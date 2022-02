Prymula: 15. března už bez respirátorů

reklama

Vláda Petra Fialy (ODS) hlásí, že plní to, co slibovala a v boji s epidemií nemoci covid-19 sází spíše na osobní odpovědnost lidí, než na vydávání dalších a dalších zákazů, jak to dělala předchozí vláda Andreje Babiše. Babišův kabinet nařídil povinné očkování pro některé profese a pro seniory, omezoval vstupy do restaurací i na kulturní akce a v jednu dobu dokonce omezoval pohyb mezi okresy v rámci ČR.

Stávající premiér oznámil, že od března téměř všechny restrikce padnou a zůstanou jen respirátory. Přiznal také, že rozhodnutí vlády rozvolnit společenský život uspíšil verdikt Nejvyššího správního soudu, podle něhož stávající legislativa, pandemický zákon nevyjímaje, kupříkladu neumožňuje zakazovat lidem neočkovaným proti nemoci covid-19 vstup do restaurací a na kulturní akce.

Exministr zdravotnictví profesor Roman Prymula má za to, že pandemický zákon potřebujeme.

„Pandemický zákon je skutečně nutný. V době, kdy se nic neděje, tak bude v zapomnění, ale my jsme si zvykli, že když se nic neděje, tak neděláme nic a když se pak něco děje, tak to překotně řešíme,“ upozorňoval Prymula. Zákon podle něj není dokonalý, ale lepší nedokonalý zákon než žádný. Ten pandemický zákon, ať je jakkoli nedokonalý, tak poskytuje nějaký rámec, aby si lidé dokázali představit, co (při nárůstu pandemie) lze dělat a co nelze dělat,“ dodal Prymula.

Upozornil také, že v příštích dnech budeme ještě sledovat jistý nárůst počtu nemocných v nemocnicích, protože především mezi seniory prozatím čísla covid pozitivních výrazně neklesají.

Češi, Moravané a Slezané nejsou podle Prymuly tak masivně proočkovaní, jak je tomu na západě Evropy, ale je přesvědčen, že je naše populace výrazně promořena předchozími mutacemi covidu, takže podle údajů Ministerstva zdravotnictví nebylo za jediný den nad 100 tisíc covid pozitivních, jak to teoreticky mohlo být. „Takže já neočekávám, že by měla přijít nějaká překotná vlna zpátky,“ řekl Prymula.

„Pokud ten trend bude pokračovat tak, jak pokračuje a nebudeme tady mít žádnou variantu, tak asi není nutné přijímat další opatření. Ta nákaza se skutečně dostane do kategorie respiračních nákaz se vším všudy. Respirátory bych v březnu ještě ponechal. Kdy budou konečně nějakým způsobem odstraněny, to je otázka březnových dní. Já si myslím, že jaro už bude bez roušek. Pokud bude ten trend takový, jaký je, tak bychom mohli být 15. března bez roušek,“ pokračoval profesor.

V tuto chvíli nám příroda podle profesora dává vydechnout a společnost by toho měla využít, kdyby vláda trvala na dodržování různých restrikcí, mohlo by se stát, že společnost už to nevydrží a kdyby se na podzim ukázalo, že bude třeba nějaká omezení znovu přijmout, lidé už je nebudou vůbec respektovat. A to by byl problém.

Prymula vyzýval občany, aby se nechali očkovat proti covidu postupně třemi dávkami, pokud ještě někdo očkován vůbec nebyl, nebo jednou posilující dávkou v případě, že už člověk dvě očkovací dávky dostal.

Nakonec požádal své spoluobčany, aby nosili respirátor, pokud míří do větší skupiny lidí, a aby si myli ruce a pokud to prostor dovolí, tak aby mezi sebou lidé dodržovali rozestupy.

