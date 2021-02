Profesor Válek: Blatný zklamal. Vakcíny pro Česko? Viděl jsem ty smlouvy, chybí plán

Úvodem Válek hovořil o tom, jak ve Sněmovně vyváděli z jednacího sálu nezařazené poslance Lubomíra Volného a Mariana Bojka kvůli tomu, že neměli roušky. Anketa Který z lídrů sněmovních stran ve vás vzbuzuje největší důvěru? Babiš 31% Fiala 1% Bartoš 2% Okamura 49% Jurečka 5% Filip 3% Hamáček 1% Rakušan 1% Pekarová-Adamová 1% Klaus ml. 6% hlasovalo: 8954 lidí

„Já myslím, že je velká škoda, že se dává jakýkoliv prostor kdekoliv v médiích dvěma neslušným lidem, kteří neumějí dodržovat pravidla. A to, co dělají oni, že nenosí roušky, to je otázka neslušnosti, z mého pohledu. Já sebe chráním svojí vlastní rouškou a chci chránit i ty ostatní tou rouškou. A to, že oni je nenosí, jim na těch ostatních nezáleží a nechrání je. Že nechrání sami sebe, to je jiná. Ať se nechrání ani ty ostatní. Prskají na mikrofony, prskají na ty ostatní, kteří třeba v té chvíli něco jedí, a tím pádem si z logiky věci musejí sundat roušku. Já si myslím, že vy nemusíte souhlasit s řadou věcí, s řadou pravidel, můžete říct: dobře, já nesouhlasím s tím, že se po dálnici jede 130, protože jsem špičkový řidič, mám vynikající auto, ale je neslušné a špatné, když jedete 160, a ohrožujete tím pádem ty ostatní, kteří po té dálnici jedou těch 130 nebo tou přiměřenou rychlostí, a byť s tím třeba nemusejí souhlasit, dodržují pravidla,“ podotkl Válek. Podle něj by právě poslanci měli dodržovat pravidla, protože jinak dávají strašně špatný příklad těm ostatním.

„Na druhou stranu mně přijde ne úplně rozumné a ne úplně inteligentní ty poslance vyvádět a takhle to hrotit, protože jednak se staví do velmi složité situace ta ochranka, protože přece jenom jsou to poměrně hmotní muži – vytáhněte nějakých 200 kilo z místnosti, když nechce. A druhá věc je, že to znamená strašnou komplikaci jednání té Sněmovny... trváme na tom, všechny tři opoziční kluby, abychom svolali mimořádné grémium a domluvili se, jak se ta situace obecně bude řešit,“ zmínil Válek. Navrhl například, aby tito muži nedostávali mediální prostor. Nemyslí cenzurovat, ale na druhou stranu pokud chtějí exhibovat, tak proč bychom jim měli pomáhat.

Ve Sněmovně se zítra bude hlasovat o prodloužení nouzového stavu. Jaký je postoj klubu TOP 09, jemuž po odchodu Miroslava Kalouska Válek předsedá? „My samozřejmě jsme připraveni jednat, opakovaně to říkáme, ale já nouzový stav nepodpořím a předpokládám, že ho nepodpoří celá trojkoalice. Domnívám se, že vládě je nouzový stav úplně nanic. Ona s ním neumí pracovat, je to nástroj, který nefunguje. Vláda nedokáže situaci řešit. Velmi bych si přál, aby byly k dispozici zdarma ve školách, v nákupních centrech FFP2 respirátory, ideálně české výroby,“ sdělil Válek. Povinné respirátory však jako nutnost nevnímá. „Myslím si, že jako národ, který udělal v roce 1989 revoluci, který ve velkém množství podepsal Milion chvilek a udělal řadu jiných akcí, protože si myslel, že je to správné, tak je dostatečně uvědomělý a občané inteligentní a schopní a chápou problém, že ty respirátory budou nosit. A upřímně řečeno, pokud drtivá většina, nebo 70 procent těch lidí bude nosit, tak sebe chrání vůči těm, co je nenosí. A ti, co je nenosí, chrání taky,“ dodal Válek. Anketa Jste pro návrat dětí do škol za podmínek, které určila vláda? Ano 79% Ne 21% hlasovalo: 3243 lidí

„Nařízení stejně nejsme schopni vymáhat. Vláda je neumí vymáhat, jenom utahuje šrouby a míň a míň je vymáhá. Dva poslance nejsme schopni přesvědčit, aby nosili respirátory. Trávíme spoustu času, spoustu debat o tom, jak je různě donutíme, vyvedeme, zavřeme, zastřelíme, zašijeme jim ústa, přestříkáme je, já nevím, co všechno... ale ve skutečnosti: ať je nenosí. Já chci přesvědčit většinu. Já nepřesvědčím 100 procent obyvatel, aby se očkovalo. Já chci přesvědčit aspoň 60, líp 70 procent dospělé populace, aby se očkovala,“ podotkl.

Válek si následně postěžoval, že není schopen z ministra zdravotnictví Jana Blatného vyrazit skutečnost, proč opatření nefungují. „Pan ministr řekl, že nefungují proto, že je občané nedodržují. A pokud je to pravda, tak čím víc se utahují šrouby, tím míň je občané dodržují. Tato cesta tedy nefunguje. Je to cesta bolševika a občané míň a míň ty šrouby uznávali a dodržovali a výsledek byla revoluce. Já nechci, abychom se dostali do nějaké anticovidové revoluce. Myslím si, že je daleko lepší vysvětlovat, přesvědčovat, dělat propagační akce, inteligentní propagační akce, prostě dělat PR, že to je správné. Protože to správné je a já jsem o tom stoprocentně přesvědčený. Domnívám se, že je o tom přesvědčených 98 procent poslanců...,“ řekl k opatřením, ale zároveň podotkl, že cestou restrikcí to ale nikam nevede.

Jak podle Válka jít vlastně dál? Je to cesta s pomocí respirátorů? „Za prvé, aby byly opravdu respirátory zdarma, respirátory české výroby, aby byly v supermarketu, aby byly tam, kam chodí veřejnost, aby si ten respirátor vzali, nasadili si ho, můžou ho používat celý den. Druhou věc, co bych chtěl, aby byly v České republice zdarma dostupné antigenní testy určené pro samotestování. Dneska v České republice se nemůžete samotestovat,“ zmínil Válek.

Zastával se i toho, že by mohly chodit do školy děti do deseti let. „Riziko nakažených dětí do deseti let je extrémně malé – a riziko přenosu z malých dětí na dospělé je také malé,“ poznamenal Válek. „Snažíme se od března vymámit z Ministerstva zdravotnictví, kolik tedy u nás bylo nakažených dětí, a od hygienických stanic, kolik dospělých se nakazilo od dětí. Nezjistitelná informace,“ řekl Válek. Školy by se tak podle něj měly otevřít proto, že neexistují žádná odborná data pro to, aby byly zavřené.

Válek si také postěžoval, že je v Česku málo slyšet hlas hygieniků. „Epidemii a protiepidemická opatření by měli řídit z mého pohledu – a tak jsme se to učili ve škole – ne laboratorní experti, ne anesteziologové, ne imunologové, ale epidemiologové a hygienici. Protože ti to studují, ti z toho atestují,“ poznamenal.

Závěrem pak hovořil i o očkování. „My jsme si objednali vakcínu Pfizer. Konečně se mi podařilo vylomit z ministerstva alespoň částečně texty těch smluv. Objednali jsme si především vakcínu Pfizer, pro 12 milionů dávek, to znamená pro šest milionů obyvatel. Pokud máme deset milionů, šest milionů je 60 procent. To znamená, že z logiky věci my gros našich obyvatel proočkujeme vakcínou Pfizer. Ta má svoje omezení, o kterých se přesně ví. Chlazení a takové ty věci, které pořád... to znamená, teď bych chtěl, aby nám ministerstvo nejlíp včera, ale dobře, velmi rychle představilo strategii, jak proočkuje obyvatelstvo vakcínou Pfizer – a teď řekněme, že všechno bude klapat a v březnu sem třeba dorazí čtyři miliony dávek. Pět milionů, šest milionů. Tak čekám, že v březnu proočkujeme tři miliony lidí, abychom jim v dubnu dali druhou dávku. Cíl je proočkovat co nejvíc lidí co nejrychleji. Druhá věc je, že existuje možnost doobjednání vakcíny AstraZeneca. Já teď neříkám, že AstraZeneca je lepší nebo horší – a je to debata, která není podstatná, je irelevantní, protože instituce, která je velmi seriózní, kde máme i my svého zástupce, profesora Štěrbu, EMA jasně řekla, že tato vakcína je OK. To, že některé země z různých důvodů mají obavy, já nevím, kdo v Jihoafrické republice tu obavu řekl – jestli to byla odborná společnost nebo nějaký politik... pokud to řekl nějaký politik, který se vyspal blbě a potřeboval si zvýšit preference, tak tomu nevěřím. Pokud to byla seriózní studie epidemiologické společnosti, tak bych ji chtěl vidět a můžeme se o tom bavit,“ uzavřel a rozzlobil se nad tím, že podle jeho informací vláda odmítla přikoupit dodávky vakcín AstraZeneca.