Publicista Kučera známý z ČT: Co zažíváme teď, je horší než normalizace

Pan Vladimír Kučera letos oslaví 71. narozeniny. Leccos tedy pamatuje. Pamatuje např. rok 1968, závan svobody, ale také nástup normalizace, tvrdé normalizace, která svobodu na dlouho zadupala do země. V českém veřejném prostoru se v posledních dnech objevují úvahy, že nastupuje jakási nová normalizace. Novináři jsou umlčováni. Stačí se podívat na příklad Janka Kroupy a jeho reportáž o tom, že Agrofert hospodaří na stovkách hektarů půdy, u které není jasné, kdo ji vlastní. A pobírá na ni dotace. Nejde ale jen o novináře. Není ušetřena ani Česká televize.

Za komunistické normalizace to opravdu bylo tak, že novináři psali jen to, co dovolili komunisté. Mnozí novináři přijali za svou autocenzuru. Oproti dnešku je tu ale jeden rozdíl. Po roce 1968 většina společnosti věděla, že jsme okupováni, a v soukromí si lidé dělali srandu jak ze sovětských vojáků, tak z komunistů. Navenek chodili k volbám a potvrzovali komunisty u moci, mysleli si o nich své.

„Dnes tomu tak není,“ varoval Kučera v textu pro Aktuálně.cz. „Značná část občanstva dobrovolně, ba s nadšením je ochotna volat po zestátnění veřejnoprávních médií, po zavedení zákonů trestajících kritiku hlavy státu, vytvoření paragrafů omezujících svobodu slova, budou-li se ta slova neuctivě dotýkat názorů, zájmů a činů jejich oblíbených politiků, mnozí, ba možná většinoví, by klidně podpořili, či dokonce vykonali vendetu na těch, kteří myslí a mluví jinak, než se té těsné většině hodí, jsou i tací, kteří by oběsili ‚čmoudku‘ na burce a dali si za to řád Bílého lva, taky by se mohly zrušit parlamentní jistoty včetně institucí, které brání svobodu před mocí, omezit moc zákonodárných orgánů a posílit tu orgánů výkonných, taky je přece jasné, že mínění lidu je nad soudy, zbožňují se politici, kteří chtějí tu s tím, tu s oním ‚zatočit‘, začínají se vytvářet jakési pofidérní ‚slovanské svazky‘ proti jiným, dav dovolává se vůdců včetně protofašistického přinejhorším, tvrdě autoritářského přinejlepším – nadvůdce Putina… Nakonec za komunistů bylo líp, EU je horší než RVHP, NATO než Varšavská smlouva…,“ napsal varovně Kučera.

A právě proto, že tomuto dění nejeden člověk tleská, podle výsledků voleb mu tleská nadpoloviční většina národa, jsou dnešní časy nebezpečnější, než byla normalizace.

