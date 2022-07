Puškin není puška, varuje mladé a horlivé Ivan Vyskočil. Jiří Mádl a vrozený idiotismus

reklama

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27471 lidí

„Pozdě bycha honit. Miroslav Horníček má nádhernou povídku o tomto úsloví. Také patřil k těm ‚odkladačům na pak‘, až dosáhl toho, že nikoliv on honil bycha, ale celý zástup Bychů honil jeho, jako špatné svědomí, co ještě všechno neudělal,“ říká na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil a vysvětluje.

„Můj Bych každé ráno, při předčasném probuzení do mne šťouchal s připomínkami, že Nedělní ráno stále čeká, odloženo na ‚pak‘! Částečně mne omlouvá, že stále řeším usmrcení mého syna a dlužno říci, že jihočeská policie mému snažení pohříchu nevychází vstříc!“

Gazdík odstoupil z vlády? Nerozplakalo mě to! A vtip na vládu…

„V rámci svého zdraví raději moc neposlouchám zprávy o společenskopolitickém dění u nás. Ještě to, k tomu všemu, by mne asi zabilo. Taky se mi zdá, že nejdůležitější zprávou je láska Agáty Hanychové s Jaromírem Soukupem. Ale tuhle mi přece jen cinklo o ucho, že pan Gazdík odstoupil z vlády. Přiznávám – nerozplakalo mne to!“ krčí rameny Ivan Vyskočil a s trochu škodolibým úsměvem dodává. „Jen mi ihned naskočil hezký vtip:

Volá občan do vlády a říká: ‚Prosím vás, prý se tam na vládě uvolnilo místo, tak já bych to vzal?‘ A sekretářka u telefonu se s údivem ptá: ‚Jste debil?‘ A pán: ‚Aha, tak promiňte, já nevěděl, že je to podmínka‘,“ směje se herec. Pak ale zvážní a pokračuje.

Postupy mafie, tak jak je popsal Mario Puzzo v románě Kmotr….

„Tak pan Gazdík nám už vládnout nebude. Kauza Dozimetr semlela i jeho. Ale místo v parlamentu si ponechal. Inu samozřejmě, kde by takový Gazdík sehnal honem tak dobře placený džob? A nyní prosím postupujte v úvahách se mnou a opravte mne a umravněte, pokud vám vychází něco jiného,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a předkládá.

„Bývalý ministr kultury za STAN pan Besser dopodrobna popsal metody, jakými postupovali pánové Gazdík a Polčák. Jak vybírali lidi a které na vlivná místa, která budou později sloužit jejich zájmům. Dokonce prý i Vít Rakušan byl jimi vybrán, jako dostatečně zpracovatelný a způsobilý pro jejich rejdy. Až to dospělo k panu Hlubučkovi, Redlovi a k dalším a s tím i k mnohamilionovým škodám,“ kroutí hlavou herec a podotýká.

„Ale tohle jsou přece přesně způsoby a postupy mafie, tak jak je popsal Mario Puzzo v románě Kmotr! Ale to byly přece gangsteři. Má-li tedy pan Gazdík stejné způsoby ovládání, pak patří také do stejné branže – tedy do branže gangsterů. Ale dál sedí v parlamentu, dále se podílí na schvalování a předkládání zákonů, tedy nadále má podíl na řízení státu. Logicky mi vyplývá, že za naše peníze, byť jsem ho nevolil, podílí se na řízení státu – gangster? To není dobrá vizitka. Pokud toto nevidí a logicky si nevyhodnotí i pan Rakušan, jak může být nadále ministrem vnitra? A stokrát může říkat, že nic nevěděl. Jeho přímo povinností je vědět! Nejen jako šéf té povedené strany, ale o to víc jako ministr vnitra. Pane Rakušane: Neděkujeme – odejděte!“ vyzývá a trochu posmutněle dodává: „Já vím, je to volání osamělého, žíznivého na poušti...“

Psali jsme: STAN venku, lidovci také, topka sotva nad vodou. Čísla o koalici nehovoří pěkně To je náš Jozef, celou Evropu překvapil. Síkela- nejsledovanější Čech. Na Facebooku STAN se odvázali STAN má malér. Odvádí pozornost. Ale Klausův muž na ně přišel To nemělo být. Na „Rakušanovo“ ferrari vylezlo mnoho zlých věcí

Co měl Puškin společného se Sovětským svazem? A giganti rozlohou, ropou a a hlavně velkou hubou...

„Ale někdy mě činy našich vedoucích představitelů i pobaví. Jen jsem zaslechl v rádiu, že se přejmenovávají ulice, které připomínají sovětskou éru. Uteklo mi, ve kterém městě to zrovna je, ale... takže ulice Puškinova se nyní bude jmenovat T. G. Masaryka. Málem jsem si zavařil mozek uvažováním, co měl ten chudák a vynikající básník Alexandr Sergejevič Puškin společného se Sovětským svazem? Tohoto svobodomyslného génia v r. 1837 skolila kulka v souboji a o Sovětském svazu neměl patrně ani tušení. Usoudil jsem, že při třeskutém vzdělání našich představitelů vyšších i nižších, si možná mysleli, že Puškin je odvozen od slova ‚puška‘. Tak raději pryč s tím!“ chytá se Ivan Vyskočil za hlavu a přidává varování.

„Je to sice úsměvné, abych použil diplomatický jazyk, ale, bohužel, taková prdel to není! Jen ty Rusy serme – jsme přece velmoc, giganti jak rozlohou, tak bohatstvím, tak nerosty, ropou a hlavně velkou hubou. Vůbec je totiž nepotřebujeme! A pak v tichosti a nenápadně proběhne zpráva, jak na Ruzyni přistálo letadlo s uranovými tyčemi z Ruska, pro naše atomové elektrárny. Ony totiž ty americké nebyly k ničemu a nedaly se použít,“ říká Ivan Vyskočil a pokračuje.

Fotogalerie: - Husitský Tábor

Mimo ČR jsem nějak neslyšel o Ukrajině. A připomínka, jak to chodí při hospodské rvačce…

„Byl jsem jen malou chvíli mimo ČR. Nikde jsem nějak neslyšel o Ukrajině. Jen jsem přijel, už se to na mě valilo z rozhlasu, z televize, Ukrajina, Ukrajina. Prosím vás, jděte už s tou Ukrajinou k šípku. A to říkám v dobrém. Budí to v lidech jen averzi a pak se chytají kdečeho. Konečně ani ti zde poctivě pracující Ukrajinci z toho nejsou nadšení a obávají se tohoto přehánění, které dopadne i na ně, ač o to vůbec nestáli. A mimochodem, když stále slyším, jak je to všechno čisté jak sklíčko, napadá mne taková paralela,“ zamýšlí se a vysvětluje.

„Při každé hospodské rvačce se nevyšetřuje jen to, že někdo někomu dal pěstí do nosu, ale taky to, kdo tu rvačku vyprovokoval. O tom nějak naše hlavní média zarytě mlčí. Ale rozhodně do takové pouliční rvačky, nepodávám rváčům železné tyče, nože, natož bouchačky, abych to ještě víc rozpumpoval. Pak bych se totiž stal účastníkem takové rvačky a byl bych právem popotahován k zodpovědnosti a nejspíš bych i já dostal, a právem, přes hubu!“ upozorňuje Ivan Vyskočil.

Na závěr pak přidává své, již tradiční, PS:

„Nemohu pominout slova mého kolegy Mádla, která vyšla i v ParlamentnichListech.cz. Říká: Oni (myslí Rusové) jsou myšlenkově a společensky pozadu. A chválí Fialu. Při chvále pana premiéra a jeho maňáskové vlády mne napadá jen ona známá stať ze Švejka. Když je Švejk podroben psychiatrickému vyšetření: ‚Komise konstatuje vrozený idiotismus zkoumaného Josefa Švejka, projevující se výkřiky Ať žije císař František Josef, což svědčí o jeho duševním stavu jako notorického blba‘,“ směje se Ivan Vyskočil a dodává.

„A dále, kde bere Jiří Mádl tu bohorovnou jistotu, že on je povolán soudit ruský národ, jako zaostalý kulturně i společensky?“ žasne Ivan Vyskočil a podotýká. „Nejvýstižněji to v diskusi pod textem napsal pán pod nickem klika13: – Vždy byli pozadu Puškin, Gogol, Lermontov, Dostojevskij, Čechov Repin, Ajvazovskij. Samý lůzr a primitiv! Zato Jirka Madla of Czech Republic. To je střelec. Jeho díla čtou i Eskymáci. – Nemám co dodat!“ uzavírá Ivan Vyskočil.

Psali jsme: Herec Mádl o Rusku: „Oni jsou prostě myšlenkově, společensky pozadu.“ A chválí Fialu Číno, boj se. „Přemluv bábu“ Mádl zasáhl olympiádu Lukašenkovi sebrali hokej. Petříček slaví, Mádl také. Promluvily i peníze Jiří Mádle, kluku, mám chuť tě proplesknout! Herec nebude rád

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.