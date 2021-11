Profesor: Covid z „laborky“. Třetí dávka ne. Mladí v klidu. Co se nedávno nesmělo říct

Mnohokrát oceněný francouzský vědec Jean-Michel Claverie dal rozhovor týdeníku Respekt. A jak si všímá členka Rady ČTK Angelika Bazalová, jeho názory se ve značné míře shodují s tím, co říká napříkald imunolog Jiří Šinkora. Tedy že se jedná o epidemii pro seniory a že vakcína by se neměla podávat mladým. „Pokud jste mladší čtyřiceti let a nemáte žádné další onemocnění, neumřete, stěží tím vůbec onemocníte,“ řekl například profesor genomiky a bioinformatiky. Myslí si, že vir pochází z čínské laboratoře, kde zkoumali viry netopýrů. Což prý dva roky nebylo možné zveřejnit.

„Málokoho by teď napadlo, že koronavirus, ten hloupý virus běžného nachlazení, se najednou promění a způsobí životu nebezpečné onemocnění," řekl v rozhovoru pro Respekt.

Doplnil, že se jedná o onemocnění ohrožující seniory. A když mu redaktor oponoval, že umírají i mladí, profesor genomiky a bioinformatiky odpověděl: „Není to pravda. Když se podíváte na statistiky – upřímně, pokud jste mladší čtyřiceti let a nemáte žádné další onemocnění, neumřete, stěží tím vůbec onemocníte.“ Podle vědce se jedná o pandemii jen pro polovinu populace a některé vlády reagovaly přehnaně.

Jean-Michel Claverie například nesouhlasí s tím, že by očkování mělo být vnucováno mladým lidem, protože virem nejsou ohroženi. „Pokud bychom se jako společnost shodli, že zavedeme povinné očkování pro seniory, řekněme nad šedesát let, zbytek populace by se stal vůči viru přirozeně imunní, protože by prodělal běžné nachlazení nebo něco podobného chřipce,“ míní profesor.

Navíc by podle něho byla tato imunita silnější. „Po přirozeně prodělané infekci by měli imunitu nejen proti jednomu virovému proteinu, který je injekčně aplikován vakcínou, ale i vůči jiným charakteristikám viru, dalším proteinům. Díky tomu by byli chráněni i před mutacemi. Rozhodně bych nechal nemocí projít zdravé děti bez chronických chorob. Mladší osmnácti let často ani nevědí, že nemoc mají,“ doporučuje francouzský vědec. Mladí by podle něj měli být z karantény propuštěni po negativním PCR testu.

Poukázal také na to, že současné vakcíny nebyly vyvinuty proti variantě viru, která nyní převládá. Třetí dávka touto vakcínou tedy dle jeho slov „není optimální“. „Je to jako očkovat letos loňskou vakcínou proti chřipce. Třetí dávka není nutně dobrý nápad, může u některých lidí způsobit komplikace kvůli přehnané imunizaci. Očkovat by se jí mělo až po testování protilátek. Vakcína navíc nechrání proti přenosu viru,“ vysvětlil Claverie.

Na námitky, že dle studií snižuje očkování počet infikovaných, které očkovaný nakazí, odvětil vědec, že jsou jiné studie, podle kterých očkovaní i neočkovaní šíří virus podobně. Zmínil, že současné vakcíny vytvářejí tzv. vnitřní imunitu. Ale pokud by měla vakcína zabránit infekci plic, musela by být podávána v nosohltanu.

Pokud jde o původ viru, francouzský vědec je zapojen do skupiny, která se snaží dokázat, že se nejednalo o přirozený přenos ze zvířete na člověka a nyní se jim o tomto tématu podařilo publikovat článek. „Od začátku jsme říkali, že v tom mohla být zapojená laboratoř, dva roky ale takový pohled nebylo možné zveřejnit v žádném seriózním vědeckém magazínu nebo publikaci,“ odhalil.

Podotkl, že v okolí Wu-chanu se nevyskytují ani jeskyně, ani netopýři, ale tamní laboratoř je „Mekkou výzkumu netopýřích koronavirů“, kde pracovali výzkumníci z Číny a USA. „Vědci odebírali netopýří viry z jeskyní více než 1000 kilometrů vzdálených od Wu-chanu, vozili je do wuchanských laboratoří a geneticky je modifikovali tak, aby je učinili infekčními pro člověka,“ říká s tím, že tento fakt byl odhalen z dokumentace navrhovaných projektů. Podle vědce se jedná o příliš velkou náhodu. Ovšem neví, zda WHO (Světová zdravotnická organizace) vznik viru řádně prošetří, protože je „masivně podporována“ čínskými penězi.

Názorů francouzského profesora si všimla členka Rady ČTK Angelika Bazalová a podotkla, že Jean-Michel Claverie má velice podobné názory jako imunolog Jiří Šinkora a že je překvapena, že takovýto rozhovor vyšel právě v Respektu. „Zdá se, že lhát nepůjde do nekonečna a že část novinářů odmítá roli válečných propagandistů a pisálků v žoldu farmaceutických firem,“ chválila práci Martina Uhlíře.

