Průzkumy hlasu lidu: Francie, Polsko, Itálie. Macron, Le Penová... Velmi výživné

Twitterový účet Europe Elects přehledně shrnuje nálady evropských voličů projevené v aktuálních průzkumech politických preferencí. A současné výsledky jsou pouhé čtyři měsíce před volbami do Evropského parlamentu pro mnohé černou můrou.

Fenoménem jsou posuny v preferencích v Německu. Průzkum společnosti INSA z 21. 1. potvrdil zásadní proměnu. Liberálně levicoví voliči přecházejí od sociální demokracie k Zeleným, kteří jsou už na druhém místě s 20 procenty. Sociální demokracie, tradiční hegemon německé politické scény, zvyklý na zisky přesahující 30 procent, teď má pouhých 14. A dotahuje se na ně Alternativa pro Německo, která „zprava“ přebírá voliče CDU, posouvající se více do středu. Křesťanskodemokratická unie žebříčky preferencí stále vede, ale pohybuje se kolem 30 procent, což pro stranu, která v nejlepších výkonech atakovala 50 procent, je rovněž úpadek.

Téhož dne průzkum v Británii ukázal vedení opoziční Labour Party. Nad Konzervativní stranou vede o pouhé jedno procento a je třeba připočíst specifika britského většinového systému. Dlouhodobě jsou však obě nejsilnější strany „na prsa“.

A téhož dne vyšel také průzkum v Itálii. Na prvním místě průzkumů preferencí se tam stabilně usídlila Liga, hnutí populárního ministra vnitra Matteo Salviniho. Teď by si připsalo 32 %, a to si od minula o dvě procenta pohoršilo.

Na druhém místě pak jsou jeho koaliční partneři ze současné vlády – Hnutí 5 hvězd. To by získalo 24 %. Až s odstupem se prosadila dnešní opozice. Sociálně demokratická strana, vedená eurofilním expremiérem Renzimem, by si připsala 18 procent, další strany nepřekročily deset procent.

Italy, BiDiMedia poll:



EU election



LEGA-ENF: 32% (-2)

M5S-EFDD: 24% (-1)

PD-S&D: 18% (+1)

FI-EPP: 8% (+1)

FdI-ECR: 4%

+E-ALDE: 4%

CC-*: 4%

A1/MDP-S&D: 2% (+1)



+/- with Dec 2018



Field work: 7-10 Jan 2019

Sample size: 1,096#EP2019



? https://t.co/yZmKw0FzEV pic.twitter.com/fwpTvMWCBY — Europe Elects (@EuropeElects) 21. ledna 2019

Průzkum jiné agentury o dva dny dříve přinesl velmi podobná čísla, pouze Hnutí 5 hvězd přisuzoval o dvě procenta více a menším stranám připisoval o něco málo vyšší zisky.

Ve Francii jsou díky poloprezidentskému systému důležité i volby prezidenta republiky. Navíc když současná hlava státu Emmanuel Macron čelí velké nedůvěře veřejnosti. A čísla tento trend víceméně potvrzují. Macrona v současnosti podporuje 30 procent voličů, při minulém dotazování to bylo o procento více. Na jeho úroveň se dotáhla jeho soupeřka z druhého kola prezidentských voleb 2017 Marine Le Penová. A o pouhá procenta vzad číhá Francois Bayrou, veterán politického středu.

France, OpinionWay poll:



Approval ratings (president+party leaders)



Macron (LREM-ALDE): 30% (-1)

Le Pen (RN-ENF): 30% (+2)

Bayrou (MoDem-ALDE): 29% (+1)

Dupont-Aignan (DLF-EFDD): 27% (+3)



Field work: 17/01/19 – 18/01/19

Sample size: 1,042 pic.twitter.com/klJu6lllYh — Europe Elects (@EuropeElects) 20. ledna 2019

Sledované je i Polsko. Tam se bude volit na podzim a mnozí vyjadřují naději, že opoziční Občanská platforma, kterou kdysi založil dnešní europrezident Donald Tusk, porazí vládní Právo a spravedlnost, která je částí mainstreamu označována jako „extrémně pravicová“.

Na změnu ve Varšavě to ale podle průzkumů zatím nevypadá. Vládní strana se stále drží kolem 40 procent, což je zhruba zisk, se kterým na podzim 2015 vyhrála poslední volby. Aktuálně má rovných 40%. Občanská platforma dosahuje lehce přes 30 procent, aktuálně 31. Na třetím místě je pak strana Kukiz 15 rockera Pavla Kukize, o které mnozí liberální demokraté znechuceně říkají, že je polofašistická. Se ziskem těsně nad „hranou“ by pak do parlamentu pronikla už jen Polská lidová strana oslovující hlavně venkov a Svaz demokratické levice, kdysi slavný hegemon levé části spektra.

Poland, Kantar Public poll:



PiS-ECR: 40% (-2)

PO-EPP: 31% (-2)

K'15-*: 8% (+1)

PSL-EPP: 6%

SLD-S&D: 6% (-1)

.N-ALDE: 4% (+4)

RAZ-*: 2%

WOL-EFDD: 1% (-1)



+/- vs. December 2018



Field work: 11-16/01/2019

Sample size: 987



??https://t.co/t5GiDKK2EQ pic.twitter.com/YDZPFaelkG — Europe Elects (@EuropeElects) 21. ledna 2019

autor: jav