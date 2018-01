Původně to byl malý protest proti Ondráčkovi. Pak ale dorazil Horáček, Kalousek, Bursík s Jacques a začal se vzývat Drahoš

REPORTÁŽ Navzdory psímu počasí, ve kterém zima zalézala za nehty a z nebe se snášely kapky deště, se na Malostranském náměstí v Praze odehrála demonstrace proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní Komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Skromná akce se postupně rozrostla v manifestační podporu Jiřímu Drahošovi. Ozvali se aktivisté Tomasz Peszynski nebo Jan Cemper, který plamenně posílal prezidenta „Zemana do kopru“.

Poslanci dosud nerozhodli o tom, zda se předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) stane komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Ten Zdeněk Ondráček, který v době tzv. Palachova týdne v roce 1989 stál s obuškem v ruce jako příslušník policie proti lidem toužícím po svobodě. Ten Zdeněk Ondráček, kterého např. neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček označil za „mlátičku“.

Pro celou řadu lidí je Ondráčkovo jmenování natolik nepřijatelné, že před hlasováním sněmovny svolali demonstraci na Malostranské náměstí v Praze. A navzdory nepřízni počasí se tu děly věci.

Ve středu po druhé hodině odpoledne se na Malostranském náměstí sešlo jen pár lidí. Nechyběli aktivisté jako Tomasz Peszynski, Martin Uhlíř, Tomáš Kozel, aktivista a člen skupiny Kaputin Otakar van Gemund nebo Jenny Nowak. Vzhledem k tomu, že hustě pršelo a zima zalézala za nehty, se nebylo co divit, že účast nebyla valná. Vzali si s sebou transparenty, kde nechyběly nápisy jako „Jakešovy mlátičky: Ondráček – kandidát na předsedu komise GIBS“ nebo „Metnar! Současný ministr vnitra, stydím se za to, že je dnes něco takového možné“. „Odstup, satane“, stálo na dalším transparentu.

Demonstranti si tedy vzali na paškál nejen Ondráčka, ale také současného ministra vnitra v menšinové vládě Lubomíra Metnara, jenž před rokem 1989 sloužil u Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti.

Protestující se sešli v době, kdy poslance teprve čekalo hlasování o důvěře vládě, a Malostranským náměstím znělo, že vláda Andreje Babiše je vládou národní ostudy a že je třeba se jí rychle zbavit. Tomasz Peszynski si nebral servítky a označoval současného předsedu vlády za estébáka a podvodníka. Narážel nejen na minulost současného šéfa vlády, ale také na aktuální kauzu kolem firmy Čapí hnízdo, kde existuje podezření, že byl spáchán dotační podvod. Farma patří do holdingu Agrofert, který je dnes uložen ve svěřeneckém fondu Andreje Babiše.

Fotogalerie: - Palachův týden

Navzdory nepříznivému počasí počet demonstrantů postupně narůstal. Dorazili členové skupiny Andrejovy účtenky vrátíme Andrejovi (AUVA) a někteří politici. Na Malostranské náměstí zavítal např. člen Strany zelených Petr Kutílek, který do debat na akci vnesl téma přímé volby prezidenta. Připomněl, že před pěti lety současný prezident Miloš Zeman prohrál přímou volbu prezidenta ve velkých městech – v Praze, v Brně, v Plzni nebo v Hradci Králové.

A ačkoli letos prohrál jen v Praze, je podle Kutílka definitivnímu konci politické kariéry blíž než před pěti lety. Stačí, aby ke druhému kolu přímé volby dorazili nejen voliči Jiřího Drahoše, který letos postoupil do druhého kola volby spolu s Milošem Zemanem, ale také voliči Pavla Fischera, Marka Hilšera či Michala Horáčka.

Posledně jmenovaný přišel osobně mezi demonstranty. Přibližně v pět odpoledne. Michal Horáček navzdory dešti a chladu volal na demonstranty, že se teď otevírá možnost ke změně v České republice. Pokud nebude zvolen předsedou komise pro kontrolu GIBS Zdeněk Ondráček a pokud na Hradě vystřídá Miloše Zemana právě Jiří Drahoš. A ačkoli byli demonstranti promoklí na kost, jeho slova přivítali.

Horáček také účastníkům akce prozradil, že čin Jana Palacha ho pohnul k zájmu o veřejné dění. Jan Palach se v lednu 1969 coby student Filozofické fakulty v Praze upálil na Václavském náměstí na protest proti sovětské okupaci Československa. Horáčkovi bylo v době Palachova činu skoro 17 let.

Na akci vystupovali také další pamětníci, kteří demonstrantům popisovali ubíjející šeď a rezignaci, která Československo zachvátila po 21. srpnu 1969 a především v roce 1969. Náměstím neznělo jen jméno Jana Palacha, ale také Jana Zajíce, který Palacha napodobil. I on chtěl probudit společnost z letargie, do které ji uvrhly sovětské tanky. Právě kvůli tomu, co se v této zemi dělo před listopadem 1989, se prý „mlátička Ondráček“ nesmí stát předsedou komise pro kontrolu GIBS.

Účastníci akce mezi sebou uvítali také předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, který jim přinesl dobrou zprávu. Pro demonstranty jistě bylo dobrou zprávou, že Andrej Babiš nezískal se svou menšinovou vládou hnutí ANO důvěru sněmovny. Proti vyslovení důvěry se postavilo 117 poslanců. Stále sice panovalo psí počasí, ale na Malostranském náměstí v tu chvíli i tak zavládlo bouřlivé nadšení. Zazněl návrh zazpívat si písničku Miro Žbirky a Dariny Kerové „Máme svojich 17“.

Další členka TOP 09, Gabriela Pecková, na demonstraci prohlásila, že zvolení Ondráčka za předsedu kontrolní komise GIBS je zcela nepřijatelné. Současnou ne zcela ideální situaci v České republice však podle jejího názoru můžeme změnit. „Máme možnost i ve druhém kole prezidenta za 14 dní. Všichni víme, koho bychom měli volit,“ podotkla. Nebylo pochyb o tom, že v tu chvíli opravdu neměla na mysli Miloše Zemana.

Na akci mezitím dorazili další politici. Nechyběl někdejší předseda Zelených Martin Bursík s Kateřinou Jacques. Bursík všem připomněl, že vždy bojoval za lidská práva a např. za svobodu Tibetu, a proto ho teď asi nikdo nemůže podezírat, že by přál svobodu jen někomu. Podle svých slov však považuje za nepřijatelné, aby pánové Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek z hnutí ANO využívali poslaneckou imunitu jako štít proti hrozícímu trestnímu stíhání. Za svá slova se dočkal hlasitého potlesku.

V tu chvíli už dav demonstrantů čítal z původních 15 asi 250. Všichni účastníci se shodli na tom, že Andrej Babiš má čelit trestnímu stíhání stejně jako každý jiný obyčejný občan České republiky.

Na Malostranském náměstí se však víc mluvilo, než zpívalo. O slovo se přihlásil např. aktivista Jan Cemper. Ten pronesl velmi emotivní projev, ve kterém se nekompromisně vypořádal s SPD Tomia Okamury a vychválil prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše.

Cemper je členem Strany zelených a od srpna 2017 je šéfredaktorem serveru Manipulátoři.cz. Tento server např. na konto Tomia Okamury napsal, že si hnutí Svoboda a přímá demokracie založil jako podnikatelský projekt.

„Ačkoli má Tomio Okamura v programu boj proti lichvě, pan poslanec Jiří Kohoutek založil firmu poskytující rychlé nebankovní půjčky,“ upozornil Cemper. Okamura také rád říkává, že právě hnutí SPD předkládá voličům nezkreslenou pravdu. Jenže v řadách hnutí najdeme např. lídryni kandidátky v Plzeňském kraji Janu Levovou, která šířila nepravdivou zprávu, tzv. hoax, že se po Plzeňském kraji pohyboval autobus s uprchlíky a ti se z něj v jednu chvíli rozutekli.

Cemper zmínil také jméno poslance Lubomíra Volného za SPD, který podle něj vydělává na obchodu s chudobou v ostravské čtvrti Přívoz, kde je hojně poskytováno bydlení sociálně slabým spoluobčanům. Ani Lubomírem Volným však Cemper nekončil. Nešetřil ani poslankyni Terezu Hyťhovou, která před pár měsíci novinářům řekla, že vlastně chápe své frustrované spoluobčany, kteří vyhrožují prvňáčkům jedné z teplických základních škol likvidací.

„Máme šanci tohle všechno změnit, když za 14. dní půjdeme k volbám a Miloše Zemana pošleme do kopru,“ rozohnil se navzdory chladnému počasí Cemper. Dočkal se hromového souhlasu.

V jednu chvíli oznámil Tomasz Peszynski příchod zvláštního hosta. „Je to Okamura, ale není Okamura jako Okamura. Tohle je Hayato Okamura!“ představil Peszynski staršího bratra Tomia Okamury. Hayato Okamura se nijak netají tím, že svého bratra Tomia považuje za populistického politika, a má obavy, že pracuje ve prospěch zájmů Ruské federace, protože se snaží vyvést Česko z EU.

Hayato Okamura účastníkům demonstrace prozradil, že o činu Jana Palacha slyšel z vyprávění rodičů a velmi si váží toho, co mladý student udělal. „Jeho oběť nebyla zbytečná,“ uvedl Hayato Okamura. Lidé by si podle něj měli uvědomit, jak křehký je vlastně lidský život, a žít ho naplno.

Poté všechny vyzval, aby v blížícím se druhém kole prezidentské volby volili Jiřího Drahoše za prezidenta České republiky. On sám prý volil Pavla Fischera, ale ve druhém kole jednoznačně podpoří Jiřího Drahoše.

Nakonec se za demonstranty pomodlil.

V tu chvíli už se akce chýlila ke konci. Lidé společně zazpívali národní hymnu, při které v rukou drželi nejen transparenty, ale také vlajky EU a vlajky České republiky, a pak se pokojně rozešli domů. Blížila se sedmá hodina večer.

autor: Vít Hassan