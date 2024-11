Profesor Krejčí: Teď už Trump prosadí, co bude chtít. Toto vytáhne

06.11.2024 10:10 | Komentář

Donald Trump se vrací do Bílého domu. Je připraven a ví, jak to tam chodí, což naznačuje, že jeho projekt „vysoušení washingtonské bažiny“ má předpoklady k prosazení. Profesor Oskar Krejčí v komentáři pro ParlamentníListy.cz odhaduje, co to bude znamenat pro Ameriku a pro svět.