Prymula varuje: Jsme na prahu nové covidové epidemie

Nakažených koronavirem v Česku podle Prymuly kontinuálně přibývá již od července. Od začátku týdne je podle jeho slov nárůst případů exponenciální. „Čísla jsou hrozící. V pondělí se počet případů zdvojnásobil na 1940 a dostáváme se do exponenciální fáze. Skutečný počet případů ale nevíme, protože ne všechny jsou hlášeny,“ sdělil ve vysílání CNN Prima News bývalý ministr zdravotnictví.

Situace ve zdravotnictví je momentálně stabilní. „V současné době je 269 lidí v nemocnici, ale jen devět z nich leží na jednotce intenzivní péče. Z toho je vidět, že situace zatím není tak závažná, byť úmrtnost se pohybuje mezi jedním až čtyřmi lidmi denně,“ řekl Prymula.

V současné době se světem šíří nová varianta koronaviru zvaná XEC. Prymula zmínil, že se však příliš neliší od ostatních variant omikronu. „Jsem překvapen, že se vždy těm novým variantám věnujeme, protože to není žádná velká změna. Šíří se ale velmi rychle. Jsou země, kde již představuje 30 %, v Evropě to je asi 10 %. V Česku ještě tato varianta zachycena nebyla, je to ale jen otázka času,“ dodal exministr zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek proto apeluje především na rizikové skupiny, aby se nechaly naočkovat. „„Senioři, lidé se zdravotními problémy nebo nadváhou patří do rizikové skupiny a měli by se nechat naočkovat, pokud o to mají zájem,“ dodal ministr Válek.

Vakcín je podle jeho slov dostatek. „Situace probíhá podle očekávání, nárusty počtu nemocných nejsou dramatické. Máme dostatek očkovacích látek a situaci monitorujeme,“ řekl na páteční tiskové konferenci ministr Válek.

Psali jsme: „Ať žije svoboda, sakra.“ Milei ve varu. „Rozstřílel“ pakt OSN podpořený Pavlem Už to prasklo. Covid a tlak politiků. V Německu bobtná skandál Ivan Hoffman: Rozdíl mezi konspirací a pravdou bývá někdy rok, jindy měsíc Covid z laboratoře? „Prokecla“ se Harrisová? Kennedy u televize měl jasno