Raději jsem to četla, abych nic nezkazila. Zpěvačka Dusilová vzpomínala na svou akci proti Zemanovi

Lenka Dusilová před třemi lety spustila velký poprask tím, když se veřejně, při předávání cen Anděl, opřela do prezidenta Zemana. „Nesouhlasíme s tím, že se prezident naší země ve svém úřadu chová nedůstojně a i naším jménem podlézá režimům popírajícím svobodu a demokracii. Jestli se to nelíbí ani vám, prosím, nebojte se dát najevo svůj názor,“ uvedla zpěvačka, která text četla z připraveného papíru.

A právě toho, že svůj text četla z papíru, se tehdy prezident Zeman chytil jako záminky, na základě které přešel do protiútoku. „Chudinka holčička, kdyby se alespoň ty tři věty naučila, udělala by líp,“ zazněla tehdy ostrá slova na adresu zpěvačky s úst hlavy státu. Zároveň Dusilové Zeman popřál, aby se z ní do budoucna stala úspěšná zpěvačka, protože nyní je prý spíše podřadná.

Prezident proti názoru Dusilové postavil stanovisko Karla Gotta, který se veřejně vyjádřil velmi kriticky na adresu uprchlíků, za což se na hlavu pěveckého mistra snesla drsná kritika. „Tady se upírá právo zlatému slavíkovi Karlu Gottovi na názor, ačkoli se přiznává poměrně podřadné zpěvačce Lence Dusilové. Doufám, že Karel Gott nečetl svůj názor z papíru,“ udeřil prezident.

Srovnání nabídl pak i se zpěvačkou Lucií Bílou. „Představte si, že by Lucie Bílá přerušila své vystoupení na Zlatém slavíku a prohlásila: Podporuji Miloše Zemana. Tak by ‚pražská kavárna‘ okamžitě spustila řev,“ upozornil prezident.

A jak vidí své tehdejší kritické vystoupení vůči hlavě státu Dusilová dnes? „Já jsem tehdy měla velkou trému, nikdy jsem nic takového nedělala. Přišlo mi ale velice důležité projevit svůj názor. Bylo pro mě nejjistější to přečíst, protože jsem věděla, že tak celé vyznění a formulaci nezkazím,“ vysvětluje dnes zpěvačka, jak velkou trému měla, když četla na ceremonii z papírku pár vět, v nichž se vymezovala vůči prezidentovi.

Od té doby se Dusilová k politice raději nevyjadřuje, neznamená to však, že by svého vystoupení zpětně litovala. „Byla to velice důležitá zkušenost v mém životě, nelituji toho. Jsme velice ráda, že jsem nahlas vyjádřila svůj názor, protože to bylo v naší společnosti důležité,“ říká zpěvačka.

Tušila, že přival negativní zpětné vazby bude silný, i když realita, kterou pak zažila na vlastní kůži, byla přece jen jiná. „Člověk se nenarodí s takovou rezistencí vůči takovému náporu. Otevřelo mi to další témata, která jsem musela řešit já osobně, byly to různé strachy. Musela jsem si vyhranit hranice vůči tomu, že si mě někteří lidé přivlastňují a vsazuji do zidealizované formy. Musela jsem si ujasnit svůj postoj a to, v čem jsem pevná,“ uvádí muzikantka.

„Rozhodně nejsem žádný politický aktivista, ale přijde mi důležité vyjádřit se jako občan země, kterou mám hrozně ráda,“ dodala na závěr Dusilová, která kromě tvoření hudby dnes sbírá peníze na záchranu památek

