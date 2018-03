Putin prý sice vyhraje, ale budoucnost je Navalnyj, píše německý Spiegel

Dopisovatel německého magazínu Spiegel v Moskvě Christian Esch se ve svém včerejším obsáhlém textu věnuje situaci v Rusku, kde zbývá týden do prezidentských voleb. Tvrdí, že i přes neúčast v prezidentských volbách představuje Alexej Navalnyj naději země do budoucnosti.

V úvodu Esch zmiňuje předvolební spot Kremlu, který nabádá obyvatele země, aby splnili svoji volební povinnost. „V klipu je líčeno, jak to může se zemí dopadnout, když se lidé vykašlou na volby. Jako výstraha se zde objevuje černý voják či homosexuál, kterého musí ruské domácnosti ubytovat. Autoři klipu straší ruské voliče scénářem, který nemůže nikdy nastat,“ zlobí se autor článku, aniž by pochopil nadsázku.

„Letošní volby se od těch minulých liší. V té době v Moskvě a Petrohradě probíhaly bouřlivé demonstrace, jejichž účastníci Putina obviňovali z krádeží a korupce. Dnes je ovšem těžké si představit Rusko bez Putina. Volby jsou v podstatě zbytečná věc, protože je vše předem jasné,“ píše Esch s tím, že Putin je již u moci déle než Brežněv, jehož „éra se zdála nekonečnou“. „Rusko je po jeho vládě silnější a bohatší, ale také izolovanější.“

„Putin slíbil Rusům stabilitu a posílení vlivu jejich země. Ovšem jako nástroj k dosažení těchto cílů zvolil lži a násilí,“ míní Esch, který spatřuje naději v advokátovi Alexeji Navalném. „Známý bojovník proti korupci a hlavní představitel ruské opozice se chtěl postavit Putinovi v prezidentských volbách. Úřady mu však účast ve volbách znemožnily s odkazem na jeho záznam v trestním rejstříku, který vznikl v důsledku zmanipulovaného rozhodnutí soudu.“

Navalnyj tak po těchto volbách Putina zcela určitě nenahradí. Obtížné to však mají i kandidáti, kteří se pohybují kolem Kremlu. „Způsob vládnutí omezuje nejenom opozici, ale i jeho věrné následovníky. Putinovi přitom vyprší mandát v roce 2024 a dál již kandidovat nemůže. Zatím se zdá, že se považuje za nenahraditelného. Není jasné, pro jakou variantu se rozhodne. Buď vybere svého nástupce až v úplném závěru, nebo se rozhodně změnit ústavu.“

I přes směřování k dalšímu vítězství Putina vidí Esch budoucnost ruské politiky optimisticky. „Ruská společnost se změnila a velký vliv na to má úspěšný Navalného vstup do politiky. Protikorupční bojovník vyrval ruskou politiku z rukou kremelského monopolu a podařilo se mu vytáhnout boj o moc z hradeb Kremlu do ulic. Sice zatím nezvítězil, ale již nyní není bez úspěchu. Dokázal, že Putinův systém má alternativu.“

