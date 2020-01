Prosím, Chocholoušek? Celý europarlament? Vy nás ale zásobujete, pane Němeček

Zelená dohoda pro Evropu je balíček opatření Evropské komise, který byl představen 11. prosince 2019 a který by měl evropským občanům a firmám zajistit přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Jsou to priority Evropské komise na další léta. Mezi navrhovaná opatření patří snížení emisí, investice do špičkového výzkumu a inovací a ochranu přírodního prostředí evropského kontinentu. Druhým cílem dohody je transformace evropské ekonomiky tak, aby byla dlouhodobě udržitelná, tedy aby byl možný její růst bez současného zvyšování využívání přírodních zdrojů. Alespoň taková je definice opatření.

Jak jsme již psali, na tuto dohodu reagoval europarlament v usnesení.

Psali jsme: Poručíme větru, dešti. Soudem? Klause možná trefí šlak, Gretu pochválili Celé usnesení má dohromady 120 bodů a píše se v něm, že Evropský parlament se bude k Zelené dohodě vyjadřovat podrobněji. V bodě druhém Evropský parlament zdůrazňuje, že by všem lidem žijícím v Evropě mělo být bez diskriminace přiznáno základní právo na bezpečné, čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí a na stabilní klima a že toto právo musí být zajištěno díky ambiciózní politice a musí být plně vynutitelné prostřednictvím soudního systému na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Dle právníka specializujícího se na evropské právo Tomáše Břicháčka se jedná o: „Pozoruhodné prořeknutí se, které potvrzuje, že nepokorným ředitelům zeměkoule v Bruselu a Štrasburku už nestačí regulovat věci lidské, ale míní svými normami spoutat i přírodní síly.“ A dodal, že další soudně vymahatelné právo by mohlo být na pěkné počasí nebo na štěstí a úspěch.

„Evropský parlament zdůrazňuje, že by lidem žijícím v Evropě mělo být přiznáno právo na stabilní klima a že toto právo musí být vynutitelné prostřednictvím soudního systému. Proti komu se povedou ta soudní řízení? Proti Pánubohu? Evropští poslanci se asi definitivně zbláznili,“ uvedl poslanec ODS Jan Zahradník.

„To je na Chocholouška!!! Ještě ať si odhlasujou soudně vymahatelné právo na nesmrtelnost...“ rozčílil se exministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„V roce 1787 byla formulována první republikánská ústava, kde se tvrdilo, že lidé mají stejná práva a důstojnost a je to vynutitelné soudem. Různí ‚Zahradníci‘ na celém světě povykovali, že je to proti Pánubohu a soudit se to nedá. Dnes je to samozřejmost. V tom je kus naděje...“ dodal předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

