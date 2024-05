Proč tu pořád řešíte Babiše? Co Pekarová a omluva za Vondru? Dusno v ČT kvůli moderátorce

V Událostech, komentářích České televize proti sobě usedli předsedkyně TOP 09 a Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a poslanec hnutí ANO Robert Králíček. Diskuse se točila kolem zklidnění emocí v politice. A to v reakci na pokus o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. „Vývoj na Slovensku mě po posledních parlamentních volbách opravdu znepokojuje,“ řekla Pekarová Adamová a poukázala na to, že není znepokojena jen ona, ale znepokojení vidíme i v ulicích Slovenska, kde probíhají demonstrace. „Kdyby někteří z nás nebo naši předci nevybojovali demokracii v roce 1989, tak tady dneska ani nejsme,“ srovnala demonstrace proti Ficově vládě s revolučním listopadem roku 1989.

Markéta Pekarová Adamová zdůraznila, že politici musejí jít příkladem. „Politici musejí začít u sebe, musejí být těmi, kteří musejí jít dobrým příkladem,“ rozhorlila se předsedkyně Poslanecké sněmovny. „Do politiky patří určitý souboj názorů a argumentů, ale ten se má vést i s respektem k tomu druhému, k protichůdným názorům,“ řekla Pekarová Adamová ve stínu vyjádření superlídra kandidátky SPOLU do Evropského parlamentu, který o hnutí ANO mluvil jako o užitečných idiotech Vladimira Putina. „Volte ty, kteří dokážou porazit užitečné idioty Vladimira Putina,“ řekl při spuštění předvolební kampaně SPOLU Vondra.

Ovšem zcela bez výhrad Pekarová odmítá násilí jako formu jednání. A to i když politici zastávají různé, i protichůdné postoje a názory. Všichni by podle ní měli pracovat na společném cíli – aby se v České republice žilo lépe. „My tady sice zastáváme jiné postoje, jiné zájmy, reprezentujeme jiné voliče, ale na druhé straně na konci dne jsme všichni občané jedné země a máme mít společný zájem na tom, aby se zemi dařilo, aby se dařilo nám všem. A určitě se nám nedaří, když používáme takové prostředky, jako je násilí. Násilí musíme odmítnout jako metodu, která nepatří do kultivované společnosti,“ řekla Pekarová Adamová.

Pekarová Adamová mluvila o svobodných médiích, kdy je důležité ctít pravidla demokracie a nezasahovat do jejich svobody. A tam má Slovensko pod vládou Roberta Fica tendence ubírat se podle předsedkyně Poslanecké sněmovny nedobrým směrem. „Vývoj na Slovensku mě po posledních parlamentních volbách opravdu znepokojuje,“ řekla Pekarová a poukázala na to, že není znepokojena jen ona, ale znepokojení vidí i v ulicích Slovenska, kde probíhají demonstrace. „Kdyby někteří z nás nebo naši předci nevybojovali demokracii v roce 1989, tak tady dneska ani nejsme,“ přirovnala sametovou revoluci roku 1989 k demonstracím proti Ficově vládě na Slovensku Pekarová Adamová.

U toho vyzdvihla slušnost v politice, toleranci a vstřícnost. Sama přiznala, že udělala mnoho chyb, za které se sama omluvila. „Záleží na tom, zda požadujeme po politických zástupcích, aby byli pravdomluvní, aby nejen plnili své sliby, ale třeba když se jim něco nepodaří, tak se za to uměli omluvit. To vnímám jako určitý standard. Já se o toto snažím,“ sáhla si do svědomí předsedkyně Poslanecké sněmovny. „Určitě jsem udělala mnoho chyb, za které jsem se už opakovaně omlouvala,“ dodala Pekarová Adamová.

A pokračovala dál s tím, že záleží hlavně na tom, aby byly pevné instituce. Aby nezáleželo tolik na tom, kdo sedí u vlády, ale aby pevné instituce udržely kurz České republiky v liberální demokracii. „Musí být daná pevnost a danost institucí, aby byly stabilní a odolné. Tohle by mělo být politikům, kteří to skutečně myslí s udržením liberální demokracie vážně, velmi vlastní,“ řekla předsedkyně TOP 09 a zmínila, že v době covidových restrikcí i ona odsoudila demonstrace před domy politiků, kam demonstranti nosili rakve a šibenice. To podle Pekarové Adamové překročilo jí tolerovatelné meze.

Moderátorka České televize následně začala tlačit poslance hnutí ANO Králíčka k vyjádření, jestli hnutí ANO změní svou rétoriku, aby zmírňovala napjaté vztahy v politice i společnosti. Králíček poukázal na Vondrova slova při zahájení kampaně do Evropského parlamentu o užitečných idiotech Vladimira Putina, ale i na heslo hnutí ANO Česko, pro tebe všecko, které koalice SPOLU parafrázovala slovy Rusko, pro tebe všecko a přimalovala na tváře politiků ANO ruské vlajky. Moderátorka ovšem poukázala na slovní výměnu mezi místopředsedou ANO Karlem Havlíčkem a starostou Řeporyjí Pavlem Novotným (ODS), kde se vyzývali k poměřování penisů. Na to reagoval Králíček s tím, že vše inicioval a gradoval do vulgární polohy Pavel Novotný. Následně se vůči moderátorce vyhranil, že neustále tlačí na to, aby se před očima diváků musel hájit a omlouvat se za Andreje Babiše. „Proč tu řešíte neustále Adreje Babiše? Ptáte se takhle předsedkyně Pekarové Adamové, co říká na to, že o nás vyhlašuje Vondra, že jsme Putinovi užiteční idioti? V rámci hnutí řešíme věci, které se dějí, řešíme tu komunikaci.“

A předsedkyně Poslanecké sněmovny se ohradila. Slovní spojení o užitečných idiotech Putina nezaznělo explicitně o hnutí ANO. Pekarová naznačila, že Vondra u slov spíše poukazoval na SPD Tomia Okamury. „Ono to tam nezaznělo v tomto spojení. Zaznělo, že koalice SPOLU je jediná, která dokáže porazit hnutí ANO, na tom není nic urážlivého, to vychází z průzkumů veřejného mínění, jen jsme řekli, že nechceme táhnout republiku na Východ. A neřekli jsme explicitně, u koho vnímáme tato rizika. Myslím, že se bavíme o populističtější politice, která je z mého pohledu ještě extrémnější, a to u těch, kteří zpochybňují naše členství,“ ukončila Pekarová Adamová spekulace o užitečných idiotech Vladimira Putina.

