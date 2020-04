Prymula šokoval a otočil. A Roman Šmucler k tomu má ještě víc

„Já jsem byl ten, co to rozhýbal,“ prohlásil dnes v ČT24 předseda stomatologické komory Roman Šmucler ohledně ochranných pomůcek. Prý je mají přestat vozit hasiči, má se obnovit trh a již příští týden podle něho může Česko začít ochranné pomůcky exportovat. Hadrové roušky jsou podle něho v tomto počasí nesmysl. A podle něho je nutné začít uvolňovat opatření, aby čísla nebyla „moc dobrá“.

Jak jsme již psali, v neděli zveřejnila internetová televize DVTV interview s epidemiologem a bývalým šéfem Ústředního krizového štábu Romanem Prymulou, ve kterém připustil, že bude načase začít s promořováním populace, tedy alespoň těch, u kterých by neměl být vážný průběh nemoci. Což ocenil předseda stomatologické komory a člen krizového štábu Roman Šmucler, který o nutnosti promořování mluvil už před tímto Prymulovým prohlášením.

Ale dodal, že je třeba obnovit trh a skončit s praxí, že dodávky pomůcek vozí hasiči, kteří dle Šmuclera mají hasit ohně. „Firmy si s tím poradí, trh se obnovuje, a co je jediné důležité, aby fungoval letecký most a přistávalo tady toho hodně, a tam si to mají vzít ne nějaké speciální jednotky, ale normální firmy a podle distribučního seznamu, a to jsem řekl panu premiérovi už 3. března, který uvidí každý občan ČR, protože jsou to miliardy korun z našich peněz, tak všichni uvidí, kolik toho dostanou, krásně to bude fungovat; a přestaňme panikařit,“ vyzval předseda stomatologů.

Dodal, že velkou část distribuce si dělají sami, a poděkoval firmám, které distribuují zdarma. „Máme firmy, které nám vyrábějí štíty, vznikly nové výroby a zdá se, že brzy nasytíme český trh a začíná se exportovat. To, co vyvinuli zubaři, se zdá, že bude už příští týden exportním artiklem České republiky do zemí, které to průmyslově nezvládly,“ pravil a dodal, že je potřeba být optimističtí.

Šmucler také řekl, že musí být jasný „exit scénář“, jak se Česko dostane z opatření nastavených vládou. Ten bude podle něj představen ve středu. A omluvil se, že musí natočit další video s rektorem Univerzity Karlovy. „To je ten intelektuální mozek České republiky, my musíme to všechno vymyslet, protože představa, že dva nebo tři úředníci, na které se žene strašně moc práce, vyřeší všechny věci, není možná, musíme mobilizovat intelektuální kapacitu,“ pravil Šmucler s tím, že stomatologie je nastavená a ostatní obory by se měly řídit stejně, tedy pravidly jako jeden člověk v čekárně a dezinfekce všeho, čeho se dotyčný dotkne.

„Kvůli tomu nemusí být republika mrtvá, zvlášť když nám nikdo nedezinfikuje tramvaje, když se tam dotknu. Každému občanu papírovou roušku, už určitě bylo dost času na to je získat, český průmysl je jistě dokáže vyrobit, ty hadrové v tomhle horku jsou naprostý nesmysl, prostě pojďme být racionální,“ vyzval.

Šmucler na závěr pravil, že je nutné začít s uvolňováním a že čísla nesmí být „až moc dobrá“. „Když to utneme jako v Číně, tak ta Čína nebude schopná se zvednout, dokud se nevymyslí vakcína. My máme super čísla, ale to znamená, že jsme zpoždění ve vývoji a musíme to pomalinku pouštět, protože jediný způsob řešení je pomalé promoření; a já jsem šťastný, že pan profesor Prymula to od včerejška říká taky, to, co já říkám od začátku, takže jsme všichni zajedno, pomalu bezpečně to budeme pouštět, jiné řešení není.“

