Prymula z televize obvinil Brusel. Izrael očkuje statisíce, USA miliony, jenže my v EU...

Od pondělí se očkuje už ve všech krajích České republiky. Podrobnosti k centrálnímu rezervačnímu systému na očkování řekne ministr zdravotnictví v úterý. O tom, jak by měl být nastaven, hovořil v pořadu Interview na ČT24 bývalý šéf resortu zdravotnictví, epidemiolog a současný poradce předsedy vlády Roman Prymula. Očkovací strategie prý měla přijít daleko dřív, cítí spoluzodpovědnost za to, že se tak nestalo. Kritizoval také, že stát nepřišel dřív s kampaní k očkování, vypadá to, že nakonec v tomto ohledu spasí stát soukromý sektor. „Izrael je schopen vyočkovat sto tisíc dávek denně. Spojené státy mají v lednicích sto milionů dávek a my jako členové Evropské unie...,“ naznačil také Prymula, že rychlost očkování bohužel brzdí Unie.

Epidemiologická situace v Česku není dobrá, už během vánočních svátků se vyvíjela poměrně dramaticky k vysokým číslům. Podle Prymuly nás nyní minimálně do 15. ledna čeká nárůst, poté dojde ke kulminaci a čísla zase budou klesat.

Co se týká očkování, jsme teprve na začátku. Vakcínu podle Prymulových dohadů dostalo v Česku zatím přibližně 15 tisíc lidí.

Zítra bychom měli znát detailní očkovací strategii. „Čeká nás doba, která bude nepoměrně náročnější, což je duben, květen, červen, kdy bychom měli mít zhruba dva miliony dávek každý měsíc. Budeme muset očkovat tempem, jako dnes očkuje Izrael. Očekávám, že to bude kolem 80 tisíc dávek denně,“ odhaduje epidemiolog. V tu chvíli se nebude možné spoléhat pouze na praktické lékaře nebo nemocnice.

Prozradil, že cítí spoluzodpovědnost za to, že očkovací strategie nepřišla dříve. „Dalo se to diskutovat už v létě. Cítím zodpovědnost, že jsem to za ten měsíc s tou strategií moc neposunul,“ řekl Prymula, že to za pouhý měsíc ministrování nebylo možné stihnout. „Je pravda, že strategie měla vzniknout dříve,“ připustil.

V kontextu toho poukázal na Německo, kde je sice očkovací strategie propracovaná do nejmenšího detailu, a i přesto se premiérka dostala pod palbu kritiky, protože nezabezpečila zase včas vakcínu. „Takže oni mají strategii, jsou zcela připraveni a nemají dostatek vakcíny,“ poukázal Prymula.

Stejně tak tu podle jeho názoru měla být dříve kampaň na podporu očkování, dopadlo to tak, že ji předběhla ta protivakcinační. „Nepochybně měla přijít výrazně dříve. Vzpomínám, když tady ještě vůbec nebyla vakcína, nemluvilo se o ní, ale už tu byla negativní protivakcinační kampaň, když náhodou vakcína bude...,“ pokračoval epidemiolog.

Nyní se kampaň k očkování rozvíjí a podle Prymuly překvapivě i z pozice různých privátních subjektů, které se snaží pomoci a kampaň zadotovat. „Doufám, že bude těch vstupů podstatně více. Soukromý sektor do toho vstupuje, připravuje různé šoty a mohl by mít skutečně pozitivní dopad, ale je pravda, že je to pozdě,“ zopakoval premiérův poradce, že soukromý sektor je určitou nadějí, jak přesvědčit občany, že očkování je správné.

Srovnání rychlosti očkování se zahraničím nevyznívá dobře. Ve zmíněném Izraeli naočkovali už přes milion lidí za dva týdny, v Německu přes čtvrt milionu lidí. „Není nutné očkovat rychleji, protože není očkovat čím,“ zdůraznil Prymula, že jsme součástí Evropské unie, která poměrově zajistila určitý počet vakcín. „Nepoměrně lépe je na tom Izrael, který je schopen vyočkovat sto tisíc dávek denně. Spojené státy mají v lednicích sto milionů dávek. To jsou všechno země, které působily mimo Evropskou unii a byly schopny zakoupit vakcínu dříve,“ zdůraznil.

„Na druhou stranu jsou argumenty, že jako malá země bychom se bez té Evropské unie neobešli... vzpomeňme na začátek, kdy čtyři velké evropské země uzavřely separátně kontrakt a pak až na naléhání EU to bylo zrušeno,“ ještě jednou připomněl, co je premiérce Angele Merkelové vyčítáno, a to že myslela více na Unii než na vlastní Německo.

Na plánu očkování proti covidu-19 se prý raději nepodílel. „Nevstupoval jsem do toho. Od té doby, co jsem se rozhodl, že nebudu vládním zmocněncem pro očkování, jsem do strategie nemluvil,“ řekl Prymula. „Centrální strategie by tu ale měla být, očekávám, že bude jednotný informační systém, jednotný objednávací systém, musí to být provázané,“ podotkl.

Kdo a podle čeho vybere zájemce k očkování? „To vše musí umožňovat systém a zítra by to mělo být představeno. Není to jen rigidně podle klesajícího věku, ale kombinace s různými komorbiditami bude mnohem důležitější. Osobně si myslím, že je důležitější očkovat člověka, kterému je 65 let, ale má těžkou obezitu, diabetes a hypertenzi. To by systém měl umět,“ uzavřel Roman Prymula s tím, že zatím neví, zda takto systém bude fungovat, sám si počká, co v úterý představí resort zdravotnictví.

