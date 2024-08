Půjdete do kontejneru. Migranti do Evropy mají proč se bát

Server německého deníku Bild zaznamenal, jak by mohla v praxi probíhat dohoda o umísťování uprchlíků mířících do Itálie v Albánii. Konkrétně u starého vojenského letiště Gjader, kde vzniká kontejnerový tábor pro až 3 tisíce běženců. Tábor v místě, kde je v létě přes 30 stupňů a už při budování tábora si musejí stavební dělníci dávat přestávky.

Zpravodajský pořad Tagesschau veřejnoprávní televize ARD upozornil, že dělníci, kteří tábor staví, se řídí italským právem. Staví se tu kontejnerový tábor, protože ani podle albánského práva na něj není třeba vystavit stavební povolení.

Albánská aktivistka Arilda Lleshiová ze Shengjinu o tom pochybuje. Vnímá to jako porušení práv, na která mají migranti nárok podle Evropské úmluvy o lidských právech. Tvrdí, že dohoda pomůže italské i albánské vládě, ale nemyslí na práva uprchlíků.

Ostatní lidé v regionu však podle Tagesschau doufají, že tábor bude mít pozitivní dopad na ekonomiku, zejména v Gjaderu. Itálie slibuje, že vytvoří pracovní místa pro obyvatele v azylovém táboře, jako uklízečky nebo pomocné síly v kuchyni. Jídlo pro tábor by se také mělo nakupovat na místě. Stovky italských policistů se musejí ubytovat v hotelech v okolních městech.

Tábor by měl být v provozu 5 let. Provoz tohoto tábora bude stát 650 milionů euro, v přepočtu asi 16,4 miliardy korun. A podle deníku Bild je to hodně drahý nápad. Nápad, který může pomoct i Německu při řešení migrační krize.

Server rakouského deníku Der Standard upozornil, že tábor už mohl být otevřený, ale jeho otevření se o pár týdnů odložilo.

Poprvé v historii EU budou azylové procedury zadávány do třetí země. A podle serveru rakouského deníku Der Standard je porušována úmluva o lidských právech, protože lidem nemá být dovoleno opustit tábor. Tábor v Gjaderu bude prvním zcela uzavřeným uprchlickým táborem v Evropě.

V každém případě se podle protokolu italské úřady zavazují přijmout „nezbytná opatření“, aby zabránily migrantům v „neoprávněném odchodu na zbytek území Albánské republiky“, upozornil Der Standard.

V praxi to znamená, že italská ostraha tábory uzavře. V okolí tábora v Gjaderu lze očekávat velké zabezpečení celého prostoru. Migranti by tak mohli být zbaveni svobody na měsíce nebo dokonce roky, aniž by se dopustili něčeho nezákonného.

„K tak masivnímu omezování svobody v demokratické Evropě ještě nikdy nedošlo. V samotném Gjaderu se vesničané obávají, že pokud budou migranti uvězněni, duševně onemocní a pokusí se dostat z tábora,“ pokračoval Der Standard.

Je tu však ještě jeden problém. Do tábora se ve stejnou chvíli vejde na 3 tisíce běženců. Do Itálie jich může za jediný rok přijet až 150 tisíc. Nabízí se tedy otázka, zda založení tábora pro 3 tisíce běženců bude dostatečným varováním pro 147 tisíc ostatních, aby do Itálie raději nejeli.

