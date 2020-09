Psychiatr, 81 let, tvrdě o mladých: Covid? Zažil jsem horší věci, třeba bombardování Prahy. Ale oni? Pohodlí... A nejen to

Psychiatr Radkin Honzák radí lidem, kteří jsou deprivováni ze současné koronavirové krize, aby si našli kvalitní hodnotnou zábavu. „Doporučuji nahradit televizi, potažmo média nalezením kvalitnějších hodnot. To je sice pracné, ale nesporně to přinese užitek. Když místo telenovely začnou lidé číst a třeba o tom i přemýšlet, tak je to dobře pro celou společnost,“ říká Honzák a vyzývá lidi k odpovědnosti. „Kdyby lidi nebyli zběsilí, tak se ten koronavirus dal udržet,“ má jasno Honzák.

Současný stav plný karantén a omezení stýkání se s ostatními lidmi podle Honzáka na lidi velice působí. „Ta současná situace i mě otravuje, slušně řečeno. A vím o spoustě lidí, kterým to vzalo náladu. Největší problém je vydržet sám se sebou, což si lidi nepřipouštěli. Lidi se neumějí jinak bavit, než že čumějí na bednu, tak jsou z toho celí otrávení," má jasno psychiatr, který podle svých slov komunikuje po telefonu nebo e-mailu s desítkami pacientů, kteří mají ze současného stavu deprese. „Jsem psychiatr přes telefon," povzdechl si Honzák.

Kupodivu podle něj trpí více mladí lidé, generace kolem 25 let, která toho nemá tolik prožitého. „Já pamatuju bombardování Prahy, takže ne že by tohle byla teď procházka růžovým sadem, ale zažil jsem horší věci a mám zkušenost, že se dá leccos přežít a není třeba to dramatizovat. Ale tito mladí lidé jsou zvyklí, že nemají mnoho překážek a většina věcí se jim vždy splnila. Ti jsou z toho teď nejvíce deprivovaní,“ říká Honzák s tím, že ze starších jsou na tom nejhůře ti izolovaní, za kterými nikdo nemůže.

Lidi jsou podle Honzáka nepoučitelní a bez tvrdých zákazů se na ně nedá spolehnout. „Oni se bez zákazu slezou ve sto lidech někde v nějaké putyce, pijí jedním brčkem a pak se diví. Pak není divu, že ti, co se cítí být zodpovědní za chod státu, musejí bouchnout do stolu. Kdyby lidi nebyli zběsilí, tak se ten koronavirus dal udržet,“ má jasno Honzák.

„U lidí se musí učit frustrační tolerance, a to už od dětství,“ říká psychiatr. „Musejí si uvědomit, že nemohou mít všechno, co by chtěli nebo na co si ukážou,“ pokračuje s tím, že stejné je to podle něj v době koronavirových omezení. „Užívání je konec, a to musejí lidi přijmout. Navíc až to zasáhne ekonomiku, ten nekončící blahobyt také skončí, přibude depresí a úzkostí a na to se musejí všichni připravit,“ má jasno Honzák.

Osamělým lidem v depresi, ať už v karanténě, nebo ne, Honzák doporučuje nahradit televizi, potažmo média nalezením kvalitnějších hodnot. „To je sice pracné, ale nesporně to přinese užitek. Když místo telenovely začnou lidé číst a třeba o tom i přemýšlet, tak je to dobře pro celou společnost,“ říká Honzák a také radí, aby si lidé každý den sami udělali nějakou radost, což jim obecně zlepší život.

