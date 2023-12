Putin si „vytřel“ s EU? Změněné jméno. Neznámý kupec. Ropný rekord

reklama

Zejména obchodníci podle Politico cenový strop ignorují a nakupují ruskou ropu za 70 dolarů za barel. 48 % ruské ropy je pak přepravováno na tankerech vlastněných a pojištěných někým v G7 nebo v EU. A pak je tu samozřejmě klička ve zpracování. Indická rafinérie koupí ruskou ropu, zpracuje ji a pak už prodá bez omezení. Evropský zákazník pak může podle Politico nevědomky sponzorovat „ozbrojené síly Moskvy“.

List má své závěry opřené o data. Loni se dovoz ruské ropy Indií zvedl o 134 %. Stejně jako vývoz ropných produktů z Indie do EU. Technicky vzato se o porušení sankcí nejedná, Ukrajina nicméně úpěnlivě volá, aby tyto prodeje přes prostředníky Brusel zakázal. Z obcházení sankcí bylo obžalováno jen pár lidí, i zahájení vyšetřování je dle Politico vzácné. Nejvíce ho žádá Ukrajina, Zelenského poradce Oleg Ustenko chce dokonce, aby byl trestně stíhán každý, kdo obchází sankce na ruské zdroje.

Evropské země podle zdrojů serveru jednají o tom, jak ve dvanáctém kole sankcí výjimky a kličky zrušit, například že by obchodníci a poskytovatelé lodí museli poskytovat data o nákladu. Jsou zde ale i jiné návrhy, například pohrozit obchodníkům sankcemi nebo snížit cenu na 30 dolarů za barel.

Kdo v EU porušuje sankce nebo si z nich nic nedělá? Podle hlavního ekonoma Institutu mezinárodních financí (IIF) Robina Brookse jsou to Řekové. Řečtí oligarchové prý prodávají tankery do ruské „stínové flotily“, tedy do sbírky lodí, které se plaví bez pojištění, náležitých dokumentů nebo dokonce pod falešným jménem. Proto prý klesá podíl, který řecké lodě měly na přepravě ropy z ruských přístavů na Baltu, ačkoliv ruské příjmy z prodeje ropy jsou stále rekordní. „A EU radši kouká jinam...“ stěžuje si Brooks, zastánce tvrdších sankcí.

A přidal příklady. Loď Kira K byla dle Brookse až do června 2023 v majetku společnosti Atlas Maritime z Atén. Ale pak byla prodána „tajnému kupci“. Dle Brookse Putinovi. Nebo loď Fighter Two, kterou do května 2023 vlastnili Tsangaris Bros a pak byla prodána neznáménu kupci, kde Brooks opět tuší stínovou flotilu. Podle ekonoma jsou to jen dva příklady z mnoha Řeky prodaných tankerů. „EU měla tyto prodeje dávno zakázat. Nezakázala kvůli lobbingu řeckých lodních oligarchů. To musí přestat...“ tvrdí.

2. There's countless examples of Greek shipping oligarchs selling oil tankers to Putin's shadow fleet. Here's the Kira K (IMO 9346720), which was owned until June 2023 by Atlas Maritime with headquarters in Athens, Greece. This ship was sold to a "mystery" buyer, i.e. Putin... pic.twitter.com/NAY4XlDJcP — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) December 11, 2023

4. These are just two examples in a long list of ongoing oil tanker sales by Greece's shipping oligarchs to Putin's shadow fleet. The EU should have prohibited these sales a long time ago. It chose not to because of lobbying by Greece's shipping oligarchs. This has to stop now... — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) December 11, 2023

