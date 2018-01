Rada seniorů ČR vítá zvolení Zemana, představuje podle ní jistotu

„Miloše Zemana jsme jednoznačně podpořili. Představuje určitou jistotu a předvídatelnost. Zná problémy seniorské populace. Je zastáncem našeho požadavku na plošnou valorizaci penzí,“ uvedl Pernes. Spolupráci rady s dosavadním prezidentem chválí. Zeman jednou ročně zval zástupce rady na Hrad. Pernes řekl, že ale nedokáže posoudit, jak by se seniorskou radou spolupracoval osmašedesátiletý Zemanův soupeř Jiří Drahoš.

Lidé nad 65 let tvoří téměř pětinu obyvatel Česka. Jejich podíl do budoucna dál poroste. Pernes nesouhlasí s tím, že by senioři byli ve volbách rozděleni jako ostatní voliči zhruba na dvě poloviny. „Určitě lidé v seniorském věku volili ve větším počtu Miloše Zemana, o tom jsem přesvědčen,“ řekl Pernes. Sociologové poukazují na to, že seniorská společnost není jednolitá a nemá jednotný názor.

Pernes nesouhlasí s tím, že by Miloš Zeman českou společnost svým vystupováním, výroky či jednáním rozděloval. „Společnost rozdělují úplně jiné faktory. Roli hraje společenský systém i jiné záležitosti. Rozdělení platí při volbě a nic nevypovídá, zítra to bude jinak, pozítří také,“ míní šéf seniorské rady. Věří, že za pár dní se atmosféra v zemi uklidní. „Není důvod, aby tomu tak nebylo,“ dodal Pernes. Podle něj veřejným míněním manipulují hlavně „naštvaní politici“, kteří neuspěli v nedávných parlamentních volbách.

autor: mp