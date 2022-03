Putin je psychopat, říká Topolánek. Poznal to prý už před lety, když s ním mluvil na dače. Zato na Fialu je pyšný

Mirek Topolánek, někdejší český premiér, složil hold ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Podle Topolánka je to lídr, kterého Ukrajina potřebuje. „Ale neznamená to, že to nakonec vyhraje,“ varuje Topolánek. Ocenil také práci současného premiéra Petra Fialy (ODS). „A já jsem na něho fakt pyšný. On je razantní, ale zároveň uklidňuje tu českou veřejnost. A to je přesně to, co my teď potřebujeme,“ pravil Topolánek. Naproti tomu ruského prezidenta Vladimira Putina označil za psychopata, který své výhrůžky myslí vážně.

„Strávili jsme na Putinově „dače“, v jeho obrovském sídle, asi pět hodin, z toho dvě hodiny jednání a tři hodiny jsem s ním mluvil „na čtyři oči“. Už tehdy jsem jednoznačně pochopil, za prvé, že to je psychopat,“ vzpomíná bývalý český premiér, jak v lednu 2009 jako premiér předsednické země EU řešil plynovou krizi.

V rozhovoru pro server SeznamZprávy.cz také Topolánek o Putinovi poznamenal, že jeho míra agresivity s postupujícími roky jen narůstá.

„Nicméně jde pořád o totéž, a to je udržet Evropu v závislosti. Putin se tím nikdy netajil. Mě překvapuje překvapení západních politiků, že to neočekávali. Nemyslím tím to, že je překvapuje ta válka, ale ta snaha Putina vytvořit svou vlivovou zónu, nárazníkovou zónu, že bude chtít znovu vytvořit Velké Rusko a dostat místo u stolu s velkýma klukama, přestože dneska je to Rusko docela chudá země,“ upozornil Topolánek.

Osobně prý zjistil, že Putin to se svými plány na obnovu tzv. Velkého Ruska myslí vážně, když s ním jednal v roce 2009 jako předseda vlády, ale také jako premiér tehdy předsednické země EU.

„Už tehdy jsem pochopil, že Putin je psychopat a že to, co říká, myslí docela vážně. A také jsem pochopil, že sice sami sebe nemůžeme nazvat užitečnými idioty, ale že jsme fungovali ve hře Merkelová a Putin, tak aby ten Nord Stream 1 byl postaven. A skutečně do dvou let tudy tekl ten ruský plyn,“ rozvedl svou myšlenku Topolánek.

Dnes je prý jasná jedna věc. „Není s ním žádná řeč,“ poznamenal na adresu Putina. „Ale Putin se chová podle toho, co mu ten Západ dovolí,“ pokračoval Topolánek.

Vladimir Putin si po útěku NATO z Afghánistánu podle Topolánka řekl, že teď je vhodný čas napadnout Ukrajinu. Ale naštěstí se přepočítal. ¨

„I to Německo se dnes chová tak, jak bychom si v minulosti přáli,“ poznamenal Topolánek. „Jediná možnost (ve střetu s Putinem) je síla a odhodlání. Pokud nebudou fungovat ty dosavadní ekonomické sankce, tak je namístě jejich zpřísnění,“ pokračoval.

EU teď z Topolánkova pohledu postupuje jednotně. „Jen ten Viktor Orbán trochu zlobí.“ zaznělo od Topolánka.

Složil hold ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, který se z Topolánkova pohledu chová jako skutečný lídr. „Toho Ukrajina potřebuje. Ale neznamená to, že to nakonec vyhraje,“ varuje Topolánek.

Pokud jde o Česko, to by podle Topolánka dnes mělo vystupovat jako klidná síla.

„To ten Petr Fiala dneska předvádí a já jsem na něho fakt pyšný. On je razantní, ale zároveň uklidňuje tu českou veřejnost. A to je přesně to, co my teď potřebujeme,“ pravil Topolánek.

Nakonec konstatoval, že i navzdory tomu, že je Putin psychopat, Západ mu musí ponechat nějakou ústupovou cestu z války, kterou rozpoutal. Rusové za ni prý tak či tak tvrdě zaplatí.

