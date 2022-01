Profesor Krejčí: Americké atomovky všude v Evropě. Co asi udělá Rusko? Slováci, pozor

reklama

Anketa Má Viktor Orbán vaše sympatie? Má 98% Nemá 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7658 lidí

Uvedl, že po vítězství ve studené válce začaly USA postupně vypovídat dohody o těchto zbraních, které byly uzavřeny se Sovětským svazem a Rusko je převzalo. Například smlouva o omezení systému protiraketové obrany, pak smlouva o likvidaci raket krátkého a středního doletu a i smlouvu o otevřeném nebi. Je tedy rád, že se v prohlášení mocnosti odvolávají na smlouvu o nešíření jaderných zbraní, která je prý nejdůležitější v systému kontroly.

Ovšem problémem této smlouvy dle Krejčího je, že neřeší umisťování jaderných zbraní na území nejaderných států. V zahraničí mají jaderné zbraně umístěny Spojené státy. „150 jaderných náloží je umístěno v Turecku, v Itálii, ve Spolkové republice Německo, v Belgii a Nizozemsku,“ uvádí s tím, že jaké nálože jsou na střelách se dá modifikovat, tedy mohou mít ničivou sílu až 400 kilotun TNT.

Při té příležitosti mluvil o Slovensku. „Pokud Američanům pronajmou dvě letiště, kdo jim zaručí, že tam Američané nebudou skladovat nebo že ho nepoužijí pro tranzit jaderných náloží? Protože ty nálože, o kterých jsem mluvil, to jsou bomby k letadlům. A vy nevíte, jestli to zavěsí pod bitevník nebo pod strategický bombardér,“ položil otázku.

Dal Američanům za pravdu, že smlouvy o jaderných zbraních zastarávaly a neměly kýžený účinek. Ale namítl, že pokud smlouva zastarává, tak by se měla nahradit novou, ne ji jen vypovědět.

Fotogalerie: - Chci se mít jako prase v Německu

Má za to, že Američané nepočítali s tím, že by je Rusko mohlo v oblasti strategických zbraní dohnat a v některých oblastech i předehnat, proto dle něho smlouvy vypověděli. Například smlouvu o omezení systémů protiraketové obrany vypověděli v roce 2001, Rusko srovnalo krok v roce 2014. U smlouvy o střelách krátkého a středního doletu připomenul, že USA mají rozmístěny rakety po světě, tudíž raketami krátkého a středního doletu mohou zasáhnout důležité území Ruska nebo Číny, zatímco Rusko nebo Čína takovými raketami umístěnými na svém území USA zasáhnout nemohou.

„Říkal jsem si, že by stálo za to připomenout zvláště současným novým ministrům a novinářům, kteří pěstují protiruskou hysterii, dvě věci. Zaprvé, ta rovnováha mezi Spojenými státy a Ruskem je dnes tak jednoznačná, že vynucuje použití strategických zbraní, aniž by ten útočník nespáchal sebevraždu,“ řekl dále Oskar Krejčí.

Jako druhý bod uvedl, že jsou zde představy, že je možné vyhrát konvenční válku s Ruskem. Na grafu poukázal na to, že dalších 11 států utrácí na armádu, zbraně a vojenství obecně méně, než Spojené státy dohromady (čísla jsou za rok 2020 – pozn. red.). „Rusko je někde na třetím místě a je dlužno říci, že jeho výdaje jsou dramaticky vyšší. Spojené státy vydávají 39 % všech světových vojenských výdajů, zatímco Ruská federace 3,1 %. Byla za Čínou, byla za Indií,“ uvedl.

Dále uvedl, že podíl u Velké Británie je 2,9 %, Francie a Německo 2,7 %. Tedy už jen dva evropské státy pohromadě dávají na zbrojení více, než Ruská federace. Evropské státy NATO dohromady pak dalece přesahují veškerý vojenský rozpočet Ruska. „Já to říkám proto, protože je potřeba se zbavit těch hysterických výkřiků, že se Rusko řítí na Západ. Nemá na to ekonomické výdaje připraveny,“ vysvětlil.

Armádu má Rusko prý mimořádně kvalitní. Když Rusko zasahovalo na území Gruzie, tak válka sice trvala jen asi tři dny, ale Rusové ji prý vyhodnotili, jako krajně neúspěšnou, protože ztráty se jevily ve srovnání s cílovými výsledky nepřijatelné. A jako špatná byla vyhodnocena i technická a organizační výbava ruské armády. Tudíž začala modernizace, která se pak dle Krejčího ukázala jako úspěšná např. při působení v Sýrii. Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 1% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10967 lidí

„Kdo se díval na tu operaci v Kazachstánu, kterou provedla ruská armáda v době vlastních Vánoc a rozhodnutí muselo padnout v podstatě během jednoho dne, aby se jednotky připravily. Tak ta operace ukázala, že velitelské kádry i odhodlání prostého vojáka je na mnohem vyšší úrovni, než si namlouvají příslušníci armád NATO,“ přidal aktuálnější příklad.

Doplnil, že ruský prostor, geopolitické jádro státu je otevřené (z geografického hlediska). „A když vám na těch geopolitických osách najednou začnou Američané budovat své základny, které navíc mají strategický charakter, v Polsku a Bulharsku třeba. Jaderné zbraně v Německu, v Itálii, v Turecku. Tak jak se můžou cítiti Rusové bezpečni? Nechci se jich zastávat, ale jediná rozumná odpověď v téhle situaci je také dozbrojit a vytvořit silovou rovnováhu,“ vysvětloval ruský pohled.

Jednání mezi USA a Ruskem proto považuje za důležité. „Ty dva, když se pohádají, tak ten malej to odnese. Ukrajinci, Slováci, Češi. Oni budou opatrní, maximálně opatrní, aby se nedostali do fáze kubánské raketové krize,“ řekl s tím, že pak by se jednalo o válku v zastoupení. „Potěš nás pánbůh, to nejde, tomu je třeba zabránit,“ míní profesor s tím, že je třeba bránit se hysterii ze západních médií, jež vytváří masové emoce, které brání politickému rozhodování. Rýpl si, že se i Zelení ve formě Pirátů transformovali a hájí americké jaderné zbraně. A místo propuštění Juliana Assange řeší Tchaj-wan.

Psali jsme: Profesor Krejčí: Ruský vpád na Ukrajinu? Bojím se jiné věci. ČT, poslouchej Zachránila nás Čína před japonským fašismem? Chrání dodnes USA zločince? Temné kapitoly dějin Amerika a Čína. Partnerství, které se zvrtlo. Profesor Krejčí představuje příběh zrodu asijské supervelmoci Ne jako USA. Čínský přístup ke světu vysvětlil Oskar Krejčí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama