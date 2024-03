Rajchl závěrem udeřil: Nechceme válku. Ať si Fiala a Pavel domlouvají s Macronem něco sami

reklama

"Chtěl bych vám poděkovat, že jste tady vydrželi takhle dlouho, že jste se přijeli postavit za Českou republiku a udělat společně s námi další krok k tomu, aby Česká republika se vrátila zpátky tam, kam patří. Nikoliv do sklepa Evropy, ale na její vrchol. Věřím, že Česká republika konečně naplní svůj potenciál a přestane být loutkovým státem, přestane být 17. státem spolkové republiky Německo," začal svůj závěrečný projev Rajchl.

"Často se říká, že tam nahoře se Rajchla bojí, že ho nechtějí nikam pustit, ale dnes, když jste viděli ty dámy, jak tady stály, tak to je ještě jiná síla, a já jsem přesvědčen, že jakmile naštvou tyhle holky, tak skončí raz dva. Bylo to fantastické, a já vždycky říkám, že jakmile sáhnete ženám na jejich děti, tak to je definitivní konec. My nechceme žádnou válku a my nechceme, aby nám tahali naše děti do jejich ... Jestli si pan Fiala nebo pan Pavel chtějí něco domlouvat s panem Macronem, ať si to domlouvají sami, a ať tam nejdřív pošlou svoje syny a svoje děti," poukázal Rajchl na vystoupení ekonomické expertky hnutí PRO Ivany Turkové a dalších žen.

"Tahle válka nezačala 24. 2. 2022. Tahle válka začala v roce 2014. I v tom nám lžou a lžou nám neustále. Volodymyr Zelenskyj vyhrál volby prezidentské v roce 2019 s předvolebním heslem: Zastavím válku. Takže je zcela zřejmé, že tahle válka už je tam dávno a že nic nepomůže tomu, když tam budeme posílat naše děti a naše syny. Pojďme to udělat stejně jako to řekl papež. Najděme odvahu říct si o mír a nikoliv dál prosazovat nesmyslnou válku," řekl Rajchl.

"Naši oponenti nám často říkají, že jenom kritizujeme a nenabízíme řešení. Tak já zkusím to řešení tady v pár větách vám představit. Chcete uzdravit finance? Napsal jsem to paní Pekarové Adamové. Snižte rozpočet ministerstva obrany, ne 40 miliard navíc, ale šedesát miliard dolů. Udělejte sektorovou daň na banky, udělejte digitální daň na Facebook, Twitter, Google a další společnosti. Škrtněte všechny peníze politickým neziskovkám, snižte si platy a přestaňte krást a máme rozpočet v pořádku. Chcete levné energie? Tak odejděte z lipské burzy, kde si často kupujeme elektřinu mnohonásobně dráž než Němci. Ukončeme emisní povolenky a ukončeme lež jménem Green Deal. Je to jedna velká zelená lež," řekl dále Rajchl.

"Máme čtyřpilířovou důchodovou reformu, která dodá našim důchodcům, i invalidním důchodcům právo na to, aby mohli žít důstojný život. A teď a tady říkám, že ty peníze, které jim vláda ukradla, my jim doplatíme zpět, protože my už nebudeme platit Ukrajinu, Green Deal, ropu, ani Washington, ani žádný nesmyslný gender. My se začneme starat o naše lidi. A to je dámy a pánové náš absolutní imperativ. Konečně se pojďme starat o naše občany. Ne o ty cizí," řekl Rajchl.

"Chcete bezpečnou zemi? Tak odmítněme migraci. Já odmítám jakýkoliv migrační pakt, jakoukoliv povinnou solidaritu. Odmítám být solidární se zeměmi, které tenhle problém způsobily. Já v žádném případě si sem nehodlám brát migranty, které sem přivezli Němci, Francouzi a Švédi. Nechci, aby to v českých ulicích, v českých městech vypadalo jako v Bordeaux, ve Frankfurtu, v Malmö, nebo v Paříži. Za žádnou cenu a jasně jednoznačně říkám, že odmítám platit německé dluhy, německé problémy z českých kapes," řekl Rajchl.

"Stejně tak nadále odmítáme, aby tady pokračoval stav nějaké dočasné ochrany pro ukrajinské běžence. Pojďme si nalít čistého vína. Drtivá většina z nich neprchá před válkou, ale pouze jsou to ekonomičtí migranti, kteří využívají toho, že jim je tady lépe. Pojďme si začít říkat pravdu. Základní podmínkou pro trvání dočasné ochrany je nemožnost bezpečného návratu do země svého původu. Pokud jezdí Ukrajinci v létě na Ukrajinu na dovolenou, tak já tady jednoznačně a jasně říkám, že tahle podmínka není splněna a tudíž by dočasná ochrana měla být okamžitě ukončena," zmínil Rajchl.

"A v neposlední řadě pohrdám všemi těmi, kteří tady běhají s ukrajinskými vlajkami a křičí, jak chtějí bojovat za Ukrajinu. Kdyby byla napadena Česká republika a přišli jsme třeba o Moravu, tak já v žádném případě nepůjdu do Německa a nebudu tam s českou vlajkou pochodovat po Berlíně. Budu tady a budu pracovat pro naši zemi a budu bojovat za její svobodu. Takže kdokoliv je tady, tak je jenom pokrytec a nemá tady co dělat. Chcete spravedlnost? Tak přestaňte trestat lidi za svůj vlastní názor na Facebooku a začněte trestat ty lumpy, kteří nám tady lžou a denně okrádají. Podívejte se na kauzu Dozimetr. Tihle lidé by měli sedět v soudních síních na lavici obžalovaných. Já chci, abyste se nemuseli bát říkat to, co si myslíte. Já chci, aby tady Rakušanova policie nezaklekávala na každého, kdo řekne cokoliv jiného, než si myslí strana.a vláda. To už jsme tady měli a já to v žádném případě nechci zpět. Tahle jejich jediná pravda musí skončit a tahle země se musí vrátit k pluralitě a k demokracii. Někde jsme ji po cestě zapomněli a je načase, abychom se k ní vrátili," dodal Rajchl.

"A chcete svobodu? Tak nám dejte šanci, abychom mohli zakotvit do naší ústavy právo platit českou korunou. Právo platit v hotovosti, právo žít offline a především právo odmítnout výkon branné povinnosti v případě, že nebude napadena Česká republika. Martin Luther King v jednom ze svých nejslavnějších proslovů řekl, že vyjel na vrchol hory a viděl budoucnost a že už nemá strach. Já myslím, že v téhle zemi je dostatek lidí, kteří mají otevřené oči. Řada z nich stále ještě je v nějaké letargii a laxnosti, ale vy tady jasně dokazujete, že tahle země žije, má sílu jít za svou budoucností a už se nenechá vtahovat do chudoby a do války. Tohle prostě si Česká republika za žádnou cenu nezaslouží," dodal Rajchl.

"Dámy a pánové, pojďte s námi po této cestě, pojďte si prosím uvědomit, že tahle země má na to, aby vykročila stejným směrem, jako vykročilo Maďarsko pod Viktorem Orbánem a Slovensko pod Robertem Ficem. Dejte nám tu šanci a nám bude obrovskou ctí vést tuhle zemi zpět k její prosperující, bezpečné a krásné budoucnosti. Vést tuhle zemi ke štěstí, vést tuhle zemi k suverenitě a k plné svrchovanosti. Já už se ze Západu řídit nenechám. Česká republika patří do srdce Evropy a my si pojďme hrdě říct, že na to máme i bez toho, aniž by nás Západ musel vést za ručičku," řekl Rajchl a poděkoval všem, že dorazili a podepsali i petice, které na místě byly k dispozici.

"Tahle cesta není vůbec jednoduchá, je trnitá a je jenom pro ty odvážné a pro ty silné. A já vím, že vy tu odvahu a tu sílu máte a že společně půjdeme dál. Potřebujeme trpělivost, soudržnost a odhodlanost a já vím, že všechny tyhle vlastnosti tady dnes máme pohromadě. Moc vám děkuji, že jste dneska přišli. Obrovsky si toho vážím, máte můj respekt, mám vás obrovsky rád, mám rád tuhle zemi, je krásné dívat se na ty vlajky a je krásné vidět, že je tady ještě stále dost lidí, kteří jsou ochotni postavit se za svou vlast, když to potřebuje," zakončil Rajchl a popřál všem šťastnou cestu domů. Ať žije naše vlast, ať žije Česká republika, byl pak jeho závěrečný pozdrav.

