Půl milionu za migranta. Kolem pokuty pro ČR ještě více veselo

reklama

„Roky se bojovalo proti kvótám, a náhle nám jeden pochybný nýmand od Kolína vytře zrak,“ ohradil se proti dokumentu, pro který v rámci jednání EU hlasoval za Českou republiku ministr vnitra a místopředseda vlády Vít Rakušan (STAN), právník Radek Suchý.

„Nejsem volič ANO, ale s dr. Vondráčkem souhlasím. Obohacení se blíží. Nejen to kulturní. Toto už je přes jakoukoli hranici tolerance a apatie. Konečná,“ uzavřel svůj příspěvek s odkazem na bývalého předsedu Sněmovny Radka Vondráčka, který na svém facebookovém účtu zveřejnil Pozvánku na mimořádnou schůzi Parlamentu, která byla svolána na 14. června. Na programu bude mít jediný bod, a to informaci ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě.

„Tady jde bez nadsázky o budoucnost suverenity naší země,“ připsal k tomu sám Vondráček.

„Vládní zaprodanci souhlasili v EU s novodobými kvótami na uprchlíky. Když je nepřijmeme, zaplatíme EU výpalné,“ dodal ještě s odkazem na tzv. výpalné.

O čem vlastně Vondráček mluvil, když přirovnal pokutu, kterou bude muset každá země platit za odmítnutého migranta, k výpalnému?

Historicky vzato to byla platba, kterou se dobyté město či země mohly vykoupit, aby byly ušetřeny plenění. V tom současném významu se jedná o částku vyplácenou mafii nebo jiné zločinecké organizaci za „ochranu“, tedy za to, že daný subjekt zmíněná organizace nechá tzv. na pokoji.

„Proto chceme tohle téma zařadit na jednání Sněmovny příští týden. Chceme se ptát ministra Rakušana, čí zájmy vlastně hájí. Občanů České republiky určitě ne,“ doplnil ještě poslanec za ANO, který téma rozpracoval i ve svém dalším příspěvku, ve kterém dokonce naznačil, že za Českou republiku se jednání zúčastnil právě Vít Rakušan proto, že byl ochoten naši zemi zaprodat proti národním zájmům.

„Za každého nepřijatého migranta pokuta půl milionu! Návrat povinných kvót tak trochu jinak. Musím se ptát, s jakým mandátem jednal ministr Rakušan? Našel se konečně zaprodanec, který zvedl za Českou republiku ruku proti českým zájmům,“ zeptal se Vondráček opět s odkazem na chystanou schůzi.

„Kdy už tyhle obrovské fauly Fialovy vlády skončí? Ministr Rakušan má co vysvětlovat a my se příští týden ve Sněmovně budeme ptát!“

Podobně kriticky se k tématu vyjádřila i další bývalá místopředsedkyně sněmovny Jaroslava Pokorná Jermanová.

„Tak tomu se říká ‚noha ve dveřích‘! Ministr Rakušan dnes podpořil dohodu států EU na relokaci běženců ze zemí EU, které jsou přetížené. Abych byla fér, je zde možnost přispět finančně zemím, které se s migrační vlnou potýkají. Říká se tomu povinná solidarita,“ zmínila i ona možnost se z povinnosti vyplatit a uvedla, že proti dohodě se postavily jen dvě evropské země.

„Tato dohoda, proti které bylo jen Maďarsko a Polsko, posiluje vyjednávací pozici Rady EU, a následně její projednávání v Evropském parlamentu,“ doplnila s tím, že fakt, že Rakušanovi ke hlasování vláda dala v tichosti mandát, potvrdil ministr pro evropské záležitosti Dvořák.

„No, několik let jsme se úspěšně povinné solidaritě bránili, teď můžeme poděkovat pětikoalici a budeme jen sledovat, jak budou poslanci Evropského parlamentu rozhodovat,“ uzavřela Pokorná Jermanová.

Na současnou vládou prosazovanou tzv. povinnou solidaritu ale reagují i běžní občané, a to často zmínkou o tom, co měla ve vztahu k migraci ve volebním programu vládní koalice SPOLU.

Připomeňme si tedy, s čím šla do voleb současná nejsilnější vládní koalice a co občanům slibovala ve vztahu k migraci. Mimo jiné se v jejich volebním programu dočteme třeba, že:

– Evropská unie musí efektivněji bránit své vnější hranice. Na evropské úrovni je nutné urychlit proces odmítnutých žadatelů o azyl, bojovat s pašeráky lidí a systematicky pomáhat v nestabilních regionech

– Trvají na tom, aby si každá země EU mohla svobodně zvolit svou vlastní migrační politiku a přístup k žadatelům o azyl

– Odmítají povinné kvóty a prosazují řešení migrace mimo hranice EU

Na tyto věty reagoval jeden z nespokojených občanů na svém facebookovém účtu slovy opakovaných lžích, panoptiku a nemožnosti si ze současných politiků kohokoli vybrat.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A zase lhali, tentokrát o kvótách. Tady si prostě člověk nemůže vybrat normální schopný politiky. Bureš, Fiala, Okamura, Piráti. To je panoptikum,“ napsal zmíněný volič a přiložil výňatek z předvolebního programového prohlášení koalice SPOLU, kde vládní strany, které daly Rakušanovi mandát k hlasování o povinné solidaritě ujišťují voliče, že budou trvat na tom, aby si každá země EU mohla svobodně zvolit svoji migrační politiku a přístup k žadatelům o azyl.

Na rozpory v předvolebních slibech i porušování programového prohlášení stranami vládní koalice zareagoval také předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Andrej Babiš. Ten se podle TN.cz chystá v souvislosti s Rakušanovým hlasováním na půdě EU svrhnout Fialovu vládu.

„Je to tak závažná věc, že budu navrhovat našemu klubu vyslovení nedůvěry vládě. Tato vláda je probruselská, tahle vláda nehájí české zájmy a pan Rakušan ať se vrátí do Kolína, ať to tam řídí, protože tomu problému zkrátka nerozumí,“ rozčílil se a poslal Víta Rakušana zpátky do města, kterému dříve starostoval.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sám ministr vnitra na zmínku o návratu do Polabí nereagoval, vyjádřil se ale k chystané parlamentní schůzi, která bude rozhodovat o vládní důvěře, či nedůvěře.

„Co bude znamenat vyslovení nedůvěry vládě? Bude to znamenat den, noc v Poslanecké sněmovně, bude to znamenat spoustu nenávisti. Co ukazuje poslední dobou hnutí ANO, je spousta populismu a extremismu,“ reagoval ministr pro TN.cz a obvinil Babiše z populismu a extrémismu.

O populismu se ve svém vyjádření zmínila i současná předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

„Mě to nepřekvapuje, Andrej Babiš využívá každého tématu populisticky. Tato opozice je mimořádně destruktivní, nenabízí jediné řešení a umí jenom bourat to, co jiní udělají.“

Dodejme, že pokud na Babišovu zmínku o Rakušanově návratu do Kolína nereagoval sám bývalý kolínský starosta, reagovali na ni místní občané.

„Co mě na celé reportáži nadzvihlo nejvíce, je vyjádření pana Babiše. Doslova poslal Rakušana zpět řídit Kolín, může mu někdo z členů fóra a zároveň členů Ano, napadl mě například pan Martin Herman, vysvětlit, že tu o toho blba nikdo nestojí. Děkuji,“ napsal v reakci na reportáž na Nova TV jeden z občanů Kolína a pověřil vyřízením svého vzkazu známého kritika Rakušanových praktik a hnutí STAN , člena ANO a krajského zastupitele Martina Hermana.

Ten obratem slíbil, že vzkaz předsedovi Babišovi předá.

Psali jsme: Povinná solidarita, to je protimluv. Fialova kolaborační vláda zradila, vzkazuje Okamura Lži a švindly. Kalousek podpálil vládu Průzkum pro Moravce: ANO stoupá, ale zní radost z poklesu SPD Humus nejvyššího kalibru. Prase, dezolát, močůvka do Labe. Idyla pod STANem na Středočeském kraji

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama