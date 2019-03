Proč velká část Čechů nesnáší neziskovky? Neziskovkář dlouho pátral. A pak předložil tento výsledek

Novinář Bohumil Kartous se s šéfem organizace Glopolis a zakladatelem platformy neziskových organizací Měj se k světu Petrem Lebedou rozhovořil mimo jiné o to, proč Češi nemají rádi neziskové organizace.

Lebeda je autorem studie o vztahu české společnosti k neziskovým organizacím. „Studie je vlastně výsledkem dvou tří let intenzivních diskuzí a přemýšlení v celé části neziskového sektoru, který se ocitnul pod palbou kritiky, jak veřejné, tak politické. A snahou podívat se trošku hlouběji na důvody populismu a s tím související nedůvěru v nelegitimitu neziskového sektoru v očích veřejnosti,“ sdělil úvodem Lebeda.

„On-linová diskuze bývá trošku divočejší než ta offlinová. Snažil jsem se pracovat s řadou studií, které vznikly doma i ve světě,“ zmínil Lebeda a rozhovořil se o důvodech rostoucího populismu a o zdrojích iracionální nedůvěry vůči neziskovým aktivistům.

„Společnost je obecně fragmentovaná do protichůdných názorových skupin. To, co je společným rysem analýzy, je vyprázdnění politického středu, který se promítá na tom, že ty klasické levicové strany získávají čím dál tím méně hlasů,“ sdělil Lebeda.

„Když se přesuneme k tomu, co konkrétně vadí na těch neziskovkách... Z těch studií většinou vyplývá, že ten problém je opravdu v tom, že jsou jako pro rostoucí část populace kulturně odcizené, že zastávají odlišný typ hodnot. Jsou to většinou hodnoty, které jsou většinou spojeny s nějakým otevřeným kosmopolitním životním stylem, významnou měrou solidarity, snahou pomáhat menšinovým skupinám, otevřeností ke spolupráci se zahraničím, evropské integraci. A tento balík hodnotových známek je onálepkovává ve veřejném prostoru a činí z nich cíle bezprostředního tlaku. Ty útoky pak ale chodí po jiných liniích – že neziskovky jsou netransparentní, odsávají peníze z veřejných zdrojů...“ vyprávěl Lebeda.

autor: vef