kdo to opravdu umí, má respekt branže, něco dokázal a má k tomu všechny předpoklady, tak prosím všechny, kteří mi tady tvrdili, že prezident MUSÍ jmenovat Ferdu Mravence, když ho bude ČSSD chtít, aby mi řekli, proč ČSSD nenavrhne Kateřinu Kalistovou? Za ta léta by si kultura zasloužila kvalitního ministra. Jestli ale přátelé umělci, budou trvat na Ferdovi Mravencovi, jen proto, že ho musí prezident jmenovat, pokud ho ČSSD navrhne, tak říkám, moji milí kamarádi umělci, podmínky k práci máte takové, jaké si zasloužíte. Potom Bůh s vámi i s Ferdou,“ poznamenal smutně Petrov.

„Na 'kultůře' jsou zásadním problémem již dlouhá léta 'peníze' a jejich rozdělování!! Není totiž 'objektivní' kritérium, jak říci, tohle je kvalitní a umělecky hodnotné a nosné a dostanete peníze a někdo druhý nedostane, anebo jenom hodně málo!! Však se podívejme na případ odvolaného ředitele Fajta, který koupil zjevně předražené obrazy, ale kdo skutečně na 'právní' dřeň rozhodne, zda nebyl 'nákup' v pořádku, protože podle jiného 'znalce' jde o báječný a umělecky velice hodnotný obraz a cca 60 milionů za něj není mnoho!! Také Fajtovy 'odměny' jsou právně na vodě, protože bude u případného soudu tvrdit, že pro stát 'zachránil' nevyčíslitelné umělecké hodnoty a odměnu si tudíž zaslouží!!! Jako bych ho slyšel! Prostě kde není možné objektivně posoudit a kvantifikovat 'umělecké' hodnoty toho kterého díla a projektu, třeba 'divadla', budeme se pohybovat v džungli rozmanitých vztahů 'sekretářek' a 'kamarádů' a není možné zachovat se zcela nestranně, protože takové 'objektivní' rozhodnutí neexistuje!! Když rozhodoval 'císař' za Rakouska tak ten řekl, tohle se mně líbí a tam dám peníze a ostatní ať si požádají příště, peníze už nemám a bylo rozhodnuto, nikdo se nerozčiloval a byl pokoj!!! Ministr kultury však není "císař" a objektivní kritéria nejsou, i komise jsou na nic, také ty jsou něčím ovlivněny!! O rozhodování 'komisí' o grantech se nechají napsat napínavé romány! Někdy jde o dobrý humor, někdy by to bylo smutné čtení! To jsou ty problémy na MK a to jsem ještě nezmínil 'stranické" a další zájmy a 'guláš' je úplný, ale nikdo se v něm nevyzná a když je málo peněz, vrcholně naštvaných je hodně a ministr v tom potom bruslí jak "nudle" v bandasce!!! Dobrý "císař" kultury byl svého času Dostál, na toho si nikdo netroufal a když rozhodl, bylo po ptákách!!“ poznamenal v diskusi rozhorlený Milan Peleška.

autor: vef