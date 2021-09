Publicista čte varovné signály: Petr Fiala? Metody bolševika, vlajka EU v zádech značí vazalství. A teď Babiš...

reklama

Předseda ODS Petr Fiala ve svém projevu k zahájení kampaně varoval před populisty, kteří za pomoci „ruských webů“ lijí do společnosti jed. Jak je to s tím „litím jedu“ podle vás?

Petr Fiala používá bolševických metod propagandy. Hledá se vždy vnější nepřítel a na něj se navazuje nepřítel vnitřní. Kdyby nepřítel nebyl, musel by se vytvořit. Rusko v současném paradigmatu nebezpečné není a ani se před rozeštváním z naší strany jako nepřítel nechovalo, proto se musí vytvářet, musí se štvát, provokovat, odsuzovat a vymýšlet kauzy. Čeká se na nějaké selhání ruské strany, aby se mohlo stále štvát a propagovat jako nepřítel. To všechno naznačuje přicházející totalitu a nejistotu v morálních normách. Fiala je napojen skrze svoje aktivity na několik západních organizací a vysílá signály, jak pro ně dobře pracuje. Tím si zajišťuje do budoucnosti svoje postavení, kdyby náhodou v politice neuspěl.

Když Petr Fiala takto hovořil, nejčastěji mluvil o nebezpečí z východu, z Ruska a Číny, a za sebou měl přitom vyvěšené vlajky EU a NATO. Není tato snaha co nejvehementněji demonstrovat příslušnost k Západu spíše kontraproduktivní, že lidi spíše otráví?

Samozřejmě, tak mluvil Gottwald, Zápotocký a další. Je to jako přes kopírák. Také byla československá a sovětská vlajka za řečníkem. Musí se demonstrovat vazalství, mocné struktury v pozadí to sledují a podle toho odměňují.

Jak lidé reagují? Těžko říci, někomu se to líbí, jako kdysi komunistům, jiným ne, jako kdysi antikomunistům. Únava samozřejmě vzniká, ale nevím, jestli na ni není příliš brzy. ODS tím opustila svoji euroskeptickou pozici, vlézá do chomoutu EU přesto, že mnoho členů ODS takto nesmýšlí. Podle mého názoru to ODS obecně škodí, tuneluje tím ovšem TOP 09, přebírá její voliče. Ale to v koalici asi nevadí.

Vidíme alespoň, jak je scéna rozdělena. ODS spočinula na eurohujerské straně a Babiš se svojí knihou vyjádřil jasně euroskepticky. Toto rozdělení je reálně důležitější než jiné sliby a programové plány, je ovšem otázka, zda si voliči tuto závažnost uvědomí.

Podstatná část Fialova projevu byla věnována „modernizaci země“. V tom se shoduje s Piráty. Ti hovoří o ,,bilionu korun“, který do ní investují. Je to dobré zaklínadlo?

Modernizaci mají v programu všechny strany (vyjma snad těch nových, které mají redukované programy jen na nějaký úsek politiky). Těžko co k tomu říci. Babiš tvrdil kdysi také cosi takového. Je možno asi využít oněch půjček, které byly uvolněny EU pro překonání koronavirové krize. Jinak nemám představu, kde by peníze vzali. Pokud by je měl k dispozici Fiala a Bartoš, určitě by je měl k dispozici i Babiš.

Premiér Babiš se zjevně tři týdny před volbami do kampaně opřel také. Začal na své sociální sítě chrlit příspěvky, jak nikdy nedopustí narušení naší suverenity a ohrožení sociálních jistot slabých. Přitvrdil i ve slovníku vůči ODS, hovoří o kmotrech, tunelářích a zlodějích a připomíná problémy vlád Topolánka a Nečase. Má podle vás tato linka kampaně potenciál úspěchu u voličů?

Opozice stále jede jako hlavní téma Babišův „střet zájmů“ a čerpání dotací. Dokáže podle vás i po tolika letech omílání tohoto tématu ještě tímto varováním zaujmout nějakého voliče a třeba odradit některé voliče ANO?

Voličům před čtyřmi lety nevadilo, že Babiš má tyto kauzy a nevadí jim to ani dnes. Myslím ale, že by získal o deset procent více, kdyby je dobře vysvětlil a morálně obhájil. Ale on nevyvrátil obvinění. Co je špatného na tom, že dal svým dětem majetek a ony si zažádaly o dotace? To se snad nesmí? Vytváření norem proti střetu zájmů je v nesouladu s ústavou, která přece tvrdí, že všichni jsou si rovni, proč by podnikatel nesměl být vrcholným politikem? Vadilo to snad u Schwarzenberga? To je přece proti občanské rovnosti příležitostí. Během Babišova vládnutí se nevyskytla žádná velká kauza, korupci včas zabránil.

Ale Babiš se chová sám od sebe spíše jako zapírající a fabulující adolescent, který ukradl čokoládu babičce z kredence, a to tváří v tvář v západních neziskovkách dobře vyškoleným figurám s psychoanalytickými nástroji. Oponenti naplno využívají svých sdělovací prostředků, které vlastní nebo jsou jim nakloněny, ale Babiš vlastní Lidovky, které se vyjadřují, jako by se jich to netýkalo a dokonce vidím, že ustupují i ze stanovisek, které dříve Babišovi nahrávaly. Proboha, to se nechal zakřiknout Kalouskem a dalšími, kteří tvrdili kdysi, že sdělovací prostředky musí být nezávislé? Které jsou nezávislé? Žádné. To nedokáže říct, že když druzí mají závislé sdělovací prostředky (to se dá dokázat vlastnickou strukturou i zaměřením), on přece může totéž?

Z nedávného průzkumu vyplynulo, že pouhých 22 procent voličů ANO si myslí, že předseda Babiš je slušným člověkem. Přesto jej podporují. Na co to podle vás ukazuje?

Co je to „slušný člověk“? Je vůbec v politice potřebný? Zeman třeba vůbec slušný není, ale vyhrál volby. Slušnost je jen nástroj, je to forma, obsah může být zcela jiný. Jsou jistě slušní lidé, kteří se tak tváří, ale jsou to pokrytci, mohou dělat libovolné nemorálnosti. Slušnost není určitě prvořadou vlastností, podle které se politici volí.

Ale je ještě jiné kritérium. Je to otázka: „koho volit?“ Tedy otázka, zda je někdo lepší. A tady se ukazuje paradigma, které je asi výjimečné: Babiš je sice neslušný, ale nikdo lepší není. Obecné hodnocení politika vychází pro Babiše dobře proto, že oponenti v komplexním pohledu jsou horší, především svým politickým zaměřením, svými hodnotami, svými nezkušenostmi, svým morálním profilem. Určitě lidé hodnotí štvavou propagandu proti Babišovi a Zemanovi za daleko větší nemorálnost, než Babišovy adolescentní kauzy a běžná selhání. Zároveň to odhaluje zjištění, že voliči nejsou hlupáci, mají morální hodnoty dobře uspořádané a dokážou abstraktně myslet do budoucnosti.

Je podle vás reálné, že se koalicím SPOLU a Piráti/STAN podaří dosáhnout sněmovní většiny 101 mandátů?

Na to je těžké odpovědět. Myslím si, že je to možné, ale co potom? Záleží, jak se zachovají ODS a STAN. Pochopí, že nebezpečí neomarxismu neseného Piráty je horší než Babiš, nebo selžou v této pro dnešek nejdůležitější otázce?

Předvolební kampaně přinejmenším v minulém desetiletí bývaly příležitostí pro umělce a veřejně známé osobnosti, aby prezentovaly svůj politický postoj. Letos to zatím vypadá, že se „kulturní fronta“ drží zpátky. Proč se to podle vás stalo? Nemůže to být třeba tím, že už si umělci vše „vystříleli“ na demonstracích Milionu chvilek?

Nevím, v této otázce nemám dosti informací. Je možné, že je politici nepotřebují, jinak by jistě neodolali lukrativním nabídkám, vždyť to jsou stejně většinou jen egoisté.

