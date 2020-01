Program? Ne, lidi. Bývalý předseda lidovců ví, kde je problém

Podle slov Výborného jsou hlavním cílem KDU-ČSL rodiče, které strana rozhodně nenechá na holičkách. "Skutečně musí právě oni být tou skupinou, která se s námi vždy ztotožní a bude vědět, že lidovci jsou ti, kteří bojují ze jejich zájmy a potřeby," uvedl Výborný. Anketa Chcete zrušit Českou televizi? Chci 95% Nechci 5% hlasovalo: 5620 lidí

"Když jsem říkal, že mají lidé po krk koblih, tak si skutečně myslím, že tu musí být síla, která danou část voličů bude reprezentovat. Nepodléhejme tomu, že jsou tu karty rozdány na věky věků. Nejsou! A my musíme dělat všechno pro to, abychom té změny dosáhli. A na jaké platformě to bude, je věc, o které bychom měli nyní diskutovat," sdělil Výborný, že důležité jsou pro něj krajské a senátní volby, po nichž musí dojít k rozhodnutí. Zároveň podotkl, že hovořil již s předsedou ODS Petrem Fialou ohledně hledání synergie.

"Jsem připraven do měsíce svolat kulatý stůl zástupců všech politických stran, abychom si řekli, co je a není přijatelné a co se můžeme pokusit dotáhnout do konce volebního období," uvedl Výborný. Za dva roky ve vrcholné politice se podle svých slov naučil jednu důležitou věc. "A to, že problémy nejsou na programové úrovni. My se dokážeme v mnoha věcech shodnout, a tam, kde ne, jsme schopni se domluvit, že je zkrátka řešit nebudeme. Skutečný problém nastává, jakmile máme řešit personální otázky," dodal.

Závěrem se pak Výborný vyjádřil k iniciativě Jana Čižinského, kterému však dle svých slov věří, že nezakládá politickou stranu s kandidátkou, ale jde mu o mobilizaci společnosti. "Ve smyslu, jak to zaznělo na Letné s tím, že by lidé měli zůstat aktivní v místě, kde žijí, a ve volbách si vybrali z nabídky demokratických stran. Ale pokud by Jan Čižinský založil nový politický subjekt, tak je to jednoznačné tříštění a já budu první, který to bude kritizovat," uzavřel.

