Prostě jedna sazba, jednoduché. Fiala obhajoval změny DPH

Předseda vlády Petr Fiala se jal na twitteru vysvětlovat, proč je dobře, že jeho pětikoaliční vláda upraví sazby daně z přidané hodnoty a místo dosavadních tří sazeb, zavede jen dvě.

„Jednoznačně je to zjednodušení. Myslím, že tady čísla mluví za sebe. Mám tři sazby a dvě sazby. Tak co je jednodušší?“ ptal se.

Jedním dechem dodal, že když existovala základní sazba 21 procent a dvě snížené sazby, tedy 15 a 10 procent, vedly se politické boje o to, co patří do které sazby.

„Vláda si s tím vždy hrála. To jsme viděli v tom minulém období. Pak v tom byl zmatek, že pivo se dalo zdaňovat devíti různými způsoby, a tak bych mohl pokračovat. Teď chceme zavést 2 sazby. Základní sazba 21 procent a do té patří všechno. Kdybychom měli jednu sazbu, jak to má myslím Dánsko, tak bychom měli všechno zdaněno v jedné sazbě a o ničem se nebavíme. Takže jedna sazba 21 procent a tam patří všechno. Proto se to taky jmenuje základní sazba,“ zaznělo z úst premiéra Fialy.

„A pak je tady snížená sazba 12 procent, do které jsme se rozhodli zařazovat jenom to, kde vidíme nějaký sociální rozměr, kde to má nějaký zvláštní význam pro společnost a kde existuje odůvodnění, že to má být v té snížené sazbě. To je přece logika, která je úplně jasná.“

Jedním dechem doplnil, že za zjednodušení a zpřehlednění systému se platí tím, že nevychytáte každý detail.

Již v květnu tohoto roku vysvětloval, že lidé na změnách v systému DPH také vydělají. „Celkově se vybere na DPH méně, lidé budou platit méně, celkově na tom vydělají. Toto opatření, které jsme udělali, není jednoznačně motivováno jen vyšším příjmem, ale i zjednodušením a zpřehledněním systému,“ řekl Fiala v rozhovoru pro Blesk.cz.

„Celkově se lidem to, co zaplatí na DPH, zlevní. Proto jsme do nejnižší sazby dali potraviny, zdravotnické pomůcky léky. Můžete ukazovat jednotlivé položky, kde dojde k určitému zdražení, ale když se na to podíváte jako na celek, lidé zaplatí méně,“ dodal.

