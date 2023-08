Rajchl: Budete sedět doma? Dostanete euro, korespondenční volbu a migranty

reklama

„Dnes je přesně měsíc do chvíle, kdy se sejdeme na Václavském náměstí, ta chvíle může být naprosto zlomová pro další osud a budoucnost České republiky. Když vidíme, jak se zrychluje tempo naprosto nesmyslných kroků současné pětikoaliční vlády, která evidentně cítí, že jí zvoní hrana a že se blíží její konec, tak je naší povinností zastavit je co nejdříve,“ sdělil Rajchl úvodem svého facebookového videa k plánovanému shromáždění k datu 16. září

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 2734 lidí

Krátce se věnoval kauze Roberta Fremra, který se vzdal nominace na ústavního soudce pro jeho předlistopadovou minulost. „Lidé, kteří se zaprodali s minulým režimem, by v současné době neměli zastávat ty nejvyšší posty v České republice,“ uvedl a vzpomněl komunistickou minulost současného prezidenta. „Problém je, že ten, co se zaprodal nejvíc, tak zastává ten nejvyšší post. Mně je stydno, když vidím, že Petr Pavel chce hodnotit morální profil soudce Fremra, protože to je výsměch – komunistický rozvědčík, vždyť to je stokrát horší. Já už nevím, kam se morálka této země poděla, je to absurdita,“ pozastavoval se Rajchl. Fremr by se svou kaňkou z minulosti funkci vykonávat neměl, ale stejně tak ani Josef Baxa.

„Je nezbytné naši zemi obnovit nejenom ekonomicky, ale i morálně, žít v zemi, kde je možné, aby komunistický rozvědčík morálně kádroval soudce, který si zadal s komunistickým režimem, tak to jsme opravdu někde na banánech,“ hrozil se Rajchl.

Dalším tématem bylo přijetí eura, které Rajchl odmítá. „Já to absolutně odmítám, základní problém je v tom, že se nám snaží vysvětlit, že nám to ekonomicky pomůže. Není to pravda, teď vyšly studie, můžete si to přečíst na Echo24, kde je jasně napsáno, že přijetí eura jakkoliv nepomáhá ekonomice, jejímu růstu či podpoře exportu, přineslo to jenom zvýšení cen,“ zdůraznil, že z hlediska ekonomiky euro neznamená nic. „Euro je jen politický a mocenský konstrukt, na základě kterého Brusel ovládá ostatní ekonomiky. Euro nás svazuje s Bruselem pupeční šňůrou,“ uvedl a poukázal na základní krize v Itálii, Řecku, Španělsku, které započaly přijetím společné měny Evropské unie.

„Jsem naprosto přesvědčen, že to chtějí udělat bez referenda, protože vědí, že by to referendum projeli na celé čáře. Občané v Česku nechtějí platit eurem, chtějí naprosto masivně korunu. Chtějí teď získat čas. Mnoho lidí mi píše, že vláda jedná, jako by žádné další volby nebyly. No jistě, protože si chtějí přijmout korespondenční volby, tak aby se udrželi u moci, a budou se to snažit protlačit,“ kritizoval šéf strany PRO kroky vládní pětikoalice.

„Oni se prostě nezastaví, jenom plní úkoly svých chlebodárců. Za sebe jednoznačně odmítám celou tuhle destrukci české republiky, o kterou oni se snaží, a právě proto říkám, že je nezbytné je zastavit co nejdříve. Udělat pro to maximum. Možná to nevyjde, ale aspoň máme šanci. Pokud budeme jen sedět doma, tak nám mezitím pěkně schválí korespondenční volbu, rozjednají euro a přivedou migranty!“ zdůraznil Rajchl.

