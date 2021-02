Prozrazeno: Václav Moravec mluvil o TV Prima tak, že se to líbit nebude

Není to tak dlouho, co se v hlavních zpravodajských pořadech ČT začala objevovat nová tvář, Linda Bartošová, Česká miss roku 2012. Nyní poskytla dlouhý rozhovor v podcastu U kulatého stolu. Rozpovídala se například, jak se nakonec vyhnula kariéře na Primě a jakou roli v tom sehrál Václav Moravec. Ten jí potvrdil, že kariéra na Primě by jí na ČT mohla zavařit. Pochválila Řezníčka, Kubala, Veselovského i Světlanu Witowskou. Ale politiky chválit nechtěla.

reklama

Bartošová uvedla, že do ČT se dostala při studiích na žurnalistice. Dostala se do zahraniční redakce, kde se postupně dopracovala i ke zpravodajství a výjezdům do zahraničí. S moderováním začala v Horizontu ČT24, pořadu o zahraničním dění, který by dle jejího názoru měl mít větší prostor, než v současnosti má. A díky těmto zkušenostem se propracovala k Událostem, komentářům. „Ono to možná vypadá jako rychlý start, ale já tam jsem 7 let a prošla jsem všechny fáze, které si myslím, že by ten televizní člověk měl znát,“ řekla. Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 87% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 6% Je to jedno 3% hlasovalo: 3503 lidí

Souhlasila s jedním z moderátorů, že to je úplně jiný postup než v soukromé sféře. Práce v ní ji prý neláká. „Právě po té Miss jsem měla nabídku do Primy, kde jsem se zúčastnila i nějaké jedné porady,“ prozradila, ale „nebyl to její svět“. „A já jsem navíc studovala žurnalistiku na UK. Jedním z mých profesorů nebo učitelů byl Václav Moravec a tehdy jsem se ho i ptala, co si myslí o tom, že kdybych se jednou chtěla dostat do České televize, tak co by mi ta zkušenost z Primy mohla... Jestli by mi mohla zavařit. A on říkal, že rozhodně jo. Tak ať tam nechodím,“ vzpomínala a dodala, že pro Primu nikdy reálně nepracovala, i když je možné nalézt články, kde televize ohlásila, že posílí jejich tým. S odstupem času je ráda, že se poradila o tom, jak kariéra v některých médiích může zavřít dveře v jiných. Ale Moravcova rada prý nebyla ten hlavní důvod, pozici v Primě prostě necítila jako ideální.

Svůj velký skok zažila, když ji v covidovém režimu šéf moderátorů Řezníček zařadil do prestižních zpravodajských pořadů, jako 90' nebo Interview ČT24. „Hrozný stres, ale nádherná zkušenost,“ shrnula své pocity z toho, že je teď jednou z významných tváří veřejnoprávní televize.

Pro začínající mladé novináře je dle jejího názoru nejtěžší moment konfrontace, tedy že respondent i on se budou cítit nepříjemně. Tedy pokud dotyčný nemá něco takového v povaze. „Musí být. Ten politik je prostě člověk, který má moc, rozhoduje nad vámi a vy musíte být tvrdí a konfrontovat ho s jeho výroky, s jeho činy. Takže tam ten moment konfliktu zákonitě musí být a ne každému je to příjemné. Protože třeba na vás bude i hnusnej. A častokrát jsou to lidé o dekády starší než já,“ mínila Bartošová a doplnila, že tedy bojuje proti pocitu méněcennosti z toho, že zkrátka nemá ještě tolik zkušeností, i když se je snaží doplnit. Nicméně ve vysílání jí to nikdo navenek znát nedal.

Fotogalerie: - Čas je teď

Co se týče vzorů, Bartošová uvedla, že se dívá na kolegy v ČT, poslouchá Český rozhlas, také DVTV. „Mně se nejvíc líbí, když to má tu veřejnoprávní fazónu v tom smyslu, že je to všechno faktograficky podložené, že to má úroveň, je tam dobrá argumentace, krásná čeština, gramatika, všechno,“ řekla, ale hned dodala, že má ráda, když je v rozhovoru i lidskost a nejedná se o sterilní novinařinu. „To pro mě nejlíp v tento moment zosobňuje Martin Řezníček, Michal Kubal, Martin Veselovský a Světlana Witowská. Ocenila také práci Čestmíra Strakatého v Prostoru X, se kterým se zná. Co se týče toho, jak se naopak moderátorství dělat nemá, moderátorka ČT řekla, že v podstatě odfiltrovala věci, které ji nebaví, takže nejmenovala, jen uvedla, že nesleduje soukromé stanice a v podstatě ani youtuberské projekty.

Moderátoři se zeptali na konkurenční CNN Prima News. „To jsem viděla jenom párkrát, v začátcích, a nějak jsem tam nenašla nic, co by mě přinutilo se dívat znova nebo víc,“ řekla moderátorka veřejnoprávního média. Podle ní má stanice prostor přejímat reportáže ze zpravodajského archivu CNN, ale nechtěla kritizovat jako člověk, který se na stanici nedívá.

Malou výtku měla u DVTV v oblasti titulků a při moderování diskusí, kterou jinak pochválila za rozhovory a výběr hostů. „Nelíbilo se mi, když tam byla nějaká transosoba, člověk bez genderu, nevím přesně. Ale byly tam fakt nechutný komentáře. Tak jak my to umíme, když chceme, my Češi. Jak umíme tnout do žhavýho a neotevřít se vůbec jiným světům, tak tam byly nechutné komentáře, které nebyly nijak moderované, nijak regulované. Myslím, že v tento moment, když už je někdo opravdu za hranou, tak že by to mělo být upravované a že to moc nedělají,“ dala příklad a dodala, že na DVTV se tehdy snesla kritika. Tvrdila, že titulky DVTV jsou „clickbaitové“, ale že asi musí být.

Linda Bartošová v podcastu U kulatého stolu

Mluvila i o rozhovoru s Andrejem Babišem. Z premiéra se prý povedlo dostat něco jen Světlaně Witowské nebo Martinu Řezníčkovi. „Je to extrémně těžké, protože tam je jedna strana, která neposlouchá, neodpovídá, proto je to těžké,“ uvedla. Moderátoři se ptali, kterého politika by případně pochválila, že byl dobře připravený, ale to Bartošová odmítla. S politiky se prý před vysíláním skoro nebaví. Snaží se jí prý „nakřápnout skořápku“, například průpovídkami typu „dneska to bude kráska a zvíře“.

I na volby došlo a zda by moderátor měl nebo neměl deklarovat koho volí. Bartošová uvedla, že v anglosaském světě je to běžné, ale v Česku by něco takového způsobilo ohromné haló. „Myslím, že by to ve finále hodně uškodilo tomu moderátorovi,“ mínila. Sama by nikdy veřejně svou preferenci neodhalila.

Psali jsme: ,,Takový p*tomec nejsem." Výsměch Witowské za větu v ČT. Sputnik a Brusel Přituhuje: Benda nadával vládě i ČT. Hamáček zatím připravil ,,atomovku" Tři desítky umělců vyzývají k podpoře české kultury. Na prknech Národního divadla a v přímém přenosu ČT Notoval si s Witowskou. Konec Václava Moravce. U Xavera tahali z archivu



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.