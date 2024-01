Proti Fialovi a za zemědělce! Spanilá jízda ze severních Čech až na Moravu. Tam už byly stovky aut

reklama

Na „sběrném“ místě u Slaného čekala desítka lidí a několik označených automobilů, které se pak vydaly na „spanilou“ jízdu.

Jaký rozdíl s Vysočinou a Moravou, kdy již mnohem silnější kolonu zdejší téměř vítali. „Byla to vynikající akce, které se zúčastnilo mnoho lidí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz jeden z organizátorů Rostislav Kubíček z hnutí Občan v odporu. „Bylo tam hlavně hodně osobních aut, protože nešlo jen o zemědělský protest, ale akci proti vládě Petra Fialy. Už od Chomutova se k nám po cestě přidávala auta, začalo to v Lounech a vrcholilo v Letovicích. Tam proběhla jízda, kde bylo až několik stovek aut. Byly tam i kamiony a samozřejmě také traktory. Lidé byli z toho nadšeni a ukázalo se, že naštvanost proti vládě je čím dál větší. Byť byla velká zima, tak lidé na nás čekali i na zpáteční jízdě. Policie to zajistila dobře, neposílala do kolony žádná auta,“ pochvaloval si spoluorganizátor. „Řidiči na nás blikali a vůbec jim to nebylo nepříjemné.“

Zahraniční spory

Organizátoři plánují další protest a rozhodně prý přitvrdí. Vzory vidí v zahraničí. Tam čím dál víc eskalují akce, a to především ve Francii, ale rovněž i v Itálii, Beneluxu a Polsku. Naopak v Německu zdá se vyčkávají, protože tamní spolková vláda jim nevyšla vstříc. Avizované blokády marketů se zatím nekonají, stejně jako zákaz vývozu zemědělských produktů z Bavorska, kterým pohrozil bavorský ministerský předseda na jednom z největších protestů v Norimberku. Berlín je zatím tedy relativně klidný, konají se setkání a rozhovory a mezitím již opět probíhá na několik dní přerušená stávka strojvedoucích.

Někde přitápí, jinde udržují

Velké protesty jsme zaznamenaly rovněž v Rumunsku, kde hlavní příčinou odporu je dovoz ukrajinské pšenice. Naopak, bez velkých akcí je zatím Rakousko a také Slovensko. Základním problémem je neúměrné daňové zatížení zemědělců, omezení subvencí, dovoz potravin a výrobků z Ukrajiny. V Čechách se velmi diskutuje kolem zvýšení daně z nemovitosti, kterou nyní budou zemědělci platit a jež je v porovnání s loňským rokem o 75 procent vyšší. Velkým problémem je Grean Deal, kdy v Evropě se budou muset neobhospodařovat a nechat ležet ladem tisíce hektarů orné půdy. Zemědělci podle nich oprávněně upozorňují, že vypukne potravinářská krize, kterou nezaplní dovozy z jižní Ameriky, Číny nebo Afriky.

Podpora zemědělců je v západní Evropě od běžných občanů velmi vysoká, u nás se zdá, že toto téma příliš nehýbe společností a politici odmítají tvrzení, že je zde cítit nějaké pnutí.

