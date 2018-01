Prohrál jsem i proto, že jsem bojoval čestně, uvedl Jiří Drahoš v ČT. Zvažuje teď Senát

Poražený Jiří Drahoš vystoupil v ČT. Ocenil úžasnou podporu, které se mu dostalo od dvou milionů a sedmi set tisíc voličů navrch. Přislíbil, že zůstane ve veřejném životě a bude s lidmi o věcech diskutovat, protože právě v diskusi lze zahrabávat příkopy. „Mně se prostě nelíbí systém rozděl a panuj,“ prohlásil Drahoš. Zeman podle něj nálepkuje své odpůrce, a tím společenské příkopy prohlubuje.

Spolu s prezidentem tyto příkopy prohlubují i jeho podporovatelé, kteří podle Drahoše šířili ve společnosti lži. „Jedním z důležitých důvodů mé prohry bylo, že jsem po celou dobu bojoval čestně a férově. Že jsem o svém soupeři nešířil v médiích nebo na internetu žádné nepravdivé zprávy. O sobě jsem se jich dočítal obrovské množství.“

Stačí se prý podívat na to, jak stoupenci Miloše Zemana označovali Drahoše za vítače. Přitom názory na řešení migrační krize jsou si u obou pánů poměrně podobné. Jak Zeman, tak Drahoš říkali, že je potřeba chránit hranice EU a uprchlíkům pomáhat, ale pomáhat jim co nejblíže u jejich domovů.

A přece se o sobě Drahoš dočítal, že sem pozve migranty, že kvůli němu klesnou důchody a tak podobně. Tyto a další lži se šířily lavinovitě v e-mailech i jinak.

Drahoš prý také však věří, že jeho voliči budou respektovat Miloše Zemana jako vítěze voleb. „Já myslím, že moji voliči respektují to, že Miloš Zeman zvítězil. Je to zvolený prezident.“ O chvíli později připomněl, že Miloši Zemanovi popřál na dálku asi dvakrát k vítězství, ale nevidí důvod, proč by mu měl přát třeba ještě osobně.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jistou roli prý mohl sehrát i Andrej Babiš (ANO), který vyzval k volbě Miloše Zemana, ale pochybuje, že všichni voliči Miloše Zemana bezmezně poslouchali. Uznal, že mu mohlo uškodit to, že se v kampani opakovaně vymezoval proti Andreji Babišovi, ale nic by na tom neměnil. Je bytostně přesvědčen, že trestně stíhaný premiér poškozuje jméno České republiky v zahraničí.

A co bude dělat dál? Jednou z možností je, že bude kandidovat do Senátu, který vnímá jako pojistku demokracie. V tuto chvíli však ví jen to, že si chce vše pečlivě promyslet a do tří měsíců mít jasno, co bude dál. V pondělí prý bude mít poradu se svým týmem a promluví si o tom, co bude dál. Řada lidí z jeho týmu má své civilní zaměstnání a vrátí se ke své původní práci.

Psali jsme: VIDEO V Zemanově štábu došlo na pěsti! Novináři natáčeli kolabujícího muže a ochranka se do nich velice drsně pustila Kocáb je ze Zemanova vítězství smutný Populista zůstává prezidentem, píše Süddeutsche Zeitung o volbách Rada seniorů ČR vítá zvolení Zemana, představuje podle ní jistotu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp