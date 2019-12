Psychiatr Honzák rozebíral v rádiu Babiše: Absolutně postrádá svědomí

V rozhovoru, jenž byl odvysílán v červnu, se již hovořilo o možném vracení dotací ze strany Andreje Babiše (ANO). „Jste nervózní, jestli budeme, nebo nebudeme vracet ty dotace?“ ptala se Honzáka Tachecí. „Já nejsem nervózní, já vím, že je vrátíme,“ podotkl. „Tam chybí do toho tria, aby to byl správný triumvirát, jeden narkobaron a pak teprve budeme mít v čele tu správnou skvadru. Budeme je vracet, to se ví, že jo,“ dodal Honzák.

„Andrej Babiš to má v podstatě v zadání, protože jako tenhle typ lidí absolutně postrádá to, čemu ostatní říkají svědomí. Nebo empatie, nebo soucit s trpícími. On je v podstatě, ten mozek těchhletěch typů je mozek predátorů. A dokonce jsou lidé, kteří říkají, že když je někdo citlivější a potká se s nimi, tak že má podobný pocit, jako když stojí před klecí tygra, kde se mu ty mříže zdají příliš tenké. Že to vyloženě z něj vyzařuje, ta dravčí, predátorská touha,“ poznamenal Honzák.

„Odborný výraz to nemá, je to ta sorta, kde chybí propojení mezi primárním centrem strachu a uvědoměním si toho strachu. Čili, pokud vy nebudete mít strach, tak budete zaprvé konat víceméně bezchybně. Nebudete chápat, proč ostatní lidi mají strach. Ta dáma, co si došla s tím revolverem pro nějaké drobné v bance, se u soudu pak podivovala: Ta ženská se třásla, ona brečela, já nechápu proč. Pravda, já jsem měla revolver, ale já jsem chtěla všehovšudy nějaké peníze. Takže nemá představu, že druzí můžou tedy se bát... A strach má pochopitelně, strach je tělový prožitek, primárně je tělový, a takže, co to nese s sebou? Třesoucí se ruce, potící se kůže, zrychlený tep. Ten organismus se má tím nabít, aby mohl rychleji utíkat. Takže to napětí je velice správně spojeno psychosomaticky s tím napětím tělesným, a když tam tyhlety projevy nejsou, tak automaticky ten člověk podává roboticky dokonalé výkony,“ dodal Honzák.

Poslechněte si ZDE.

„Neříkal jste, že tyto vlastnosti přisuzujete psychopatům?“ zeptala se moderátorka. „Ano, ale ten psychopat není oficiální oznámení. Psychopat je volný termín. A ti lidé, kteří se tímhletím způsobem zabývají, by rádi to naplnili právě touhletou malou množinou, která tvoří jedno procento našich bližních. A bylo by chybou se domnívat, že všichni psychopati jdou do basy. Tam jdou jenom ti nejblbější a nejméně jaksi rozumní,“ dodal Honzák.

Psychopaty, podle moderátorky Tachecí, právě politika přitahuje jako velká výzva. S tím Honzák souhlasil. „Kdo má odvahu, už je psychopat,“ tvrdí. „Zásadně do té psychopatie ta kvalifikace je, že tam je ta absence strachu,“ sdělil. Podle jeho slov byl například astronaut Armstrong pozitivní psychopat.

„Když se podíváme do našich dějin, tak tatíček Masaryk nebyl žádný... A Karel IV. taky, určitě. To byl floutek, ten ještě ve 40 letech jezdil anonymně na turnaje,“ poznamenal Honzák.

