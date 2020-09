Prohra ČT u soudu. Plesl žasne: Zásadní chyba za půl milionu. Je to fascinující, že to právníci neohlídali

Jaroslav Plesl byl hostem pořadu Podtrženo, sečteno na XTV. Řešil se například prohraný soud České televize. „Prostě by si měli pořádně šlápnout na šéfku právního oddělení, paní Havlovou, která evidentně v tomto případě neodvedla dobře svoji práci, protože si neohlídala doručení pošty, tak jak by doručena být měla. To je tedy zásadní chyba za půl milionu korun,“ myslí si šéfredaktor významného deníku. Řešil se ovšem i zátah na nelegálního výrobce škvarků.

Šéfredaktor Mladé Fronty DNES Jaroslav Plesl byl hostem Podtrženo, sečteno na XTV, kterou moderoval Petr Vojnar. Jelikož se pořád natáčel 11. září, tak se začalo dotazem, zda si Plesl vzpomene, kde byl, když se v roce 2001 odehrál teroristický útok na Světové obchodní centrum v New Yorku. „Byl jsem v redakci Lidových novin v Karlíně tehdy, odešli jsme na oběd a když jsme se vrátili, tak jsme měli zapnutou televizi, tam byl útok na první z budov Světového obchodního centra, pak o něco později, to už jsme viděli live, tam nabouralo další letadlo, takže to úplně zvrátilo celý den a byl to asi jeden z nejdelších dnů v novinách, který jsem zažil,“ popsal šéfredaktor vlivného média svoji vzpomínku. Na dotaz, co si o tom myslel, když to poprvé viděl, odpověděl, že když narazilo první letadlo, tak si všichni mysleli, že jde o nehodu a až po tom druhém výbuchu mělo být jasné, že o nehodu nejde.

Celý rozhovor ZDE:

Poté se začaly řešit aktuální témata. První titulek, který přešel na přetřes, byl z webu info.cz. „Boj o exekuce: V Parlamentu je mix 30 návrhů, věřitelům zbudou oči pro pláč, říká šéf asociace Staněk,“ znělo první téma. Plesl si myslí, že jde o neštěstí, jelikož v exekucích se točí hodně peněz. „Teď je tady takový tlak na ochranu dlužníků, tak samozřejmě jsou tady nějaké problémy s těmi malými dluhy, které pak narůstají na poplatcích a tak dále…“ pověděl. Nepatří mezi příznivce odpouštění dluhů. „Jsem příznivcem toho, aby se k tomu nelepily obrovské poplatky za vymáhání a penále a podobné věci. Tohle by se mělo ošetřit. U těch bagatelních dluhů by podle mě nemělo být možný, aby to byly mnohonásobky té vymáhané dlužné částky,“ pověděl Plesl. Je tedy kolem toho silný lobbing a je možné, že by z toho vyšel paskvil, který by nás vrátil do 90. let, kdy byly velké problémy se splatností pohledávek. „Budou tady narůstat dluhy a bude to retardovat ekonomiku, takže nejsem z toho úplně šťastný,“ dodal.

Do debaty přispěly i Parlamentní listy, když se řešil článek o jednání rady, kdy titulek zněl: „ČT prohrávala žaloby a má problém, padlo. Mlčte radši, slyší nás ParlamentníListy.cz! napomenul Šarapatka“.

„Jak to, že ČT prohrává žaloby?“ ptal se Vojnar. Prý je to kvůli tomu, že má špatné právní oddělení, prý by v něm bylo třeba provést čistku. „Prostě by si měli pořádně šlápnout na šéfku právního oddělení, paní Havlovou, která evidentně v tomto případě neodvedla dobře svoji práci, protože si neohlídala doručení pošty, tak jak by doručena být měla. To je tedy zásadní chyba za půl milionu korun. Možná by jí to mohli strhnout, uvalit na ni exekuci a třeba budeme mít lepší zákon,“ s pobaveným výrazem na tváři pronesl Plesl.

Prý snad každý, kdo pracuje v médiích, mohl zažít, že byl žalován. Otázkou však prý je, zda je žaloba opodstatněná. „Tohle je případ, který se týká Aleny Vitáskové, bývalé šéfky Energetického regulačního úřadu, tak jestli Česká televize opravdu poškodila její pověst, to je první věc, možná ty výroky, které padly ve zpravodajství, byly takové, že ji opravdu nějak poškodit mohly, to já nevím, ale druhá věc je ta, že právníci České televize, kteří toto mají hlídat, si to nepohlídali. To je fascinující,“ dodal novinář.

Přešlo se ke koronaviru, jelikož Slováci prý odhalili slabinu této nemoci, jelikož jejich vakcína prý funguje. „Jak to, že na Slovensku ví a v jiných velkých zemích s miliardovými investicemi neví?“ zajímal se moderátor. „Jestli se nemýlím, tak v tomto případě Slováci pracují pro větší stát, ale je to tým, kde pracují Slováci a tam na to přišli,“ vysvětlil host. Nejde tedy o vynález Slovenska jako státu, ale o Slováky jako vědce. Plesl k tomu ještě dodal, že se jedná o skvělou zprávu a pověděl, že je podporovatelem očkování. „Myslím si, že očkování je jedna z nejneuvěřitelnějších věcí, které lidstvo vyvinulo a díky tomu je kvalita našeho života na tom tak dobře, že je to nesrovnatelné s jakýmikoliv předchozími generacemi,“ prohlásil. Prý však dokud není vakcína dostatečně otestována, tak je těžké ji nařizovat plošně.

Plesl se též pustil do těch, co rebelují vůči plošným vládním nařízením. „Jsou to covidioti. To jsou lidi, kteří vůbec nechápou, co se děje a potřebují být prostě chytřejší než ostatní, pravděpodobně vystudovali virologii a rozumí tomu lépe, nebo já nevím. To je katastrofa…“ vysvětlil Plesl pojem slova covidiot. „Hlavně ty lobby, jak jsme se bavili o tom, jsou všude a ve všem, tak logické je, že na tom někdo vydělá peníze,“ namítl Petr Vojnar. „No tak vydělá. Každý měl šanci založit si nějakou výrobnu roušek a mohl prodávat o sto šest na jaře za těžký peníze roušky. Tak to je, ale tohle je fakt mimořádná situace a je třeba ty věci dodržovat,“ odpověděl Plesl.

Řešil se i přístup Maďarska, jelikož to nově uzavřelo své hranice. „Orbán si dělá, co chce. Orbán pochopil, že jeho úspěch je založený na tom, že bude dělat věci opačně, než co po něm chce Evropská unie,“ shrnul Plesl. Sice je pravdou, že ekonomicky může uzavření hranic Maďarsko poškodit, ale Maďaři mají silnou národní identitu a mají prý rádi vůdce. Nakonec prý i na začátku migrační krize ukázal velkou prozíravost, za což si ho cení spousta lidí v Evropské unii. „Já jsem zastáncem osobností, které chrání národní zájem, to tedy Viktor Orbán v Maďarsku dělá,“ ukončil šéfredaktor Mladé Fronty téma o Orbánovi.

Posledním tématem byla zpráva, že inspektoři odhalili v garáži u Brna nelegální výrobnu škvarků. „Mně osobně tedy tato zpráva velice pobavila,“ pověděl moderátor. „To je zajímavé. Většinou se pančuje alkohol nebo se nelegálně vyrábí cigarety nebo se nelegálně vyrábějí drogy. V garáži u Brna se nelegálně vyrábějí škvarky. To znamená, že tam jsou skutečně ty preference nastaveny jinak a znamená to, že legální škvarky jsou příliš drahé, když se pančují, což je věc, nad kterou by se měl stát a prodejci škvarků zamyslet. Zřejmě je možné vyrábět škvarky levněji a jejich cena by měla klesnout, když u Brna zahájili jejich nelegální výrobu,“ zakončil Jaroslav Plesl rozhovor.

