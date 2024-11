Rajchl si v úterý udělá popcorn

02.11.2024 18:10 | Monitoring

Lídr strany PRO Jindřich Rajchl si dá v úterý nohy na stůl, do ruky popcorn a začne sledovat prezidentské volby ve Spojených státech amerických. A důvod pro ten popcorn má už teď. Volební „chybičky“, které se do volebního systému vloudily, ještě než vůbec volby začaly. Podivuje se nad tím, že jedna z televizí už vyhlásila za vítěze Kamalu Harrisovou nebo že ve volbách už odvolil cizinec, který na to nemá právo. „Všichni přece víme, že k falšování dochází jen tam, kde to nedopadne tak, jak si liberální kruhy ze Západu přejí,“ zkonstatoval.