Proti systému? Každý pátý. „Všechno zpochybňují,“ posteskl si expert

říká Máca v rozhovoru pro Český rozhlas, že tito lidé označují útok na most jako teroristický akt.

Most, po kterém se hojně přepravuje vojenská technika, je ale podle Mácy zcela legitimním vojenským cílem ve válce, navíc pokud byl postaven „nezákonně“ na anektovaném území. „Ale lidé stojící na straně Ruska to stejně jako Putin považují za teroristický útok. Celý víkend bylo možné sledovat jejich oplakávání a zároveň varování, že přijde pomsta. A když v pondělí došlo k tomu ostřelování, tak přišly reakce ve smyslu: ‚Máte, co jste chtěli.‘ Našim vlastencům vraždění civilistů nevadí nebo tvrdí, že si to Ukrajinci dělají sami,“ všímá si Máca.

Právě za vlastenectví prý většina proruských dezinformátorů a podporovatelů dlouhodobě schovává své „antisystémové názory“. „Dezinformátoři vědí, že kdyby začali organizovat demonstrace na podporu Ruska, tak to skončí fiaskem. Ale oni to zaobalí jako ‚Česká republika na 1. místě‘ a tvrdí, že jsou vlastenci, ale ve skutečnosti prosazují ruské zájmy, protože chtějí opustit Evropskou unii a odjet do Moskvy jednat o kontraktech,“ má jasno Máca.

Podle Mácy je zhruba 20 % lidí „naladěno antisystémově“ a tito lidé zpochybňují vše, co je uvedeno v tradičních médiích. „Troufám si tvrdit, že kdyby do Čech přijely ruské tanky a byli na nich ruští vojáci mluvící rusky, tak někteří si budou myslet, že jsou to americké tanky s americkými vojáky, kteří akorát mluví rusky,“ říká sarkasticky.

Dezinformátoři se prý prostřednictvím sociálních sítí snaží oslovit lidi z šedé zóny, kteří si neumějí dohledávat informace a nevědí, čemu mají věřit. Takových lidí je dle analytika nemalé procento. „Nahlodává je to, protože ti trollové se snaží vytvořit smršť komentářů a smajlíků, aby dokázali, že většinový názor je proti. To má nahlodat lidi, kteří věc nesledují tak detailně a přijímají informace povrchněji,“ míní Máca.

Zásadní platformou pro šíření hoaxů je podle něj v České republice síť Facebook. Tam prý ruská propaganda a její čeští spolupracovníci udávají agendu a černou práci potom v diskusích dělají lidé z přesvědčení.

„Vnímají to jako aktivismus, boj proti systému. Ale samozřejmě vidíme spoustu nějakých falešných účtů s obrázky kytiček, zvířátek, vnoučátek nebo třeba i fotky pornohereček a atraktivních žen stažených z internetu. Ty pak zaplavují diskuse pod články,“ dodává odborník na bezpečnost v mediálním a digitálním prostoru.

Proto je podle Mácy nejdůležitější bojovat proti primárním dezinformátorům, než se snažit hoaxy vyvracet. „Je zde spousta iniciativ, které vyvracejí hoaxy, ale to pak nedoputuje k cílové skupině. Zásadní je bojovat proti těm dezinformátorům, a zejména proti těm, kteří se zaštiťují svobodou slova, ale píšou na zakázku za peníze z Moskvy,“ prohlásil Máca.

